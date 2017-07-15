Да Косты не будет в ЦСКА, а «Даллас» хочет вернуть Ничушкина через сезон

Московский ЦСКА не ждёт возвращения француза Стефана Да Косты и закрывает товарищеские матчи с «Сибирью» от зрителей – в итогах дня.

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ЦСКА закроет товарищеские матчи с «Сибирью»

ХК ЦСКА на своём официальном сайте объявил, что контрольные игры с новосибирской «Сибирью», намеченные на 29 и 30 июля, пройдут в закрытом режиме.

«Мы стремимся сделать наш с вами родной дом – ЛДС ЦСКА – более комфортным. Поэтому в этом году мы проводим масштабные работы по благоустройству арены.

Есмантович: Держим ли мы место для Да Косты? По нему мы уже не ведём никаких переговоров на протяжении двух месяцев

К сожалению, такие работы можно проводить только летом, поэтому матчи ЦСКА против «Сибири» 29 и 30 июля пройдут в закрытом режиме из соображений безопасности», — указано на официальном сайте «армейского» клуба.

Да Коста не вернётся в ЦСКА

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сказал, что клуб не ведёт переговоров с нападающим Стефаном Да Костой.

«Держим ли мы место для Да Косты? По нему мы уже не ведём никаких переговоров на протяжении двух месяцев. Наш клуб сделал Да Косте квалификационное предложение по базе КХЛ. Он его не принял. Права на него в КХЛ остались за нами. Могу сказать, что на сегодняшний день линия атаки ЦСКА укомплектована на сто процентов.

Работа клуба на трансферном рынке завершена? На сегодняшний момент практически да. Открытым остаётся только вопрос по одному защитнику – воспитаннику ЦСКА. Фамилию называть не буду. Думаю, и так понятно, о ком идёт речь. Ждём, пока он определится – оставаться в НХЛ или возвращаться в Россию. На данный момент у него есть определённые контрактные обязательства с одним из заокеанских клубов, поэтому нужно немножко подождать», — цитирует Есмантовича Allhockey.ru.

«Даллас» планирует вернуть Ничушкина

Марк Гандлер, агент нападающего ЦСКА Валерия Ничушкина, сообщил, что «Даллас Старз» выразил желание вернуть российского игрока в сезоне-2018/19.

«У Ничушкина еще год контракта с ЦСКА, и он не сможет вернуться раньше следующего сезона. В клубе довольны тем, как Валерий играет за клуб и сборную. Руководство клуба довольно его прогрессом и ждёт в следующем сезоне. Он и сам планирует вернуться в НХЛ», — цитирует Гандлера Dallas Morning News.

«Адмирал» доволен календарём

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов прокомментировал календарь КХЛ на сезон-2017/18.

«Хочу поблагодарить руководство лиги и составителей календаря за то, что учли наши пожелания. Я не понаслышке знаю, как им было непросто, потому что часто бывал в офисе КХЛ. Олег Петров, Сергей Козлов и другие проделали большую работу. Для «Адмирала» и вообще всех дальневосточных команд большое подспорье, что в предстоящем сезоне предусмотрены продолжительные серии, а между ними достаточно дней отдыха. Для нас с экономической точки зрения это очень важный момент. По сравнению с прошлым сезоном, «Адмирал» ждёт существенная экономия. Немаловажно и то, что игрокам будет проще адаптироваться и восстанавливаться как дома, так и на выезде. Рассчитываем, что хоккеисты «Адмирала» в связи с этим будут демонстрировать более зрелищный хоккей.

Руководство «Далласа» довольно прогрессом Ничушкина и ждёт в следующем сезоне. Он и сам планирует вернуться в НХЛ

В сентябре во Владивостоке пройдёт международный экономический форум. Лига заранее разослала клубам проекты календаря, позволив вписать «белые» даты. Мы включили форум, потому что в эти сроки все службы города будут направлены на его проведение. Это касается как безопасности, так и размещения гостей. Мы посчитали, что это наложение может доставить проблемы нам и гостевым командам. Хочу выразить благодарность лиге, что пошли нам навстречу», — сказал Мухометов«Чемпионату».