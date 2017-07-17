Молчаливый крик капитана. Почему Стась отказался от сборной Беларуси?

В это межсезонье в КХЛ хватало более громких трансферов, чем переход Андрея Стася в «Авангард». Чего только стоят массовые закупки ЦСКА, перестройка в Уфе или активность «Ак Барса». Да что там говорить, даже по меркам самого омского клуба переход белорусского форварда на бомбу не тянет. Менеджмент «ястребов» заполучил Дмитрия Кугрышева, освежил легионерские позиции, попутно удлинив «скамейку» за счёт молодёжи и игроков средней руки.

Стась – игрок ролевой. С его помощью «Авангард» сможет зацементировать центральную ось. Усилить спецбригаду меньшинства? Для этого новобранец «ястребов» тоже годится как никто другой. За всю карьеру процент выигранных Стасем вбрасываний держится в районе 60% — результат гроссмейстерский. Пойди найди таких центров на рынке. Вот только звёзд с неба Андрей никогда не хватал: 25 очков – личный рекорд результативности, который он установил в сезоне-2013/14.

Белорусский форвард, конечно, не первая прима. Даже по меркам минского «Динамо». Стася всегда ценили за другое. Цепкость, характер, лидерские качества – вот это про него. Просто так капитаном сборной Беларуси не становятся. После того как Алексей Калюжный ушёл на покой, его преемником в национальной команде стал именно Андрей Стась. Капитан сборной – фигура для любой страны знаковая, оттого и особое внимание к его каждому шагу. Отсюда берёт корни и истерия, которая разгорелась на родине Стася после его перехода в сибирский клуб.

Капитан сборной и человек, за плечами которого девять чемпионатов мира подряд, в один момент стал изгоем.

Казалось бы, совсем недавно белорусские хоккейные власти двумя руками выступали за то, чтобы игроки сборной выступали в топ-клубах КХЛ. И в этом даже была некоторая логика. Опытные мастера вроде Владимира Денисова и братьев Костицыных бьются за кубок и набираются опыта важных матчей, а в минском «Динамо» их места занимает молодёжь, тем самым расширяя список кандидатов в сборную. Если бы переход Стася в «Авангард» состоялся пару лет назад, им бы в Беларуси гордились. Теперь же от капитана сборной многие отвернулись.

Генменеджер «Авангарда»: Стась — не шестой легионер, у него гражданство РФ

Капитан сборной и человек, за плечами которого девять чемпионатов мира подряд, в один момент стал изгоем. Причина – смена спортивного гражданства, на которую решился Стась, чтобы не считаться легионером в российских клубах. Он не сдавал белорусский паспорт, не выносил ссор из избы, но получил ушат грязи, во многом незаслуженный. А тут ещё на контрасте сыграл Владимир Денисов, который в схожей ситуации отказался принимать российское спортивное гражданство, из-за чего потерял работу в «Тракторе».

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В болельщицкой среде поступок Стася считают если не предательским, то недостойным капитана сборной. Белорусский журналист Руслан Васильев пошёл дальше и принялся обвинять в этом всех и вся, начиная с руководителей российского хоккея, которые, по его мнению, не уважают белорусскую сторону и идут вразрез с политическими настроениями, и заканчивая Андреем Скабелкой. Якобы главный тренер омичей, однажды уволенный из сборной Беларуси, склонил Стася к смене спортивного гражданства из чувств мести и обиды.

К смене спортивного гражданства капитана сборной подтолкнуло не столько предложение от «Авангарда», сколько текущая ситуация во всём белорусском хоккее.

Скабелка в Стасе, конечно же, нуждался. Во-первых, ещё в «Сибири» у Андрея Владимировича непременно присутствовал в составе соотечественник. Сначала это был Алексей Ефименко, а затем и сын Алексей. Во-вторых, непосредственно в Стасе рулевой «ястребов» был заинтересован, когда ещё работал в Новосибирске. Эта та кандидатура, которую Скабелка лично вёл не первый год. Да только обвинять белорусского специалиста в том, что он подтолкнул Стася к такому серьёзному решению, попросту смешно. Андрею в этом году исполнится 29 лет, у него своя голова на плечах, и наивно думать, что кто-то, даже такой авторитетный человек, как Скабелка, мог пошатнуть его позицию.

