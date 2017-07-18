Бучневич: с трибуны все себя чувствуют как минимум Кросби

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Павел Бучневич

Родился 17 апреля 1995 года в Череповце

Дебютировал в МХЛ в 2011 году и был самым молодым игроком в составе череповецкого «Алмаза». Сумел стать третьим бомбардиром команды, в 55 проведённых матчах набрав 51 (19+32) очко.

Выступал за «Северсталь» с 2012 по 2015 годы

20 декабря 2015 года был обменен в СКА, с которым дошёл до полуфинала Кубка Гагарина.

13 мая 2016 года подписал трёхлетний контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс». 17 апреля 1995 года в ЧереповцеДебютировал в МХЛ в 2011 году и был самым молодым игроком в составе череповецкого «Алмаза». Сумел стать третьим бомбардиром команды, в 55 проведённых матчах набрав 51 (19+32) очко.за «Северсталь» с 2012 по 2015 годы20 декабря 2015 года был обменен в СКА, с которым дошёл до полуфинала Кубка Гагарина.13 мая 2016 года подписал трёхлетний контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Год назад «Нью-Йорк Рейнджерс» сообщил о подписании контракта новичка с нападающим Павлом Бучневичем. Воспитанник череповецкой «Северстали» сходу сумел попасть в состав «синерубашечников» и провести 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 20 (8+12) очков. В середине ноября у 22-летнего форварда случился спазм мышц спины, из-за которого он выбыл на полтора месяца. Затем был недолгий вояж в фарм-клуб в АХЛ и неудачный плей-офф, в котором Бучневич сыграл всего пять матчей и отдал одну голевую передачу.

Сейчас Павел готовится в новому сезону в родном Череповце. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Бучневич рассказал о дебютном сезоне в НХЛ, травме, идеальном отпуске, дружбе с Шипачёвым и Береглазовым, а также о задачах на будущее.

Поднял Бучу. В Нью-Йорке восходит неожиданная русская звезда В НХЛ Павла Бучневича провожали со скепсисом, но к январю он стал партнёром Рика Нэша и одним из открытий регулярного чемпионата.

«Травму залечил, в новом сезоне у «Рейнджерс» всё должно быть лучше»

— Как проводите отпуск?

— Да никак особенно не провожу, погода была дождливая в Череповце. Вот третий раз только за всё лето шорты надел (улыбается). Съездил, правда, отдохнуть, а сейчас уже начал потихоньку тренироваться, на льду через день катаюсь, занимаемся вместе с Шипой (с нападающим Вадимом Шипачёвым. — Прим. «Чемпионата»).

— Идеальный выходной для Павла Бучневича — это какой?

— На дачу поехать с друзьями, на рыбалку, в баню сходить.

— Сколько килограмм лишнего веса набрали?

— Я не такой массивный, чтобы набирать лишний вес, держу себя в форме. После отпуска всё в норме.

— Не хотели бы съездить в этом году в тренировочный лагерь для новичков или вы уже себя ощущаете настоящим энхаэловцем?

— Уже не надо мне, я отъездил три года, хватит. Хотелось бы подольше дома побыть c родителями, целый год в Америке был. Я и так скоро полечу в США, где буду продолжать готовиться к новому сезону, времени ещё много.

— В межсезонье «Рейнджерс» пережил несколько серьёзных потерь: был выкуплен контракт защитника Жирарди, нападающий Степан и голкипер Раанта ушли в «Аризону». Как вы оцените эти перемены?

— Конечно, это существенные потери для команды. Степан — первый центральный нападающий. Но это дело менеджмента клуба, руководство всё делает для усиления «Рейнджерс». У нас много молодых ребят, которым нужно будет давать больше игрового времени. Тот же Миллер, Хейз — парни 1993-92 годов рождения. Им надо набираться опыта. Думаю, в новом сезоне всё должно быть намного лучше.

— Может ли уход Степана «поднять» вас в первое звено, хотя вы и играете на разных позициях?

— Не думаю об этом, я просто хочу играть без травм весь сезон. Вот и всё.

— Как сейчас ваше здоровье? Спина не беспокоит?

— Спину залечил, массажист «Северстали» очень мне помог. Я хорошо знаком с медицинским штабом череповецкой команды, попросил помочь, славу богу, пошли мне на встречу.

— Недавно помощником главного тренера «синерубашечников» был назначен грозный Линди Рафф. Не опасаетесь специалиста, которого называют мучителем русских?

— Я так понял, что он с защитниками будет работать, так что не опасаюсь.

— В своё время Валерий Ничушкин от него сбежал.

