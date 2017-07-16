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КХЛ
Текст: Владислав Уткин
Фото: Тухбатов Ильнар, photo.khl.ru

Брюле перейдёт в «Трактор», а Георгиев продолжит карьеру за океаном

Новый легионер «Трактора», выбор Георгиева, мечта Да Косты и оптимизм Кареева – в итогах дня.
16 июля 2017, воскресенье. 22:00. Хоккей

Жильбер Брюле перейдёт в «Трактор»

По информации «Чемпионата», в ближайшее время Жильбер Брюле присоединится к челябинскому «Трактору». 30-летний форвард начал подготовку к сезону в составе «Нефтехимика», но покинул сбор команды и был направлен на медицинское освидетельствование.

Канадский нападающий выступает в КХЛ на протяжении трёх сезонов. Ранее он защищал цвета «Автомобилиста» и «Медвешчака», а большую часть прошлого сезона провёл в «Нефтехимике», забросив 12 шайб и отдав 20 голевых передач в 37 матчах регулярного чемпионата.

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Серебряный призёр МЧМ-2016 Александр Георгиев уедет за океан

Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2016 года в составе сборной России Александр Георгиев продолжит карьеру в Северной Америке. Об этом информирует Iltalehti. 21-летний хоккеист в минувшем сезоне провёл 27 матчей за ТПС в финской хоккейной лиге, отразив 92,3 % бросков и пропустив 1,7 гола в среднем за матч. В январе российский хоккеист продлил контракт с финским клубом. Соглашение рассчитано на три сезона. Георгиев не был задрафтован ни одним клубом НХЛ и является для лиги свободным агентом.

«Да Коста пригодился бы ЦСКА, но всё решило его желание играть в НХЛ»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением об уходе французского нападающего Стефана Да Косты из ЦСКА.

«КХЛ не портит игроков, а может быть, на примере Да Косты, растит их для НХЛ. Это факт, который подчёркивает уровень нашего хоккея. Да Коста – хороший, техничный нападающий, который, я уверен, пригодился бы ЦСКА. Но здесь должно быть всё взвешено. Стоит ли тягаться с НХЛ, я не знаю. Наверное, руководители всё взвесили. Думаю, что желание самого игрока решило все вопросы. А так бы он пригодился, конечно, «армейцам». Предполагаю, что ЦСКА был не против того, чтобы оставить его у себя», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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«Задача одна — выиграть Олимпиаду, и неважно с игроками НХЛ или без»

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев рассказал о своих целях на олимпийский сезон.

«Я просто работал, мне выпал шанс. Поехал в сборную, старался выкладываться на полную, с ответственностью подходил к тренировкам и матчам. Я работал с новыми для себя тренерами, они мне подсказывали, давали советы. Я получил очень хороший опыт. Любой, кто попадает в состав сборной, рассчитывает попасть на чемпионат мира. И я не исключение. Ставлю задачу сыграть на Олимпиаде. Без разницы, что говорят. Задача одна – выиграть Олимпиаду. А с игроками НХЛ или без – неважно. Если бы игроки НХЛ точно поехали на Олимпийские игры, всё равно бы ставил задачу сыграть в Корее. А почему нет? Нужно всегда ставить максимальные цели», – цитирует Кареева «Бизнес online».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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