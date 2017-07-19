Анисин в «Динамо», а Фролов – в «Амуре». Таблица трансферов КХЛ

Таблица трансферов КХЛ

Западная конференция

В прошедшие семь дней продолжилась история с присвоением статуса «неограниченно свободный агент» хоккеистам московского «Динамо». При этом новая структура начала подписывать игроков, новичками стали такие форварды, как Дмитрий Казионов и Михаил Анисин, который спустя пять лет вернулся в команду, но уже к новому руководству. Экс-форвард команды Алексей Цветков принял решение продолжить карьеру в «Сочи».

Контракт вместо «чёрной метки». Кто пристроил Анисина в «Динамо»? Михаил Анисин не только вернулся из Высшей лиги, но и подписал контракт с «Динамо». Кто пристроил скандального форварда?

Нападающий Андрей Локтионов решил не продлевать соглашение с ярославским «Локомотивом», а вернуться в НХЛ. Сейчас «Лос-Анджелес Кингз» предложил ему только пробный контракт. Минское «Динамо» подписало первого легионера этим летом, им стал шведский голкипер Юнас Энрот, имеющий неплохую репутацию в НХЛ. Белорусы не смогли удержать у себя форварда Никиту Комарова, который отправился на просмотр в московское «Динамо».



Братиславский «Слован» пополнил свои ряды голкипером Якубом Штепанеком и форвардом Лукашем Кашпаром. Петербургский СКА принял решение расторгнуть соглашение с американцем Стивом Мозесом, который практически не играл в прошлом плей-офф. «Сочи» стал участником обмена «игрок-на-игрок» с «Салаватом Юлаевым», в Уфу отправился Вячеслав Солодухин, а на юга – Дмитрий Мальцев. СКА и Никита Гусев расторгли предыдущее соглашение, которое должно было длиться ещё один сезон, и подписали новое на два года, но на других условиях.

Второй Панарин. Почему контракт Гусева со СКА важнее Ковальчука Форвард Никита Гусев останется в СКА как минимум до сезона-2018/19. Объясняем, почему его подписание важнее контракта Ковальчука.

Восточная конференция

Казанский «Ак Барс» продолжил комплектование состава и подписал двухлетнее соглашение с форвардом Станиславом Галиевым, который последние годы выступал в Северной Америке, в системе клуба «Вашингтон Кэпиталз». Защитник Кевин Даллмэн всё же решил остаться в казахстанском «Барысе» и подписал новый двухлетний контракт с астанинцами.



Китайский «Куньлунь Ред Стар» произвёл замену игроков: Микаэля Тама и Вили Сопанена в составе заменят словак Марек Дялога и канадец Мэтт Фрэттин. Челябинский «Трактор» закрыл последнюю легионерскую позицию, выменяв из «Нефтехимика» Жильбера Брюле за денежную компенсацию. Александр Фролов после неудачного контракта с новокузнецким «Металлургом» решился продолжить свою карьеру в хабаровском «Амуре».



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