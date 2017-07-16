Контракт вместо «чёрной метки». Кто пристроил Анисина в «Динамо»?

Принято считать, что из Высшей лиги обратной дороги нет. Это вам подтвердит Данила Алистратов – когда-то игрок молодёжной сборной, основной вратарь «Трактора» и «Витязя». Однажды согласившись на контракт с клубом ВХЛ, в элите он не появляется вот уже шесть лет. Или, скажем, Георгий Гелашвили – до недавнего прошлого видный голкипер, на которого делали ставку в топ-клубах. Теперь он выступает за «Сарыарку» и практически не напоминает о себе. Гелашвили выпал из обоймы, как и десятки других экс-кахаэловцев, опустившихся на этаж ниже.

Всё это уместно по отношению к большинству игроков, но не к Михаилу Анисину. Его, упавшего на дно, как ни в чём не бывало подбирает московское «Динамо». Да, в минувшем розыгрыше Братины он был одним из лучших в составе «Сарыарки», но достаточно ли этого, чтобы получить полноценный контракт в не последнем клубе КХЛ? Так, его экс-одноклубник Олег Ломако, форвард более молодой, стабильный и результативный, довольствуется поездками на смотрины. Анисину же достаточно громкого имени и скандального прошлого, чтобы обойти на корпус тех, кто куда больше заслужил повышения в классе.

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Падение Анисина было поступательным. После первого пришествия в «Динамо» один из главных творцов победы 2012 года отправился в турне по клубам-середнякам, то и дело получая жирные контракты (особенно щедр был «Нефтехимик»), в прошлом сезоне заключил контракт с «Кузней», но, не доиграв сезон, перебрался в Караганду. Новокузнецк, ещё до того как был изгнан из лиги, был чем-то вроде промежуточного пункта между КХЛ и ВХЛ. Если вы никому не нужны, кроме «Металлурга», то следующей остановкой будет Тверь или Курган. Так произошло и с Анисиным, но ему, в отличие от простых смертных, проложили красную дорожку обратно.

По-хорошему, карьера хоккеиста Анисина должна была закончиться ещё четыре года назад, когда он, будучи игроком «Донбасса», ползал по коридорам уфимской гостиницы.

По-хорошему, карьера хоккеиста Анисина должна была закончиться ещё четыре года назад, когда он, будучи игроком «Донбасса», ползал по коридорам уфимской гостиницы. После того как с синяком под глазом и гематомами на лице нападающий щеголял перед телекамерами, дверь в клубы КХЛ для него должна была закрыться — по крайней мере в те, где дорожат своей репутацией и атмосферой в коллективе. Тем не менее Анисин получал предложение за предложением, будто скандальный имидж работает за него, а не против. Всякий раз вспоминали вовсе не дебоши Михаила, а его вокальные партии.



А ведь помимо того концерта в Уфе, где, по слухам, Анисин подрался с партнёром по команде Сергеем Варламовым, были и другие выходки. Вокруг недолгого пребывания Михаила в Череповце ходят легенды. Якобы травматический пистолет он держал в руке не реже, чем клюшку, а после одного случая в раздевалке «Северстали» Игорь Радулов по загадочным причинам угодил в список травмированных. На этом фоне прошлогодние кухонные посиделки с Андреем Первышиным и Андреем Таратухиным выглядят цветочками.

То, что Анисин вернулся именно в «Динамо», можно было бы связать с ностальгией. В составе бело-голубых он не просто выигрывал Кубок Гагарина, но и был лучшим снайпером победного плей-офф. Ставка на авось и слепая надежда на то, что всё будет как прежде, – это очень по-нашему. Да только в реальности с того всплеска в карьере Анисина прошло уже пять лет. Сергей Светлов, рассуждая о перспективах форварда, говорит, что он повзрослел, но, кроме цифр в паспорте, у этого нет ровным счётом никаких подтверждений. С годами скандалы с участием Михаила не утихают, а вот статистика только падает.

