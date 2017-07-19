Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
КХЛ
Текст: Роман Соловьёв
Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Анисин в «Динамо», а Фролов – в «Амуре». Таблица трансферов КХЛ

Фролов перешёл в «Амур», Анисин вернулся в «Динамо», СКА расторг контракт с Мозесом – в трансферах недели.
19 июля 2017, среда. 12:15. Хоккей

Таблица трансферов КХЛ

Западная конференция

В прошедшие семь дней продолжилась история с присвоением статуса «неограниченно свободный агент» хоккеистам московского «Динамо». При этом новая структура начала подписывать игроков, новичками стали такие форварды, как Дмитрий Казионов и Михаил Анисин, который спустя пять лет вернулся в команду, но уже к новому руководству. Экс-форвард команды Алексей Цветков принял решение продолжить карьеру в «Сочи».

Контракт вместо «чёрной метки». Кто пристроил Анисина в «Динамо»?
Михаил Анисин не только вернулся из Высшей лиги, но и подписал контракт с «Динамо». Кто пристроил скандального форварда?

Нападающий Андрей Локтионов решил не продлевать соглашение с ярославским «Локомотивом», а вернуться в НХЛ. Сейчас «Лос-Анджелес Кингз» предложил ему только пробный контракт. Минское «Динамо» подписало первого легионера этим летом, им стал шведский голкипер Юнас Энрот, имеющий неплохую репутацию в НХЛ. Белорусы не смогли удержать у себя форварда Никиту Комарова, который отправился на просмотр в московское «Динамо».

Братиславский «Слован» пополнил свои ряды голкипером Якубом Штепанеком и форвардом Лукашем Кашпаром. Петербургский СКА принял решение расторгнуть соглашение с американцем Стивом Мозесом, который практически не играл в прошлом плей-офф. «Сочи» стал участником обмена «игрок-на-игрок» с «Салаватом Юлаевым», в Уфу отправился Вячеслав Солодухин, а на юга – Дмитрий Мальцев. СКА и Никита Гусев расторгли предыдущее соглашение, которое должно было длиться ещё один сезон, и подписали новое на два года, но на других условиях.

Второй Панарин. Почему контракт Гусева со СКА важнее Ковальчука
Форвард Никита Гусев останется в СКА как минимум до сезона-2018/19. Объясняем, почему его подписание важнее контракта Ковальчука.

Восточная конференция

Казанский «Ак Барс» продолжил комплектование состава и подписал двухлетнее соглашение с форвардом Станиславом Галиевым, который последние годы выступал в Северной Америке, в системе клуба «Вашингтон Кэпиталз». Защитник Кевин Даллмэн всё же решил остаться в казахстанском «Барысе» и подписал новый двухлетний контракт с астанинцами.

