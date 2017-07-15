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Гарри Беттман
Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

НХЛ станет ещё богаче? Канадский доллар радует ведомство Беттмэна

С конторой Гэри Беттмэна станет ещё сложнее конкурировать. Рост курса канадской валюты даст НХЛ дополнительные сверхдоходы.
15 июля 2017, суббота. 12:00. Хоккей

Мал, да удал

Несмотря на то что лето в Национальной хоккейной лиге оказалось щедрым на крупные контракты, которые в будущем могут стать катализаторами нового локаута, грустить комиссару лиги явно не с руки. Главным поводом для оптимизма стали новые экономические реалии, которые в ближайшем будущем могут упрочить могущество НХЛ. На уходящей неделе Банк Канады впервые за семь лет повысил свою базовую процентную ставку, и если для тех, у кого кредиты, это сообщение вряд ли стало радостным, то для владельцев хоккейных клубов это могут быть новые финансовые потоки.

Высокий курс канадского доллара по отношению к доллару США – один из главных показателей для будущих прибылей, поскольку более трети всех доходов НХЛ генерируются именно в канадской валюте. И если текущий средний курс канадского доллара (около 78 центов США) продолжит свой уверенный рост, доходы лиги в 2018 году могут подскочить на несколько миллионов долларов. «Это будет иметь очень существенное значение. На нынешний сезон это уже не повлияет, поскольку все расходы и доходы уже запланированы и расписаны, но что касается следующего года, то всё может измениться значительно», — сказал один из исполнительных директоров НХЛ. Спорить с этим не приходится, особенно если сопоставить нынешние показатели канадского доллара с его нижней точкой, пройденной зимой 2002 года: тогда за один «кленовый» предлагали лишь 62 цента США, что приблизило революционный локаут и введение потолка зарплат.

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Рост на копейки, прибыль на миллионы

Расчёт примерного баланса и выгоды для НХЛ не слишком сложен. Семь канадских клубов лиги генерируют свои доходы именно в канадских долларах, хотя по всем контрактам платят в долларах США. Следовательно более высокий курс национальной валюты обеспечивает им дополнительные прибыли при прежнем уровне расходов. Если учесть, что за последние пару лет общие доходы НХЛ составляли около $ 4 млрд, то рост канадской валюты всего на 7 центов приведёт к росту прибыли лиги на $ 90 млн. Эти деньги распределятся поровну между владельцами и игроками, которым достанется по $ 45 млн, а, согласно мнению аналитиков, такие дополнительные барыши способны поднять потолок зарплат более, чем на $ 1,5 млн.

Рост канадской валюты всего на 7 американских центов приведёт к росту прибыли НХЛ на $ 90 млн в год.

1,5 млн могут показаться мелочью в общем финансовом потоке, однако именно эта «мелочь» может дать дополнительное преимущество НХЛ в её соперничестве с Континентальной хоккейной лигой. Односторонний контракт 1,5 млн – это ещё 31 дополнительное рабочее место за океаном, куда в последнее время устремились не только российские звёзды, но и те, кого принято называть «хоккеистами средней руки».

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Кроме прямых доходов, стоит упомянуть и телевизионный контракт НХЛ с медиа-гигантом Rogers Sportnet. Каждый год телевизионщики платят Беттмэну и Ко 300 млн канадских долларов, что при курсе в 73 цента составляет 219 млн долларов США. Однако уже при 80-центовом курсе канадской валюты плата составит $ 240 млн, а возродившиеся «Эдмонтон» и «Торонто» привнесут в общую копилку лиги ещё более серьёзные деньги, чем раньше.

«Если кто-то планирует брать в долг в канадской валюте, то эти новости не станут для него хорошими. А вот Гэри Беттмэна это может сделать счастливым», — отметил обозреватель The Hockey News Кен Кэмпбелл. Кроме всего прочего, укрепление «кленового тугрика» может ускорить появление в НХЛ ещё одного канадского клуба. Правда, на этот раз речь идёт не о расширении, а о возможном переезде в Квебек одной из нынешних американских команд – например, «Каролины», чей владелец Питер Карманос недавно подтвердил факт возможной продажи.

Курс на баскетбол

Впрочем, несмотря на радостные тенденции, глава профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер не выразил особого восторга по поводу доходов лиги и призвал руководство равняться на коллег из НБА. Более того, Фер подверг критике само наличие потолка зарплат, с необходимостью которого успели смириться и хоккеисты, и болельщики.

«У хоккея доходы растут намного медленнее. Всего год назад мы отставали от НБА на 20%, а сейчас отставание уже почти в полтора раза. НХЛ необходимо увеличивать доходы, и сделать это можно за счёт международных рынков. Лига должна выходить на новую аудиторию, и в этой связи выставочные матчи между «Лос-Анджелесом» и «Ванкувером» в Китае будут очень интересным опытом. Это может стать значительным шагом вперёд, но может превратиться и в незначительную меру. Рады ли мы, что в НХЛ есть потолок зарплат? Ответ – нет. Все это понимают. Это не слишком хорошо для продвижения спорта, а пример бейсбола показывает, что для успеха никакие подобные лимиты не требуются. Для нас это важнее, чем рост канадского доллара», — заявил Фер, но его стремление надавить на боссов лиги получилось слишком откровенным.

«Когда канадский доллар не на высоте, НХЛ не преуспевает. Мы в Канаде чувствуем это очень отчётливо и надеемся, что экономика выправится», — говорил бывший вратарь «Торонто» Джеймс Раймер в январе 2016 года, и его простая формулировка близка многим хоккеистам. На фоне новых финансовых успехов, появления новой команды и начала «прощупывания» азиатского рынка конкуренция с Национальной хоккейной лигой может стать ещё более непростой.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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