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Да и кому в «Динамо» ностальгировать по золотым временам! Олег Знарок, сладивший с ним, в московском клубе уже не работает. Андрей Сафронов, когда-то забравший молодого форварда из «Витязя», уже не руководит бело-голубыми, а если бы гендиректор и сохранил свой пост, вряд ли бы подпустил Анисина на пушечный выстрел. Летом после чемпионства игрок со своим агентом начали выкручивать руководству руки, требуя серьёзного повышения зарплаты. Сафронов был непреклонен, Анисин угодил в запас, а спасло его только решение лиги, которая выкупила права на скандального форварда.

Человеком, который, по сути, пристроил Михаила Анисина в «Динамо», стал… Вячеслав Анисин.

Казалось бы, Анисин раз и навсегда сжёг все мосты с «Динамо», но смена юридического лица и непосредственного руководства сделало его возвращение возможным. Однако, по нашей информации, против второго пришествия Анисина был как главный тренер бело-голубых Владимир Воробьёв, так и новый гендиректор Сергей Фёдоров. Так как же этот трансфер стал возможным, если два главных человека в клубе не были заинтересованы в игроке? Решение о приглашении Анисина было принято на самом верху, в Центральном совете «Динамо». То, что было невозможно представить во времена Сафронова, рискует стать рабочей схемой после «дворцового переворота».



Человеком, который, по сути, пристроил Михаила Анисина в «Динамо», стал… Вячеслав Анисин. Отец нападающего, сам в прошлом известный форвард, отличается не только крутым нравом, но и обширными связями. Анисин-старший никогда не стеснялся говорить всё, что думает, а думал он, как правило, что его сына всячески зажимают. После того как Михаил выиграл кубок, в одной из газет вышло резкое интервью с его отцом, где досталось всем. Помимо обвинений во взятках, которыми бросался Вячеслав Анисин в адрес тренеров сына, прозвучало совсем уж нелепое высказывание о том, что в «Сибири» Анисина-младшего выпускали всего на четыре минуты, но в статистике намеренно завышали игровое время вдвое, а то и втрое.

Анисин и ещё 7 бывших игроков КХЛ, докатившихся до ВХЛ Недавно форвард Михаил Анисин подписал контракт с клубом ВХЛ «Сарыарка». Вспоминаем других игроков КХЛ, которые играли в Высшей лиге.

Вячеслав Анисин открыто говорил, что ту самую проблему с игровым временем сына в Новосибирске он был готов решить прямым звонком Александру Медведеву. Тем самым заслуженный ветеран давал понять, что находится на короткой ноге с первыми лицами нашего хоккея. По стечению обстоятельств покупку прав на Анисина, что было беспрецедентным случаем, КХЛ оформила, когда её президентом был Медведев. Теперь же нападающий пользуется связями своего отца с генералами из общества «Динамо», получая новый контракт, хотя должен был – «чёрную метку». Говоря на каждом углу о взятках, семья Анисина наглядно демонстрирует, что такое кумовство и жизнь по понятиям.

Говоря на каждом углу о взятках, семья Анисина наглядно демонстрирует, что такое кумовство и жизнь по понятиям.

Можно говорить о том, что «Динамо», подписывая игроков из категории «за 30», само себе ставит подножку. А ведь вот-вот к Анисину, Дмитрию Казионову и Игорю Игнатушкину может присоединиться Николай Жердев. Вот уж где действительно гремучая смесь. Однако в случае с тем же Игнатушкиным бело-голубые ничем не рискуют, Игорь – игрок с идеальной репутацией. Возможное приглашение Жердева – это вынужденный компромисс, связанный с авральным комплектованием московского клуба. Да и к тому же при всех своих проблемах Николай ещё способен играть в ведущих звеньях не последних команд лиги, что он и доказал в «Торпедо». За Анисиным же, кроме высоких покровителей и скандальных выходок, уже давно ничего не стоит, что не мешает ему занимать места молодых воспитанников школы «Динамо».