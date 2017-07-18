Два состава нового ЦСКА. Награда или наказание для Никитина?

На этот раз мы не будем касаться денежного вопроса, подсчитывая, сколько ЦСКА потратил на новичков. Точные суммы всё равно назвать не удастся, а разбираться в финансовых потоках нет уже никакого желания. Миллиардом больше, миллиардом меньше – всё равно равных «армейцам» по тратам в это межсезонье нет. Все эксперты, журналисты и болельщики наперебой называют москвичей чемпионами по закупкам. Но вот какой состав выйдет на Кубок открытия, не скажет сейчас, пожалуй, даже Игорь Никитин.

Выбор у нового главного тренера ЦСКА настолько широкий, что игроков хватит на два состава. Кто-то Никитину позавидует, а мы посочувствуем. Выделить всем игровое время, оправдать траты на новобранцев, не обидеть старожилов… это ли не кубик Рубика, способный вызвать головную боль у любого тренера? «Армейцы» отошли от прежних принципов комплектования, собрав целую россыпь умных и техничных нападающих. Это наверняка изменит облик команды, но кто будет в ней на ведущих ролях, а кому придётся полировать скамейку, решительно непонятно. За месяц до старта сезона мы попытались прикинуть сочетания звеньев и пар защитников обновлённого ЦСКА.

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Вратари

Илья Сорокин, Ларс Юханссон, Андрей Филоненко

Всё более-менее понятно с вратарской линией. Илья Сорокин и без того был основным голкипером ЦСКА, а после заключения нового контракта доверие к молодому новокузнечанину должно только возрасти. В межсезонье случилось то, к чему всё шло довольно давно: Ленинградский проспект покинул Виктор Фаст. Высокооплачиваемый швед, проигравший конкуренцию Сорокину, вносил дисбаланс в состав ЦСКА. Однако, отпустив шведа, оставить пост №1 на молодого вратаря в клубе не решились. Кубковые амбиции предполагают конкуренцию и подстраховку.



Ларс Юханссон, перебравшийся из фарма «Чикаго», вполне сгодится на роль сменщика. Свои 20-25 матчей в сезоне он наверняка получит, а более скромное жалование, чем у Фаста, не будет никого раздражать. Впрочем, почему бы в следующем сезоне не совершить прорыв Андрею Филоненко? В прошлом году двухметровый вратарь, когда-то считавшийся даже талантливее Сорокина, начал потихоньку подбираться к основному составу ЦСКА. Резюмируя, отметим, что обновлённая вратарская линия «армейцев» вряд ли сильнее прежней по именам, зато она определённо стала более сбалансированной.

Оборона

Игорь Ожиганов – Богдан Киселевич, Мэт Робинсон – Никита Нестеров, Михаил Пашнин – Михаил Науменков, Никита Пивцакин – Артём Блажиевский, Артём Сергеев – Кирилл Воробьёв, Андрей Ермаков – Артём Чмыхов

Оборона ЦСКА в межсезонье изменилась не так кардинально, как атакующая линия, но несколько новых лиц всё же появилось. Первым новичком стал Михаил Пашнин, когда-то выбранный «армейцами» под первым номером драфта, но сложившийся как игрок в «Локомотиве». Любопытно, что следом за Пашниным по маршруту Ярославль – Москва проследовал Дмитрий Юшкевич, который и будет отвечать в столичном клубе за оборону. Юшкевич, если судить по его прошлым клубам, не большой сторонник риска со стороны защитников, и жёсткий домосед Пашнин должен идеально вписаться в его систему. Впрочем, выше третьей пары Михаилу подняться будет трудно. Скорее всего, он составит тандем со своим тёзкой Науменковым, который и в силовой борьбе хорош и, в отличие от Пашнина, обладает поставленным броском.

Игорь Никитин, став главным тренером, наверняка не тронет пару Ожиганов – Киселевич, которая почти весь прошлый сезон провела бок о бок. А вот как в системе Никитина и Юшкевича будут чувствовать себя Мэт Робинсон и Никита Нестеров, большой вопрос. Игорю Ожиганову, играющему в схожей с ними манере, пришлось проделать долгий путь до первой пары. Будут ли в ЦСКА «ломать» звёздных новичков или дадут им полную свободу? Робинсон своей игрой за «Динамо» зарекомендовал себя элитным полузащитником, который умеет на площадке буквально всё. К Нестерову у тренеров «Тампы» и «Монреаля» были серьёзные претензии по исполнению прямых обязанностей, но, даже получая минимум игрового времени, челябинец появлялся в большинстве.

Григоренко и Нестеров перешли в ЦСКА, Панин в «Салават». Таблица трансферов Григоренко и Нестеров перешли в ЦСКА, Зарипов вернулся в «Ак Барс», а Панина взял «Салават Юлаев» — в трансферах недели.

Быть может, консервативный тренерский штаб ЦСКА и не решится выпускать Робинсона с Нестеровым вместе на постоянной основе, но два таких ярких защитника на большинство – подспорье для любой команды. А если состав москвичей пополнит ещё и Никита Задоров, торгующийся на данный момент с «Колорадо», за место в спецбригаде развернётся настоящая бойня. Вернётся Задоров в родной клуб или нет, а конкуренция в защитной линии ЦСКА такова, что недавно подписавший новый контракт Никита Пивцакин рискует получать игровое время, больше напоминающее крохи с барского стола. Не трудно предположить, что кто-то из молодых «армейцев» вроде Артёма Сергеева или Кирилла Воробьёва отправится в скрытую аренду.

«Армейцы» отошли от прежних принципов комплектования, собрав целую россыпь умных и техничных нападающих.

