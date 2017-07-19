Овечкин на Мальдивах, а Малкин – в Магнитогорске. Обзор соцсетей НХЛ

Жена Овечкина вспоминает любовную историю с Александром, Малкин приехал на День металлурга, а Шульц попросил налить кофе в кубок Стэнли.

Овечкина вспоминает, с чего всё начиналось

В своё свадебное путешествие чета Овечкиных отправилась на острова. Вскоре Анастасия рассказала об этом в социальных сетях, а заодно поделилась любовной историей с Александром.

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Малкин приехал в Магнитогорск

Трёхкратный обладатель кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» приехал в Магнитогорск, где принял участие в праздновании Дня металлурга. Не обошлось и без встречи с тренерским штабом «Металлурга».

Тарасенко и его копия

Отдых Владимира Тарасенко в Италии закончился, и он прилетел с семьёй в Новосибирск. Со своим сыном «блюзмен» отправился в парикмахерскую. Правда же, они похожи как две копии?

Шульц попросил налить кофе в кубок Стэнли

Защитник «Питтсбурга» Джастин Шульц получил кубок Стэнли в своё распоряжение и отправился в кофейню, где попросил налить кофе в чашу.

Мамин продолжает тренироваться с Толчинским

Форвард «Флориды Пантерз» Максим Мамин продолжает усердно готовиться к новому сезону. Ранее он активно играл в баскетбол с нападающим «Каролины Харрикейнз» Сергеем Толчинским, а теперь они перешли к хоккею.

Кэмпбелл завершил карьеру

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Брайан Кэмпбелл принял решение завершить игровую карьеру после 17 сезонов в НХЛ. Теперь он будет работать в отделе деловых операций «чёрных ястребов», а церемония прощания с ним прошла на их домашней арене.

Суббэн встретился с Бибером

Обычно канадский поп-певец Джастин Бибер фотографируется в форме клубов, куда приезжает на гастроли, но иногда случается такое, что игроки сами хотят сделать снимок с ним. Или, быть может, он решил всё же начать профессиональную карьеру в Нэшвилле?

Бобровский готовится в Австрии

Бобровские за это лето успели съездить домой в Новокузнецк, побывать в Италии, а теперь они в Австрии, где действующий обладатель Везины уже вовсю начал подготовку к новому сезону НХЛ.

Анисимовы отметили деревянную свадьбу

Форвард «Чикаго» Артём Анисимов со своей супругой этим летом отмечают пятилетие со дня бракосочетания. Супруги решили отпраздновать это событие в прекрасной Женеве.

Костин тренируется со Слепышевым

Новичок «Сент-Луис Блюз» Клим Костин начал подготовку к сезону в родной Пензе, вместе с другим известным земляком – форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Антоном Слепышевым.