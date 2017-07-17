Фролов перешёл в «Амур», а Даллмэн остался в «Барысе»

Александр Фролов продолжит карьеру в «Амуре», Кевин Даллмэн продлил контракт с «Барысом», «Салават» и «Сочи» совершили обмен – в итогах дня.

«Нефтехимик» обменял Брюле в «Трактор»

«Трактор» объявил о подписании однолетнего соглашения с канадским нападающим Жильбером Брюле, который был обменян из «Нефтехимика» на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт челябинской команды.

Первую половину прошлого сезона Брюле провёл в составе хорватского «Медвешчака» и сыграл в 16 матчах КХЛ, в которых набрал 10 очков (6+4). В «Нефтехимике» он отыграл в 37 встречах КХЛ, забросил 12 шайб и отдал 20 результативных передач, набрав 32 очка при показателе полезности «0».

Назаров: Жильбер Брюле – хороший хоккеист, от лица хоккейного клуба «Нефтехимик» могу пожелать ему удачи в «Тракторе». Теперь у нашей команды две свободные позиции для легионеров.

«Жильбер Брюле – хороший хоккеист, от лица хоккейного клуба «Нефтехимик» могу пожелать ему удачи в «Тракторе». Теперь у нашей команды две свободные позиции для легионеров. Конечно, поиск новых кандидатов идёт постоянно. Мы следим за трансферным рынком. Такова хоккейная жизнь — одни игроки приходят в клуб, а другие из него уходят. Продолжаем усердно работать и готовиться к сезону», — сказал главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров «Чемпионату».

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Обмен «Салавата» и «Сочи»

«Салават Юлаев» объявил об обмене игроками с «Сочи», в результате которого в уфимский клуб приехал форвард Вячеслав Солодухин, а в обратном направлении проследовал нападающий Дмитрий Мальцев, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Солодухин защищал цвета «Ак Барса» и «Витязя». В составе казанской команды он сыграл в 5 матчах КХЛ, в которых не отметился результативными действиями, а за подмосковный клуб принял участие в 37 встречах, в которых набрал 3 очка (2+1) при показателе полезности «-8», а также отбыл 10 штрафных минут.

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Пётр Воробьёв получил новую должность

Пётр Ильич Воробьёв, возглавлявший команду «СКА-Нева» в сезоне-2016/17, продолжит работу в системе петербургского клуба в должности заместителя управляющего директора по подготовке резерва. Об этом сообщается на официальном сайте СКА.

68-летний специалист является заслуженным тренером России, который выигрывал медали чемпионата России с «Локомотивом» (1997, 1998, 1999), «Ладой» (2003, 2004, 2005), а также золото молодёжного чемпионата мира 1992 года в качестве тренера.

Главным тренером «СКА-Нева» назначен Евгений Попихин. «Очень рад оказаться в таком клубе, как СКА, сейчас это одна из сильнейших систем в нашем хоккее. Предстоит много работы, в команде собрано много молодых игроков, которые хотят расти и выигрывать. Ожидаю очень интересный сезон.

Руководством озвучены цели: подготовка резерва для первой команды и достижение спортивного результата – всегда играть на победу, показывать зрелищный и современный хоккей. Главное, чтобы игроки команды постоянно развивались, росли профессионально и стремились попасть в первую команд», — приводятся слова Попихина на официальном сайте клуба.

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Фролов выбрал «Амур»

«Амур» заключил одностороннее соглашение на один сезон с нападающим Александром Фроловым, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Последние два сезона 35-летний хоккеист выступал за нижегородское «Торпедо». В регулярном чемпионате сезона-2016/17 он провёл 34 матча, набрав 18 (7+11) результативных баллов, в двух играх плей-офф отметился заброшенной шайбой. Всего в КХЛ на его счету 134 (54+80) очка в 278 матчах. После завершения сезона Фролов подписал контракт с новокузнецким «Металлургом» на один год, но затем расторг его.

Даллмэн остался в «Барысе»

Хоккейный клуб «Барыс» официально объявил о подписании контракта с защитником Кевином Даллмэном. Игрок заключил двухлетнее соглашение. На текущей неделе защитник сборной Казахстана прибудет в Астану, где пройдёт медицинское обследование. Следом он присоединится к команде на сборах в Алма-Ате.

В прошлом сезоне 36-летний канадец провёл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в 10 матчах плей-офф сделал 6 результативных передач. Кевин Даллмэн играет в «Барысе» с 2008 года. С 2012 по 2014 год он выступал за СКА из Санкт-Петербурга. Он занимает шестое место в списке самых результативных игроков КХЛ за всю историю лиги.