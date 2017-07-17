«Салават» играет мускулами. Вайсфельд строит в Уфе чемпионскую команду?

За уфимцами, привыкшими к медийному статусу одного из грандов КХЛ, уже давно следят не только башкирские болельщики, но и люди по всей стране. «Салават» многих приучил к победам, были и громкие поражения, а грядущий чемпионат обещает стать одним из наиболее интересных в современной истории клуба.

Тем удивительнее слышать негатив из уст некоторых бывших сотрудников уфимской организации. Наиболее обиженным выглядит Андрей Зюзин, раз за разом метающий молнии в адрес руководства юлаевцев и нового тренерского штаба команды. «Время варягов пройдёт», «финские тренеры выходят на работу последними», «Уфа получила календарь-мечту, посмотрим на результат» и прочие едкие высказывания обиженного человека не красят некогда талантливого хоккеиста и второго номера драфта НХЛ, а нынче безработного тренера. Проживающего там же, в родной для него Уфе. Но ведь обижаться Андрею нужно только на себя. Напомним, что, находясь в тренерском штабе «Салавата Юлаева», Зюзин в прошлом сезоне отвечал за защитников. Как команда Игоря Захаркина играла в обороне, лишний раз вспоминать, наверное, не стоит, чтобы не портить настроение.

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Нападки на Эркку Вестерлунда и его помощников вряд ли имеют под собой какие-либо объективные основания. Люди ещё не руководили командой ни одного матча, как их сейчас можно критиковать или вменять в вину то, что они выходят из отпуска на день или два позже остальных? Пусть поработают, покажут, на что способны. Совершенно точно — приглашение опытнейшего финского специалиста, дважды обыгрывавшего сборную России на Олимпиадах и единожды – на чемпионате мира (сочинская Олимпиада 2014 года и мировое первенство 2007 года стали для россиян домашними), выглядит мощнейшим ходом со стороны генерального менеджера Леонида Вайсфельда. Помним мы и отличную работу Эркки в «Йокерите».

Тем удивительнее звучит критика из уст некоторых бывших сотрудников уфимской организации. Наиболее обиженным выглядит Андрей Зюзин.

Вестерлунд не только сильный тренер, но и прекрасный психолог и педагог, что в современном хоккейном мире необычайно важно. Ну а в том, что он позвал в свой тренерский штаб соотечественников, нет ничего удивительного. Вестерлунд – главный и вправе решать, с кем ему комфортнее и привычнее трудиться, в каком составе вместе идти к поставленной цели. Спрашивать же потом станут именно с Вестерлунда, а не с Зюзина. К слову, будут в команде Эркки и российские специалисты – тренер Николай Цулыгин, а также Вадим Тарасов, призванный отвечать за вратарей.

Зюзин: многие в Уфе в шоке, финские тренеры выходят на работу последними. Абсурд

Вайсфельд, продливший контракт с «Салаватом Юлаевым» на два года и переигравший Игоря Захаркина в аппаратной войне, прекрасно усвоил и понял все допущенные прошлогодние оплошности. В конце концов не враг же сам себе генеральный менеджер юлаевцев. Приглашая в столицу Башкортостана Вестерлунда и его помощников, один из наиболее известных хоккейных управленцев взвесил все «за» и «против», после чего и пришёл к окончательному решению. Разумеется, не обошлось без согласования сверху, с высшим руководством.

Григоренко и Нестеров перешли в ЦСКА, Панин в «Салават». Таблица трансферов Григоренко и Нестеров перешли в ЦСКА, Зарипов вернулся в «Ак Барс», а Панина взял «Салават Юлаев» — в трансферах недели.

Утвердив тренерский штаб, «Салават» продолжил играть мускулами, заполучив в свои ряды нескольких сильных хоккеистов. Тем более что финансовые возможности позволяют, а уход Михаила Воробьёва и Кирилла Капризова обязал функционера активизироваться на трансферном рынке. Опасения вызывает разве что вратарская линия, так как приглашение на место Никласа Сведберга его канадского коллеги Бена Скривенса выглядит сомнительным ходом. Ведь Скривенс, как и Сведберг, порой нестабилен и может провалить матч. Сменщиком североамериканца скорее всего станет Андрей Кареев, но почему бы 22-летнему голкиперу не побороться за роль первого номера? Шанс ему наверняка предоставят.

В защиту приглашён датчанин Филип Ларсен из «Ванкувера», чьи возможности прекрасно известны Вестерлунду по совместной работе в «Йокерите». Бывший торпедовец Максим Осипов вызывался из нижегородского клуба в сборную России, а подписание Григория Панина, почему-то оказавшегося ненужного Зинэтуле Билялетдинову в «Ак Барсе», и вовсе видится одной из главных побед Вайсфельда. Да, у Панина часто возникают проблемы с удалением и игровой дисциплиной на льду, но с ним и Гончаровым за вратарей и лидеров уфимцев можно не беспокоиться. Оба дадут отпор любому сопернику, добавив команде мощи.

Всё должно быть в порядке и в нападении. Остались Линус Умарк и Теему Хартикайнен, подписан Доминик Кубалик, из московского «Динамо» удалось заполучить Дениса Кокарева и Артёма Фёдорова. Пора приходить в себя и Илье Зубову, который явно засиделся в «Авангарде».

У «Салавата Юлаева» есть все предпосылки для того, чтобы в сезоне-2017/18 активно включиться в борьбу за кубок Гагарина. Уфимцы выглядят наиболее укомплектованной командой на Востоке, способны они дать бой и грандам Запада. Ну а работу тренерского штаба будем оценивать по ходу чемпионата, а не тогда, когда делать это просто бессмысленно.