Надо понимать, что все белорусские хоккеисты без исключения – заложники политики КХЛ по легионерам, которая то и дело меняется. То белорусы считаются иностранцами, то нет, а этим летом ситуация в очередной раз зависла в воздухе. Коллегия Евразийской экономической комиссии весной приняла решение об отмене каких-либо ограничений для спортсменов из стран ЕвразЭС. Ожидалось, что это автоматически приведёт к тому, что белорусы, казахстанцы и игроки из других стран, входящих в союз, перестанут считаться легионерами в КХЛ. Однако лига не спешит подчиняться этому решению. Стоит ли говорить, что эта неразбериха путает карты таким игрокам, как Стась?

Если в белорусском хоккейном хозяйстве ничего не изменится, Стась может стать вовсе не белой вороной, а первой ласточкой.

На родине решение Стася объясняют желанием подзаработать. Кто-то считает, что переход в «Авангард» — это, возможно, последняя попытка выиграть нечто большее, чем титул лучшему хоккеисту Беларуси. Но мало кто задумывается, что к смене спортивного гражданства капитана сборной подтолкнуло не столько предложение от «Авангарда», сколько текущая ситуация во всём белорусском хоккее. К различным домыслам подталкивает молчание самого Стася, который пока не комментировал своё решение, но насколько известно «Чемпионату», к отказу от игры за национальную команду всё шло не один год.

Стась: попасть в команду уровня «Авангарда» — большая удача

Наблюдая за тем, что происходит в белорусском хоккее, волосы встают дыбом. Владимира Бережкова, чуть ли не единственного профессионального менеджера в истории минского «Динамо», в результате внутренних интриг отправляют за решётку. Крэйга Вудкрофта, при котором «зубры» выдали один из лучших сезонов за всё время выступления в КХЛ, постепенно выдавливали из клуба. Сначала убрали его помощников, затем не продлили отношения с лидерами, а в итоге и с самим канадцем распрощались. Добавьте к этому постоянные пляски с внутренним лимитом и получите гремучую смесь, с которой даже самые патриотично настроенные хоккеисты не желают иметь ничего общего.

Рыба, как это обычно и бывает, гниёт с головы. К регулярной смене хоккейных властей приводят эмоциональные спичи главы республики. Александр Лукашенко после каждого бесславно завершившегося турнира распекает игроков сборной Беларуси, предлагая их если не расстрелять, то хотя бы разогнать. Спокойно работать в таких условиях, понятное дело, невозможно. Это касается как менеджеров, сидящих на пороховой бочке, так и самих хоккеистов. Для Стася, верой и правдой служившего белорусскому хоккею целое десятилетие, федерация не сделала ровным счётом ничего, лишь играя на его патриотизме.

Самонадеянно что-то требовать от местных игроков, когда сборную и её базовый клуб заполняют натурализованные канадцы и американцы. И ладно бы они прожили в Беларуси много лет, прониклись чувствами к новой родине и бились за сборную, независимо от клубной прописки. Но нет же! Джефф Плэтт благополучно забивает на сборную, назначая на сроки чемпионата мира свадьбу. Шарль Лингле хоть и приехал на последнее мировое первенство, но как на духу признался, что не знает, когда в Беларуси празднуют День победы. При этом все они занимают места белорусской молодёжи. Не самой талантливой, но от этого только более нуждающейся в условиях для роста.

Засилье легионеров, постоянная смена менеджеров и тренеров, невыполненные обещания и другие особенности национального хоккея в Беларуси подтолкнули Стася к такому непростому решению. Более того, насколько нам известно, ещё несколько его соотечественников готовы принять российское гражданство, тем самым завершив своё выступление за сборную Беларуси. Остро реагируя на поступок своего капитана, наши соседи вешают на вчерашнего героя нации ярлыки и ищут причины в чужом огороде, тогда как их собственный давно порос сорняками. Если в белорусском хоккейном хозяйстве ничего не изменится, Стась может стать вовсе не белой вороной, а первой ласточкой. И «Авангард» со Скабелкой виноваты в этом будут в последнюю очередь.