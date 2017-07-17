11 задрафтованных россиян, которых будут рады видеть в Северной Америке

В Чикаго прошёл очередной драфт НХЛ. По его итогам первым в истории швейцарцем, который возглавил список, стал Нико Хишир, сразу шесть финнов оказались выбраны в первом раунде, а 18 россиян были приглашены в североамериканскую лигу. Среди них оказался 21-летний «армеец» Андрей Светлаков, которого выбрал «Миннесота Уайлд» под общим 179-м номером.

Несмотря на то что Светлаков зарекомендовал себя в МХЛ, на драфте он оказался востребован только сейчас, хотя его могли выбрать уже три раза. Возможно, причиной для того, чтобы взять именно Светлакова, стало то, что в 2015-м клуб задрафтовал Кирилла Капризова, который раскрылся в следующем сезоне после драфта, а в начале прошлого месяца стал одноклубником Андрея Светлакова. К этому дуэту тренеры подходят с другой стороны, и периодически они тренируются отдельно от команды или сборной, но друг с другом. Эти двое «армейцев» продолжают карьеру в ЦСКА, но в теории могут отправиться в Северную Америку. Причём Капризов и Светлаков не единственные задрафтованные игроки, оставшиеся в России.

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н. Егор Коршков («Локомотив»), 21 год

Драфт в НХЛ: «Торонто Мэйпл Лифс», 2016 год.

31-й номер.

Коршков постепенно раскрывался в ярославском «Локомотиве», становясь всё сильнее. Этот парень умеет помочь своей команде, особенно в плей-офф. В прошлом году «Торонто» задрафтовал форварда во втором раунде под общим 31-м номером, в этом году, учитывая изменения, Егор был бы выбран в первом раунде. Такому высокому выбору поспособствовало то, что тройка Полунин – Красковский – Коршков стала лидером сборной России на МЧМ-2016 в Хельсинки, набрав в общей сложности 15 очков. В силовых качествах Коршкова тоже сомневаться не приходится. Такой игрок мог бы усилить линию нападения канадского клуба.

Коршков постепенно раскрывался в ярославском «Локомотиве», становясь всё сильнее. Этот парень умеет помочь своей команде, особенно в плей-офф.

н. Анатолий Голышев («Автомобилист»), 22 года

Драфт в НХЛ: «Нью-Йорк Айлендерс», 2016 год.

96-й номер.

Анатолий Голышев мог бы составить компанию Илье Сорокину и вместе с ним отправиться в клуб из Нью-Йорка. Голышев хорошо зарекомендовал себя ещё в молодёжной лиге. Первые два сезона в КХЛ для него сложились не так удачно. Но уже сейчас этот нападающий начал проявлять себя с новой стороны, его результативность становится более презентабельной. Единственным минусом для заокеанской лиги являются не слишком солидные габариты Голышева.

Анатолий Голышев Фото: photo.khl.ru

з. Егор Рыков (СКА), 20 лет

Драфт в НХЛ: «Нью-Джерси Дэвилз», 2016 год.

132-й номер.

Рыков входит в число тех, кто прошёл все ступени питерской клубной системы подготовки. В своём дебютном сезоне в КХЛ Егор завоевал вместе с клубом кубок Гагарина. Призывался в сборную на два последних МЧМ, где становился серебряным призёром. Рыков обладает неплохими габаритами для силовой борьбы, но ему нужно поработать над владением шайбы, чтобы стать более презентабельным для НХЛ.

В прошлом году Самсонов стал обладателем кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга». Илья готов бороться за место в воротах даже такого сильного клуба, как «Вашингтон».

в. Илья Самсонов («Металлург» Мг), 20 лет

Драфт в НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз», 2015 год.

22-й номер.

В высоком уровне игры этого голкипера сомневаться не стоит, вряд ли бы столичный клуб стал тратить свой единственный выбор в первом раунде на слабого игрока. Самсонов не давал в себе усомниться ни в одном матче. Принимал участие в молодёжных чемпионатах мира в 2016 и 2017 годах, где в составе сборной России становился серебряным и бронзовым призёром. В прошлом году Самсонов стал обладателем кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга». Илья готов бороться за место в воротах даже такого сильного клуба, как «Вашингтон».

«Самсонов, вероятно, будет готов к игре в Северной Америке через год», — предположил ассистент генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни.

