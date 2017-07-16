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Никита Гусев
Текст: Павел Панышев
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Второй Панарин. Почему контракт Гусева со СКА важнее Ковальчука

Форвард Никита Гусев останется в СКА как минимум до сезона-2018/19. Объясняем, почему его подписание важнее контракта Ковальчука.
16 июля 2017, воскресенье. 16:18. Хоккей

14 июля стало известно, что 25-летний нападающий Никита Гусев перезаключил контракт со СКА на новых условиях. Его предыдущее соглашение было рассчитано ещё на сезон, но «армейцы», наученные горьким опытом отъезда в Северную Америку Шипачёва и Дадонова, решили не рисковать и не тянуть до следующего года, заранее подстраховавшись. Ход грамотный.

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Напомним, что в детстве Гусев занимался хоккеем в московском клубе «Белые Медведи». Том самом, где играл и его лучший друг Никита Кучеров, ныне защищающий цвета «Тампы» и набирающий по 85 очков за регулярный чемпионат. Далее Никита отправился в систему московских «армейцев», однако там его талант толком не разглядели. Форварда спускали в ВХЛ, отправляли на Дальний Восток в «Амур», а потом он здорово проявил себя в «Югре».

Гусев был призван закрыть образовавшуюся брешь в звене Шипачёва. И справился с этой задачей отлично.

Именно в Ханты-Мансийске талант Гусева и рассмотрели селекционеры СКА. Югорчане получили хорошую компенсацию, а хоккеиста пригласили в Санкт-Петербург, как раз на место уехавшего в НХЛ Артемия Панарина. Гусев был призван закрыть образовавшуюся брешь в звене Шипачёва, показывая схожий с Панариным скоростной и техничный хоккей. И справился с этой задачей отлично. Сперва пришлось немного вкатиться, однако затем игрок стал неотъемлемой частью ударной тройки команды Олега Знарка, закрывая в том числе и большинство. Никита стал вызываться в первую сборную России, выиграл Кубок Гагарина в 2017 году, а также бронзу чемпионата мира.

Думается, что перезаключение нового контракта со СКА имело две предпосылки. Во-первых, очевидно улучшенные финансовые условия. Во-вторых, обмен прав из «Тампы» в «Вегас». Не секрет, что в «Лайтнинг» интересы Никиты серьёзно лоббировал Кучеров, который постоянно намекал руководству «молний» на необходимость приобретения форварда. Да и генменеджер «Тампы» Стив Айзерман известен своей симпатией к российским хоккеистам, поэтому переезд Кучерова во Флориду не выглядел бы сенсацией.

Не стоит забывать, что «Тампа» была и остаётся одной из команд, регулярно претендующей на кубок Стэнли, что тоже играет немаловажную роль в плане амбиций. «Вегас» же, будем откровенны, в ближайшее время будет бороться за попадание в восьмёрку конференции и строиться с нуля, там о больших задачах можно и не мечтать. Да, есть давний партнёр и товарищ Шипачёв, но вряд ли наличие в составе «золотых рыцарей» Вадима могло стать ключевым фактором в выборе Гусева.

Не секрет, что в «Лайтнинг» интересы Никиты серьёзно лоббировал Кучеров, который постоянно намекал руководству «молний» на необходимость приобретения форварда.

В СКА же на Гусева сильно рассчитывают, очень хотели его оставить и видят в спортсмене будущую звезду Континентальной лиги. Хотя и сейчас нападающий явно выделяется из общей массы и не значится каким-то рядовым игроком.

«Подписали с Никитой Гусевым новый контракт на два года, так как видим большой потенциал у этого игрока. При должном отношении к делу Никита может стать по-настоящему большим хоккеистом, помогать не только клубу, но и сборной страны. Тренерский штаб команды знает, как по максимуму использовать сильные стороны Гусева. На текущий момент для Никиты, как и для всех остальных игроков, важно качественно поработать на сборах и подготовиться к важному сезону», — заявил вице-президент клуба Роман Ротенберг.

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Сам Гусев отметил, что хочет доказать свою важность для национальной сборной на Олимпиаде и чемпионате мира. При правильном использовании хоккеист действительно может сыграть очень полезно, а перед тренерским штабом сейчас стоит вопрос, кого поставить в партнёры к Никите.

С Павлом Дацюком, по всей видимости, будут играть Илья Ковальчук и Сергей Плотников, поэтому наиболее вероятным вариантом центра для Гусева видится Коскиранта или Прохоркин. Но с Коскирантой проблема заключается в том, что Ярно – финн, а Знарок и Витолиньш явно хотят наиграть ударную связку для сборной. В любом случае придётся серьёзно поломать голову и постараться найти оптимальные сочетания.

Кстати, о Ковальчуке. Недавно Илья тоже продлил свои отношения со СКА, хотя всего на год. Но при всём уважении к Ковальчуку и его таланту нынешнее подписание Гусева стало для СКА в некоторой степени даже важнее. Ковальчук остался в Питере ради Олимпиады, но не будем забывать, что ему уже 35 лет, то бишь на 10 лет больше, нежели Никите. Илья практически наверняка уедет в НХЛ через год, где уже не будет зависеть от «Нью-Джерси», а станет человеком с полностью развязанными руками и свободой выбора. У Ильи четверо детей, жена, которая не прочь снова вернуться в Америку. Не ушла от нападающего и мечта успеть выиграть Кубок Стэнли, ведь его в коллекции звёздного форварда по-прежнему нет.

Подписание Ковальчука – сильный медийный ход команды Олега Знарка, а новый контракт с Никитой Гусевым – ход, полезный и важный не только в данный момент, но и на перспективу.

Подписание Ковальчука – сильный медийный ход команды Олега Знарка, а новый контракт с Никитой Гусевым – ход, полезный и важный не только в данный момент, но и на перспективу. Ведь отправься Никита за океан через год – в следующий раз мы могли его увидеть в России нескоро. Нынешняя сборная и должна выезжать на таких талантливых ребятах, как Гусев, а карьера Ковальчука и Дацюка постепенно подходит к концу. И вечно надеяться только на них мы не можем.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей ХК СКА Илья Ковальчук Никита Гусев
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