Нападение

И вот тут начинается самое сложное и самое интересное. Как вы видите, нападающих у Никитина хватит если не на два, то на полтора состава. А ведь мы ещё оставили за скобками игроков «Звезды» и «Красной Армии», которые также будут привлекаться к сборам первой команды. «Что же здесь необычного?» — спросите вы. Действительно, и при Дмитрии Квартальнове ЦСКА обладал шестью звеньями. Да только в сумасшедшей ротации москвичей принимали участие, как правило, силовые и не самые изощрённые форварды. Артём Ворошило, Никита Квартальнов, Максим Мамин и другие могли как выйти в ведущих звеньях, так и оказаться в запасе. От перестановки слагаемых сумма не менялась. Теперь же в расположении тренерского штаба ЦСКА оказались исполнители, привыкшие творить в совсем иных условиях. Обращаться с кандидатами в сборную так же, как с «солдатами Квартальнова», не получится.

Строить команду Никитину предстоит, конечно же, не с нуля. От прошлогоднего ЦСКА осталось по меньшей мере три связи нападающих. В современном хоккее почти никто не наигрывает целые тройки, вместо этого формируя блоки из двух форвардов, варьируя третьего партнёра. От Квартальнова его преемнику достались пары Попов – Петров, Скотт – Плэтт и Телегин – Андронов. Разбивать Александра Попова и Кирилла Петрова было бы глупо хотя бы потому, что прошлую «регулярку» они закончили в статусе лучших бомбардиров команды. Предсезонку эти двое почти наверняка начнут вместе. С Грэгом Скоттом и Джеффом Плэттом играл Ян Муршак, перебравшийся в «Торпедо». Чисто легионерского звена в ЦСКА уже не будет, но место Муршака рядом с иностранцами может занять вернувшийся из НХЛ Михаил Григоренко. Тем более что о таком варианте говорят в самом клубе.



Крайне симпатично выглядит условное первое звено ЦСКА, где самому возрастному игроку не исполнилось ещё и 25 лет. Сергей Шумаков и Максим Шалунов не один год играют вместе, понимают друг друга с закрытыми глазами и только сумасшедший решится разбить эту связку. Третьим к ним, теоретически, может пойти как ещё один экс-сибиряк Окулов, так и земляк Бурдасов. В зависимости от этого звено будет либо более техничным, либо пробивным. Но всё же более вероятно, что компанию ШуШа составит Кирилл Капризов. Вместе они могут образовать, пожалуй, самое перспективное звено страны, где каждый способен как завершить момент, так и тонко сыграть на партнёра. Что-то нам подсказывает, что Капризову недолго придётся скучать по Линусу Умарку.

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Даже если ЦСКА изменится и, согласно обещаниям Никитина, будет играть в более привлекательный хоккей, без форвардов-силовиков «армейцам» не обойтись. Иван Телегин и Сергей Андронов – мускулы ЦСКА, элитные по российским меркам чекеры. Эти двое способны укатать любого соперника, а после чемпионата мира в Кёльне по-новому раскрылся Андронов, проявив свои лидерские качества. Третьим к ним идеально бы подошёл Антон Бурдасов. Челябинец, который при определённых условиях может сыграть и в первом звене, такой же быстрый и фактурный вингер, как Телегин, но при этом с куда большим атакующим арсеналом. Имея игрока с таким броском в сдерживающем звене, ЦСКА не даст расслабиться своим соперникам ни на минуту.

Игорь Никитин обладает таким же богатым подбором центрфорвардов, как и Майк Бэбкок на последней Олимпиаде.

Новый ЦСКА напоминает сборную Канады. Смелое сравнение? Возможно. Но только не в одной детали, которая объединяет москвичей с родоначальниками хоккея. Игорь Никитин обладает таким же богатым подбором центрфорвардов, как и Майк Бэбкок на последней Олимпиаде. Шалунов, Попов, Григоренко, Скотт, Андронов, Плэтт, Основин, Любимов, Окулов, Светлаков… Только вдумайтесь, 10 форвардов, способных сыграть в центре! Никитину с помощниками придётся поломать голову, чтобы найти всем применение. Да, Шалунов до перехода в «Сибирь» играл справа, Попова в центр уже в зрелом возрасте определил Раймо Сумманен, Любимов сезон в «Филадельфии» провёл на фланге, а Скотта на край зачастую определял Квартальнов. Не всегда играл в центре и сибиряк Окулов, но это не отменяет того, что стараясь укрепить хребет команды, в ЦСКА явно перестарались.

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Пытаясь собрать кубик Рубика, Никитин рискует попасть в тупик. Шумаков, Шалунов и Капризов – кандидаты в сборную России, приобретённые за большие деньги. Все они, безусловно, должны не просто играть, а выходить в первых звеньях. Скотт и Плэтт – легионеры, а просто так места для иностранцев держать не принято. Хотя, вспоминая историю Фаста, можно предположить всё, что угодно. Петров и Попов, как мы уже отмечали, были лидерами в прошлом сезоне, а Телегин с Андроновым важные ролевые игроки. ЦСКА отобрал у СКА знамя ответственного за возвращение энхаэловцев, считая это чуть ли не государственной задачей. Как теперь усадишь в запас Григоренко, Ничушкина и Любимова, хотя последнему, по нашим прикидкам, может не найтись места в основе? Вот и получается, что жертвами ковровой селекции ЦСКА станут Светлаков, Окулов и Основин – молодые ребята, которые в иных клубах могли бы получать по 20 минут и прогрессировать с каждым матчем. Теперь же перед ними маячит «Звезда», тем более что у Окулова и Основина двусторонние контракты.