— Но Рафф у него главным тренером был, а тут он будет подальше от игроков нападения. Посмотрим, но я ничего не боюсь.

«Во второй смене матча в АХЛ закинули за борт»

— Что почувствовали в конце февраля, когда вас отправили в фарм-клуб? Не было ли паники, желания вернуться в Череповец?

— Я поговорил с менеджером, знал, что это была формальность, надо было заявлять перед дедлайном защитника. Отыграл несколько матчей, и меня сразу подняли в основную команду, как и обещали.

— Каков хоккей в АХЛ? В России плохо знают эту лигу и часто пугают ей молодых игроков, а вы набрали 5 очков в 4 матчах.

— Когда я приехал, наша команда была на последнем месте. Так получилось, что я провёл четыре матча, три из которых мы выиграли. Мне давали много игрового времени, набирал очки, хорошие партнёры были. Первое впечатления от АХЛ — не знал, куда попал. Во второй смене меня закинули за борт (смеётся). Боевая лига, много желания у парней и не так много мастерства. Все бьют, бегут, дерутся. Классический североамериканский хоккей.

— В плане условий, правда ли, что АХЛ — это ад?

— Не сказал бы, что там всё намного хуже, чем в НХЛ. Но, конечно, НХЛ — это небо и земля даже по сравнению с КХЛ. Гостиницы, самолёты — на другом уровне. В АХЛ передвигаются в основном на автобусах, только дальние поездки на самолётах. Обедов нет, иногда даже завтраков не дают.

— Хоть что-то в Хартфорде напоминает, что 20 лет назад в этом городе была команда НХЛ «ХартфордУэйлерз»?

— Я знал, что там была команда НХЛ. Арена в Хартфорде очень большая. Видно, что старый стадион, но раздевалки хорошие. Персонал работает отлично, во всём мне помогали.

— А болельщиков много ходило на АХЛ?

— Нет, на наши домашние игры собиралось около тысячи зрителей.

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Спину залечил, массажист «Северстали» очень мне помог. Я хорошо знаком с медицинским штабом, попросил помочь, славу богу, пошли мне на встречу.

«Тренер ругался, что я мало по воротам бросаю»

— Разговаривали ли с тренером во время серии из 12 матчей без голов? Что советовали одноклубники? Сильно переживали?

— Да, понервничал чуть-чуть. Партнёры поддерживали, понимали, что в такие моменты надо забить. Тренер ругался, что я мало по воротам бросаю. После тренировок оставлял меня на льду, чтобы я по воротам бросал. Видимо, менталитет череповецкий такой — стараюсь отдать пас партнёру, чтобы он забил.

— Череповецкий менталитет?

— Как я вижу, все череповецкие нападающие не так хорошо бросают, а больше распасовщики. Своеобразное мышление. Наверное, в школе так учат. Когда детской командой проигрывали, например, Ярославлю, у них какая-то тактика есть, а у нас просто говорили: «Иди и обыгрывай всех». Не было строгих рамок. Поэтому какие-то свои мысли вносишь в игру и это развивает мышление. В Москве лет с 10 уже нужно выигрывать и команды детские по каким-то тактикам играют. Для меня это непонятно, рановато в 10 лет. Поэтому креативных игроков становится всё меньше и меньше.

— С вами в составе «Рейнджерс» удалось победить в первом раунде плей-офф «Монреаль» 4-2, а последние матчи серии с «Оттавой» вы пропустили, и ваша команда вылетела. Как восприняли решение тренера посадить вас в запас? Что чувствовали в тот момент?

— Смешанные чувства были. Конечно, хотел играть! Но тут ничего не поделаешь — решение тренера. Помогал ребятам, как мог, в каких-то бытовых вещах — что-то принести мог. Команда играла хорошо, просто немного не повезло.

— Понимали, что способны принести пользу команде на льду?

— С трибуны все себя чувствуют как минимум Кросби. Мог, наверное, принести пользу, но это уже в прошлом. Сейчас думаю о будущем.

— В целом как оцениваете прошедший сезон? Какую бы оценку поставили себе?

— Оценку никакую не буду ставить. Сезон из-за травмы получился смешанным. Начал вроде неплохо, набирал очки, команда хорошо выступала. После травмы же у меня не было чёткого места в составе — ставили то в одно звено, то в другое. Не смог найти себя в итоге.

АХЛ — боевая лига, много желания у парней и не так много мастерства. Все бьют, бегут, дерутся. Классический североамериканский хоккей.

— Илья Ковальчук собирался в это межсезонье вернуться в НХЛ, в частности рассматривал вариант с «Рейнджерс». Хотели бы сыграть вместе с Ковальчуком?