н. Александр Дергачёв (СКА), 20 лет

Драфт в НХЛ: «Лос-Анджелес Кингз», 2015 год

74-й номер.

Многие могли бы назвать его «серебряным мальчиком», потому что в составе «СКА-1946» Дергачёв становился серебряным призёром Кубка Харламова, в 2015 и 2016 годах призывался в молодёжную сборную России на МЧМ, где его команда тоже занимала второе место. Но в прошлом сезоне в составе питерского СКА Александр стал чемпионом, поэтому его уже не назовёшь «серебряным», и уж тем более «мальчиком». При своих габаритах он вполне может стать силовым форвардом. В 20 лет многие хоккеисты только начинают расти, поэтому Дергачёв ещё может показать себя за океаном.

Сложно было представить, кто мог заменить Панарина в тройке Шипачёва, но Гусеву это удалось.

н. Павел Красковский («Локомотив»), 20 лет

Драфт в НХЛ: «Виннипег Джетс», 2014 год

164-й номер.

Красковский и Коршков отыграли бок о бок немало матчей. Эти парни крепко закрепились во втором звене «Локомотива», который в прошлом году удивил многих. Ярославский «поезд» очень уверенно проехался даже по грозному ЦСКА. Остановить его удалось только чемпионскому СКА. Да и вряд ли мы забудем, как Красковский в полуфинале Западной конференции одним ударом отправил Муршака в нокдаун. Наверное, лучший вариант для 20-летнего форварда – отправиться за океан в дуэте с Коршковым, но и в одиночку Павел вполне способен помочь «Виннипегу».

Второй Панарин. Почему контракт Гусева со СКА важнее Ковальчука Форвард Никита Гусев останется в СКА как минимум до сезона-2018/19. Объясняем, почему его подписание важнее контракта Ковальчука.

в. Илья Сорокин (ЦСКА), 21 год

Драфт в НХЛ: «Нью-Йорк Айлендерс», 2014 год.

78-й номер.

Илья Сорокин может укрепить оборону нью-йоркского клуба. Сорокин в свои неполные 22 года способен стать лидером и составить конкуренцию Томасу Грайссу и Ярославу Галаку. Сорокин уже является серебряным призёром МЧМ, двукратным бронзовым призёром чемпионата мира, обладателем призов «Лучший вратарь» и «Золотой шлем». Илья Сорокин созрел для того, чтобы стать основным вратарём в клубе из Северной Америки, но недавно он продлил своё соглашение с ЦСКА.

Илья Сорокин Фото: photo.khl.ru

н. Николай Прохоркин (СКА), 23 года

Драфт в НХЛ: «Лос-Анджелес Кингз», 2012 год.

121-й номер.

В дебютном для себя сезоне Николай провёл на площадке 62 матча, набрав 48 (26+22) очков, став обладателем кубка Харламова в составе «Красной Армии». Переход в КХЛ дался ему непросто. Крепко закрепиться в ЦСКА так и не удалось, зато в уфимском «Салавате Юлаеве» нападающий раскрылся.

Отыграв сезон в Уфе, Прохоркин перешёл в питерский СКА, в составе которого и выиграл свой первый кубок Гагарина. Он играет в третьем звене, но, наверное, сложно было рассчитывать на большее, когда в составе есть Коскиранта, Шипачёв или Дацюк.

н. Никита Гусев (СКА), 25 лет

Драфт в НХЛ: «Тампа-Бэй-Лайтнинг», 2012 год.

202-й номер.

Вряд ли Гусев достоин 202-го номера на драфте. Обладатель кубка Харламова, лучший снайпер и бомбардир турнира, серебряный призёр МЧМ 2012 года, а также рекордсмен МХЛ по количеству заброшенных шайб и набранных очков должен находиться повыше. Гусев не обладает габаритами для силовой борьбы, но он компенсирует это хорошим владением шайбы.

Сложно было представить, кто мог заменить Панарина в тройке Шипачёва, но Гусеву это удалось. Его техничность и умение отдать хороший пас делают Никиту сильным крайним нападающим. Такому игроку будет рад любой заокеанский клуб, особенно выменявший его из «Тампы» новичок лиги «Вегас», который уже имеет в своём расположении Шипачёва и права на Гусева. Права на Гусева сейчас именно в Неваде.