«Русские уходят?» Хоккеисты покидают НХЛ ради Олимпиады

НХЛ станет ещё богаче? Канадский доллар радует ведомство Беттмэна С конторой Гэри Беттмэна станет ещё сложнее конкурировать. Рост курса канадской валюты даст НХЛ дополнительные сверхдоходы.

На прошлой неделе «Чемпионат» рассказал, что из-за роста канадского доллара НХЛ может увеличить свои доходы, после чего конкурировать с заокеанской лигой будет ещё труднее. Теперь настала очередь обсудить проблему с другой стороны, поскольку отъезд игроков из НХЛ (или их неприезд) даёт им возможность выступить на Играх-2018.

Фактор Олимпиады и говорящие деньги

Говорить об этой проблеме в Северной Америке не стесняются. Несколько дней назад в газете Washington Post появилась заметка с заголовком: «Русские покидают НХЛ из-за решения лиги не отправлять хоккеистов на Олимпиаду в Пхёнчхане».



«В апреле НХЛ объявила, что её хоккеисты не поедут на Олимпиаду, а комиссар Гэри Беттмэн заявил, что лига не хочет останавливать свой регулярный чемпионат. Среди пострадавших от этого решения были игроки из России, а некоторые из них решили уехать из НХЛ и вернуться в Континентальную хоккейную лигу, чтобы иметь возможность сыграть на Олимпиаде. Среди таких хоккеистов можно отметить Романа Любимова из «Филадельфии», бывшего первораундника Михаила Григоренко из «Колорадо», экс-защитника «Тампа-Бэй» Никиту Нестерова и вратаря «Чикаго Блэкхоукс» Ларса Юханссона. Двое игроков – Любимов и бывший нападающий «Нью-Джерси» Илья Ковальчук – сказали, что именно Олимпиада была основной причиной для того, чтобы играть в КХЛ», — отмечает автор статьи Аарон Торрес.



Такая формулировка своей мотивации стала для заокеанской общественности достаточно неожиданной и вызвала некоторый резонанс.

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«С тех пор как НХЛ отказала своим игрокам в праве поехать на Олимпиаду, всё наше внимание было сосредоточено на таких звёздах, как Овечкин или Тэйвз. Всем было интересно, смогут ли они игнорировать требования лиги и как именно это будет происходить. Однако первые недели после открытия рынка свободных агентов подарили нам совершенно неожиданную новую тенденцию: несколько игроков, которые звёздами не являются, решили уехать в КХЛ. А тот же форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов заявил, что всерьёз рассматривал предложение из России, притом что «столичные» сделали ему предложение, от которого невозможно было отказаться. Евгений отметил, что Олимпиада являлась важным фактором, когда он рассматривал варианты, но восьмилетний контракт с «Кэпиталз» на $ 62,4 млн стал решающим аргументом для того, чтобы остаться.



Сразу же после решения НХЛ об отказе от участия в Олимпиаде Федерация хоккея России дала понять, что заинтересована в возвращении своих игроков и сохранении тех, кто уже играет в России. Тем не менее несколько крупных имён НХЛ всё же получила: Александр Радулов подписал пятилетний договор с «Далласом», Евгений Дадонов вернулся во «Флориду», заключив соглашение на три года, а 30-летний Вадим Шипачёв начнёт новую главу своей карьеры в «Вегасе». В конце концов, деньги говорят громче, чем что-либо ещё», — отмечает автор SB Nation Мэри Кларк.

«Когда-нибудь он будет главным». Гончар – четвёртый российский тренер в НХЛ Сергей Гончар в роли тренера защитников выиграл с «Пингвинз» два Кубка Стэнли. Теперь он стал ассистентом и готов продолжать этот путь.

Страсти по Ковальчуку

Особое место в этих обсуждениях отводится Илье Ковальчуку. На протяжении пары месяцев все серьёзные североамериканские издания сообщали, что российский форвард заинтересован в возвращении в НХЛ, а генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро ищет варианты обмена прав на россиянина в другой клуб. Однако когда стало известно, что Ковальчук остаётся в СКА, сам Илья назвал именно Олимпиаду одной из самых важных причин своего решения, добавив, что никаких переговоров с «Дэвилз» не вёл. Это вызвало любопытную реакцию в Коламбусе, поскольку «Блю Джекетс» считался одним из претендентов на то, чтобы заполучить российского бомбардира.



«Мы увидели, как всходят семена недовольства, которые были посеяны после решения НХЛ не ехать на Олимпийские игры. Илья Ковальчук, возможно, согласился бы на обмен в другой клуб и, возможно, оказался бы в «Коламбусе», если бы не отказ лиги от Олимпиады и не давление на форварда, чтобы он играл за Россию. В результате он остался в КХЛ ещё на один сезон. Также ощущается давление и на Александра Овечкина, которому владелец «Вашингтона» разрешил покинуть клуб и играть за сборную. Глава профсоюза Дональд Фер сказал, что эти договорённости существуют лишь между командами и игроками, но это может привести к настоящей партизанской борьбе. На время Олимпиады НХЛ запланировала Матч всех звёзд в Тампе, и Гэри Беттмэн явно дал понять: никакого участия энхаэловцев в Олимпиаде он не допустит. Это делает ситуацию запутанной. Что более важно – контракт с клубом или игра за страну? Готовы ли хоккеисты и клубы к дисквалификациям? Имейте в виду, что всё это лишь разминка перед локаутом, и следующий год будет очень важен», — отмечает журналист Columbus Dispatch Майкл Эрейс.

Последний луч славы для Ягра, Доана и Игинлы?

«Между НХЛ и КХЛ пока не происходит ничего нового. Олимпиада – ещё одна схватка этих лиг, и она дала российской лиге некоторые козыри по возвращению хоккеистов. Россия славится своей гордостью за сборную, а результат Олимпиады-2014 в Сочи считался национальным кошмаром. ФХР рассматривает Игры в Корее как уникальную возможность одержать победу на Олимпиаде в отсутствие тяжеловесов из НХЛ – США, Канады и Швеции. Олимпиада могла бы стать приоритетом для Кузнецова и Радулова, но деньги играли слишком большую роль.

В то время как рынок свободных агентов в НХЛ уже почти «высох», нельзя исключить и дальнейшее перетекание хоккеистов в КХЛ по мере приближения к старту сезона. Такие хоккеисты, как Андрей Марков, Яромир Ягр, Джером Игинла или Шейн Доан вполне могут подумать об этом. Главных факторов два: возраст и последний шанс на олимпийскую славу до завершения карьеры. Если добавить в этот «микс» Ковальчука, становится ясно, что Олимпиада – действительно серьёзная мотивация для российских хоккеистов. Независимо от того, подхватят ли эту тенденцию другие игроки, за ней следует следить», — добавляет всё та же Мэри Кларк.



Вероятность переезда в КХЛ упомянутых ветеранов вряд ли можно считать серьёзной. Тот же Марков в одном из интервью заявил, что «слишком стар для Олимпиады», Яромир Ягр завершил выступление в сборной после ЧМ-2015, а главная цель Игинлы – Кубок Стэнли, который пока ему так и не покорился. Но в такие сюрпризы хочется верить, тем более что время для переговоров и обсуждений ещё есть.