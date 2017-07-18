Финал Кубка Крутова и финал Кубка Гагарина: велика ли разница?

Главным призом российского профессионального хоккея является кубок Гагарина, обладатель которого определяется в финальной серии плей-офф до четырёх побед. Главный трофей любительского чемпионата страны – кубок Крутова, ежегодно разыгрываемый в Сочи в финале дивизиона «Любитель 40+» Ночной лиги. Что такое плей-офф КХЛ любому, мало-мальски интересующемуся хоккеем, известно. Финал всероссийского фестиваля Ночной лиги – это шесть матчей в Сочи за шесть дней. Для тех, кто играет за кубок Крутова, с этого года – семь игр за календарную неделю.

Разумеется, с точки зрения уровня мастерства игроки КХЛ с хоккеистами-любителями несравнимы. Для первых это работа, профессия, которой они учились с детства и которой отдают всё своё время. Одним словом, профессионалы. Для вторых – это увлечение, хобби, если угодно, и тренируются и играют они в свободное от основной, обычной работы, время. Но так ли далеки они между собой по качеству самой игры, по непосредственным её составляющим, по умениям, которые демонстрируют каждый на своём уровне – одни «за металл», другие – от души.



С предложением выяснить это с цифрами в руках с интересом согласилась компания InStat — ведущая в области спортивной статистики и видеоаналитики. 10 лет в футболе, среди клиентов такие клубы, как мадридский «Реал», «Барселона», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Рома» и все команды российской футбольной Премьер-Лиги. Два года в хоккее, и – «Салават Юлаев», «Трактор», «Автомобилист» и «Северсталь» в КХЛ, «Оттава Сенаторз» за океаном, сборные Беларуси и Германии в списке национальных команд.



Для сравнения были взяты два матча, исход которых определил победителей чемпионатов: пятый матч финала Кубка Гагарина «Металлург» (Магнитогорск) — СКА (3:5) и финал Кубка Крутова между московскими «Сталкером» и «Скоростной Машиной» — 3:0.



Как, по каким параметрам сравнивать столь разные, как кажется, весовые категории? Только по содержанию игры между собой – двух сильнейших профессиональных команд, и двух сильнейших любительских. Броски. Всего за матч их у профи больше – но у профи и времени больше, поскольку в КХЛчистое» время, а в Ночной лиге – грязное: 20 минут период с остановкой хронометража – и 20 вкупе. И выясняется, что по броскам в створ – «кто лучше бросает?» — любители не просто наравне: 58% в створ у обладателя Кубка Гагарина – Ковальчука, Панарина, Шипачёва, Дадонова, и 62% — у обладателя Кубка Крутова – Зайцева, Куршева, Лебедева, Кадейкина.



И любители, как выясняется, вовсе не так уж уступают своим коллегам из КХЛ по проценту блокированных бросков. Хоккеисты «Сталкера» приняли на себя 29% бросков, которые были направлены в створ ворот, игроки СКА – 37%. «Магнитки» — и вовсе 15%, что даже меньше соперника «карминовых» — «Скоростной Машины».



Сравниваем по передачам – та же картина. Показатели профи и любителей сопоставимы. По отборам шайбы у «Сталкера» и вовсе больше, чем у «Магнитки», и чем у СКА.

Смотрим по персоналиям. Главной звездой розыгрыша Кубка Крутова стал капитан и, по совместительству играющий тренер «Скоростной Машины» Эдуард Нестеров – по итогам турнира он собрал призы лучшего снайпера, бомбардира и нападающего. И именно его действия в финальном матче нужно выделить в первую очередь. Нестеров совершил 10 обводок и оказался единоличным лидером по этому показателю среди игроков всех четырёх команд – любительских и кахаэловских. Также Нестеров был вообще одним из самых активных хоккеистов на льду — 80 игровых действий. Лучше него по этому показателю лишь два хоккеиста «Металлурга» — Крис Ли с 83 действиями и Ян Коварж с 95. Прямо не по-любительски активен был Нестеров в той финальной игре! Как, пожалуй, и положено настоящему единоличному лидеру коллектива. У Сергея Мозякина, для справки, 69 действий, у Ильи Ковальчука – 53.

Фото: Пресс-служба Ночной лиги

Наибольшее количество точных передач в финале Кубка Крутова совершил Дмитрий Вересокин – 34. В решающем матче финала Кубка Гагарина в этом показателе первенствовал защитник «Магнитки» Крис Ли – у него тоже 34 точных паса. А вот в защите нападающий «Скоростной Машины» стал самым активным среди игроков всех четырёх команд: Вересокин совершил 53 оборонительных действия, став абсолютным лидером в этом показателе.

Фото: Пресс-служба Ночной лиги

Зато игроки «Сталкера» Эдуард Алексеев и Алексей Быков продемонстрировали 100-процентный показатель точности передач! Кроме шуток: все без исключения пасы этих игроков нашли партнёров. Ни одному хоккеисту СКА или «Магнитки» такого сделать в их встрече не удалось. У Ковальчука – 71%, а Мозякина – на то он и Мозякин – 92%.

Фото: Пресс-служба Ночной лиги

Смотрим и видим, что главным специалистом по дальним передачам в решающем матче Кубка Гагарина стал защитник «Магнитки» Алексей Береглазов – 9. Ровно столько же в финале Кубка Крутова у защитника «Сталкера» Александра Улыбышева. Кроме этого, на счету Улыбышева очень важный первый гол в финале – в середине второго периода. Игра, ставшая и для «Сталкера», и для «Скоростной Машины» седьмым матчем за семь дней шла буквально до шайбы, и шайбу эту забросил не кто иной, как Улыбышев.

Фото: Пресс-служба Ночной лиги

Безусловно, сравнивая два финальных матча, мы не могли не сопоставить лидеров команд-чемпионов — СКА и «Сталкер». У лучшего снайпера СКА в плей-офф Евгения Дадонова 1+1 – и именно он вывел свою команду вперёд после того, как «армейцы» отыгрывались с 0:2. В «Сталкере» по итогам финала VI фестиваля два лучших снайпера – Алексей Новиков и Владислав Куршев. Новиков в отчётном матче не забивал, а вот Куршев – ближе к середине третьего периода в результате отличного выхода один на один сделал 2:0, после чего задача отыграться стала для «Скоростной Машины» воистину невыполнимой миссией.

А вот что сильно разнится, так это вход в зону через заброс шайбы – лучшие любительские команды страны значительно реже лучших профессиональных пользовались этим приёмом: 76 раз это случилось в матче «Металлург» — СКА и лишь 33 раза во встрече «Сталкер» — «Скоростная Машина». Причем из этих 33 успешными оказались только шесть.



В целом же получается, что финальный матч Кубка Крутова по своему содержанию и качеству соперничества мало в чём уступал борьбе в решающем матче Кубка Гагарина. А российский любительский – на его высшем уровне, естественно, который представляют из себя сильнейшие команды дивизиона «40+» — с профессиональным хоккеем в исполнении СКА и «Магнитки» разделяет вовсе не пропасть. Как кому-то, с Ночной лигой мало знакомому, возможно, могло бы казаться.