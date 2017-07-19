Полный Фудж! Как болельщик «Нэшвилла» стал посмешищем всей НХЛ

Два лишних билета

Напряжённый и весьма интересный финал Кубка Стэнли минувшего сезона между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом» подарил нам ещё одну совершенно неожиданную историю, которая началась во время финальной серии, а завершилась лишь через месяц после окончания. Сюжет получился по-настоящему непредсказуемый и драматичный, но, как часто бывает в реальной жизни, голливудский хеппи-энд не был реализован до конца.



Суть истории в следующем. Примерно месяц назад болельщик «Предаторз» по имени Эндрю Фудж принял участие в конкурсе от клуба, где разыгрывались два бесплатных билета на матч финала. Для того чтобы заявка была принята, требовалось сделать селфи в какой-либо атрибутике «хищников», отправить фотографию в «Твиттер» и поставить хештег #tdpreds. Возможно, разыгрываемые бесплатные «проходки» были и не на самые удобные места, но ценность этого приза была совсем не пустяковой, поскольку прошедший сезон был самым горячим в истории «Нэшвилла», который впервые вышел в финальную серию.

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«Бриджстоун-Арена», на которой проводят домашние матчи «хищники», забивалась до отказа на каждом матче, а билетов в свободной продаже не было в принципе (наверное, все помнят историю, как компания фанатов не смогла достать билеты, а вместо этого села смотреть матч в баре и выпила больше сотни бутылок пива). Цены на билеты на вторичном рынке были рекордно высоки. Так, на третий матч финала (первая игра в Нэшвилле) самым дешёвым вариантом был билет за $ 1100 на угловые места под самым потолком, а заветные квитки, например, в первый ряд у скамеек без особых проблем уходили с рук за $ 6900. «Это просто астрономические цифры! Ажиотаж просто безумный. Это первое спортивное мероприятие такого уровня в истории города – этот факт говорит о многом», — комментировал тогда ситуацию с ценами создатель мобильного приложения Gametime Шон Пэт. А если бы руководство «Предаторз» не ввело ограничений на перепродажу билетов через подобные сервисы, стоимость билетов наверняка была бы ещё выше.

Словом, бороться и участвовать в конкурсе имело смысл. Наш герой выполнил условия, сделал необходимую публикацию и принялся ждать.

«Можно мне умереть?»

Удача улыбнулась Фуджу. Эндрю, живущий не в самом Нэшвилле, а в небольшом городке Кларксвилл, стал победителем этого конкурса и получил право на два билета на ключевой, последний матч финала – игру номер шесть. Клуб, не имея других контактов победителя, кроме «Твиттера», по-честному отправил триумфатору письмо о том, как и где он может получить свой драгоценный приз, но случилась незадача. Фудж почему-то не стал проверять сообщения, билеты не забрал, а обнаружил ошибку лишь в минувший понедельник – пять недель спустя.

«Я думал, что это какой-то спам, очередная реклама. Если честно, я не так активно пользуюсь «Твиттером» и редко туда захожу. Когда я увидел это сообщение, то внутри меня всё просто умерло. У меня не было шансов попасть на этот матч. Если бы я хотел купить билеты, просто не смог бы заплатить столько денег. Игру я смотрел дома, по телевизору. Понятия не имею, почему утром 17 июля я решил зайти в свой аккаунт и посмотреть сообщения. Когда я прочитал, что же это на самом деле было, то просто остолбенел. Это очень мучает меня. Можно мне умереть?» — расчувствовался расстроенный Эндрю, ставший мгновенно героем социальных сетей из-за своей нерасторопности. Единственным утешением для Фуджа можно считать лишь поражение «Нэшвилла» в шестом матче и триумф «пингвинов», которые в тот вечер завоевали Кубок Стэнли.

Примечательно, что на несколько дней имя Фуджа стало нарицательным в среде хоккейных болельщиков: в том же «Твиттере» появились поддельные странички Фуджа, набрали популярность несколько хештегов, посвящённых «лузеру Эндрю», а в комментариях под этими новостями началось настоящее соревнование в острословии. Разбитый этими событиями Фудж призвал на помощь руководство «Нэшвилла» как единственных людей, кто был в состоянии облегчить страдания преданного фаната.



«Надеюсь, что они что-нибудь сделают. Моя жена жутко злится на меня за эту ошибку, а двухлетний сын и семимесячная дочь будут её подначивать, когда поймут, что произошло. Супруга видела, каким я был нервным и суеверным во время финала Кубка Стэнли. Она сказала: «Я просто не могу поверить, что ты прошляпил билеты». Но если «хищники» не примут участия в этом деле, я приму своё несчастье», — жалобно сказал Фудж, но был услышан.

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Во вторник Эндрю получил ещё одно сообщение от «Предаторз», которое наверняка прочитал незамедлительно. «Нэшвилл» пригласил Фуджа на матч открытия 10 октября, когда «хищники» должны поднять под своды арены свой первый памятный баннер о победе в Западной конференции. «Я подумал, что хотел бы попасть хотя бы на одну домашнюю игру в следующем сезоне. Хочется увидеть первый баннер в истории команды. Было бы здорово посмотреть, как он поднимается под крышу», — сказал Фудж. Теперь осталось лишь, чтобы «жёлтые» снова вышли в финал Кубка Стэнли, и тогда «рассеянный из Кларксвилла» получит полную возможность реабилитироваться.