— Илья — классный хоккеист и хороший человек. Это его решение, у каждого свои мотивы. Конечно, Олимпиада сыграла свою роль. Думаю, он поедет в Корею.

— А у вас нет сожаления от того, что НХЛ не едет на Олимпиаду и у вас нет шансов туда попасть?

— У меня и так не было шансов.

— Почему?

— Потому что есть игроки намного сильнее меня. Если бы энхаэловцы поехали, то у меня вообще не было бы ни единого шанса. Останься в России, может быть, что-нибудь случилось и меня бы выбрали.

«У Шипачёва некоторые опасения есть, про язык всё спрашивает»

— Как ваш английский? Успели выучить за год?

— Свободно не разговариваю. Английский вроде бы знаю, но не могу правильно предложения построить. Но парни из команды за год ко мне привыкли, начали понимать.

— В Нью-Йорке освоились?

— Времени гулять особо нет. Дошёл как-то до Централ Парка, погулял в центре.

— Посоветуйте, куда первым делом стоит пойти?

— Экскурсию вряд ли смогу провести. А так надо идти в Централ Парки или на Эмпайр-стейт-билдинг, где весь город как на ладони.

— В феврале вы выставляли фото из казино, где работаете крупье. Расскажите, что это за клубное мероприятие?

— Такое общекомандное мероприятие у нас было одно. Три-четыре человека выбирают каждый раз, я был всего два раза. Играют не на деньги, богатые люди приходят с жёнами и детьми, ты играешь с ними или крупье работаешь. Интересно, конечно. Всё в новинку для меня было. Я до этого один раз в жизни в казино был. Все добрые, даже, когда не так сдаёшь что-то, всегда подскажут.

— В НХЛ появился новый клуб «Вегас». Чего ждёте от визита в Город грехов?

— Жду встречи с «Вегасом». У меня есть ассоциация с фильмом «Мальчишник в Вегасе», хочется побывать там.

— В «Вегасе» будет играть Вадим Шипачёв. Обсуждали с ним НХЛ?

— Разговаривали с ним, опасения у него некоторые есть. Про язык спрашивает. Если бы русские были в команде, то ему было бы намного проще. Думаю, Вадим уже разговаривал с Панариным и с другими ребятами, кто не первый год в НХЛ выступают. Не у меня же ему спрашивать, мне — 22 года, а ему — 30.

— В «Рейнджерс» перешёл Алексей Береглазов. Общались?

— Мы всегда с ним были в хороших отношениях. В сборной играли в одном звене. Заранее знал, что Алексей подпишет контракт с «Рейнджерс». Сразу поздравил его. Сейчас на связи с ним, узнаём, кто куда поедет. Конечно, готов помогать и подсказывать на первых парах.

Тренер ругался, что я мало по воротам бросаю. После тренировок оставлял меня на льду, чтобы я по воротам бросал.

— Павел, возможно, вы слышали про рейтинг КХЛ, в котором «Северсталь» среди замыкающих клубов. Как относитесь к этой ситуации?

— Да, конечно, я в курсе. Надеюсь, что ситуация поменяется. Для Череповца хоккей больше чем просто какой-то вид спорта. Здесь нет ни футбола, ни баскетбола на таком высоком уровне. А спорт обязательно нужен в Череповце. Дети смотрят на игроков первой команды, они знают, что им есть куда расти, хоккейная школа очень хорошо развита и постоянно даёт игроков для сборной России. Хоккея обязательно нужен в этом городе. Лучше если дети будут смотреть на хоккей, чем в компьютер. Обязательно нужна команда в КХЛ.

Я помню, как «Северсталь» в своё время выигрывала серебряные медали, когда в стареньком «Алмазе» мест свободных не было, аншлаги были всегда, на ступеньках люди сидели. Я с мамой тогда на все матчи ходил. Это для меня герои были – Вуйтек, Нуртдинов, Епанчинцев. Тогда телевизор и Интернет так не смотрели, не знали никого больше. Сейчас в Череповце мальчишки на Диму Кагарлицкого так же смотрят. Но такого хоккейного бума, как в начале 2000-х, давно не было… Я думаю, что если команда снова будет выигрывать, добиваться результатов в плей-офф, здесь снова будет бум хоккея и будет полный дворец на каждом матче плей-офф. Даже когда «Северсталь» в плей-офф СКА проиграла, весь дворец аплодировал стоя. Череповец — своеобразный город, здесь людям всегда нужен результат, и тогда они пойдут на хоккей.