Китайский «Куньлунь Ред Стар» произвёл замену игроков: Микаэля Тама и Вили Сопанена в составе заменят словак Марек Дялога и канадец Мэтт Фрэттин. Челябинский «Трактор» закрыл последнюю легионерскую позицию, выменяв из «Нефтехимика» Жильбера Брюле за денежную компенсацию. Александр Фролов после неудачного контракта с новокузнецким «Металлургом» решился продолжить свою карьеру в хабаровском «Амуре».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Лос-Анджелес Кингз ХК Ак Барс ХК Амур ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК СКА ХК Слован ХК Сочи ХК Трактор Александр Фролов Михаил Анисин Никита Гусев Станислав Галиев Стив Мозес Переходы - Хоккей
Новости. Хоккей
19 июля 2017, среда
18:08 «Рейнджерс» подтвердили подписание контракта с голкипером Георгиевым
17:50 Маклеод: моя цель — попадание в состав «Дэвилз», сделаю всё возможное
17:26 Московское «Динамо» подтвердило подписание Хиетанена, Бойда и Корягина
17:19 Экс-форвард «Сочи» Петерссон имеет предложения из Швеции, но хочет играть в КХЛ
17:02 Защитник Юусо Хиетанен подписал двухлетний контракт с московским «Динамо»
16:55 Виделль: в «Тракторе» нет выпендрёжников и дедовщины, так что всё прекрасно
16:22 С. Стась: у Дуайера стандартный набор требований к защитникам «Динамо»
15:49 «Авангард» расторг контракт с нападающим Пестушко
15:48 Гудачек: ОИ-2018 — одна из основных причин, почему я выбрал КХЛ
15:17 Чайка: Токкет будет силой подталкивать игроков к прогрессу
14:45 Бывший тренер Ягра: есть много хоккеистов, которые занимаются больше, чем Яромир
14:30 Где будет играть Стив Мозес после ухода из СКА?
14:00 А. Юдин: Мозес не оправдывал свой контракт, поэтому с ним расстались
13:42 Пуче: рижское «Динамо» — искусственный российский проект, воспалённый аппендикс
13:15 Шарипзянов: в Америке в раздевалке шутки злые, могут и обидеть
12:43 Сухачёв: в игре с «Нефтехимиком» ощутил, на какой высоте находится планка КХЛ
12:15 Пашков: расторжение контракта с Мозесом говорит о переборе игроков в составе СКА
11:40 Ганзал: надеюсь, «Далласу» помогут мои умения и габариты
11:23 Шарипзянов: цель одна – играть в НХЛ
10:59 Светлов: тренировки через лёд и велоработу пришли к нам из НХЛ
10:28 Крикунов: если не подготовлю игрока, сам он не подготовится, а спросят с тренера
10:13 Дюков: шанса в Америке можно ждать год, два, три, так что сделал всё правильно
09:43 Источник: игроков с контрактами АХЛ могут отпустить на ОИ-2018
09:28 Светлов: при смене состава 10-12 выставочных встреч команде жизненно необходимы
05:46 Сергачёв: «Тампа» могла получить меня, только отдав «Монреалю» Друена
04:50 Кучеров: со Стэмкосом и Наместниковым провёл лучшие 9 матчей за все 4 года в НХЛ
00:55 Нападающий «Сан-Хосе» Сёренсен продлил контракт с клубом на два года
00:18 Макэвой: я хочу проявить себя и заработать место в составе «Бостона»
00:03 «Колорадо» подписал новые контракты с Г. Бурком, Сименсом и Джирардом
18 июля 2017, вторник
23:53 Токкет: я многому научился у Майка Салливана и стал более решительным
23:15 «Нэшвилл» подписал двухлетний контракт с форвардом Обергом на $ 1,3 млн
22:55 «Бостон» подписал однолетний контракт с форвардом Чарником на $ 675 тыс.
22:42 «Куньлунь» разгромил команду «Звёзды Нижней Австрии» в товарищеском матче
22:12 Президент «Чикаго»: есть хороший шанс, что Кэмпбелл станет моим преемником
21:42 Форвард Мартин Фрк продлил контракт с «Детройтом» на один год
21:19 Гатиятулин: матч с «Нефтехимиком» оставил вопросы по тактике и самоотдаче
21:12 В возрасте 57 лет ушёл из жизни бывший игрок СКА Николай Маслов
20:52 Дорион: комплектование «Оттавы» не закончилось, могут быть ещё сделки
20:22 Парэйко просит у «Сент Луиса» $ 4,85 млн, Татар — $ 5,3 млн у «Детройта»
19:46 Лундквист: пожалуй, Кросби и Макдэвид — два лучших игрока в НХЛ
19:05 «Нефтехимик» крупно обыграл «Трактор» в товарищеском матче
19:01 ЦСКА подписал Бочкарёва, «Динамо» М заключило пробный контракт с М. Соловьёвым
19:00 Президент «Барыса»: у нас Даллмэн начинал карьеру в КХЛ, его подписание важно
18:48 Форвард Бурниваль подписал однолетний контракт с «Тампой» на $ 650 тыс.
18:30 Нападающий Никита Комаров подписал просмотровый контракт с московским «Динамо»
Все новости RSS
Партнерский контент
Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?
Архив →
© championat.com, 2000–2017