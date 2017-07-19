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Хоккей. Итоги дня. 19 июля 2017 года
Текст: Владислав Уткин
Фото: photo.khl.ru, ХК «Авангард»

«Динамо» продолжает усиливаться, а Пестушко покинул «Авангард»

Московское «Динамо» подписало контракты с Бойдом, Корягиным и Хиетаненом, Пестушко ушёл из «Авангарда», игроки АХЛ могут поехать на ОИ.
19 июля 2017, среда. 22:15. Хоккей

Хиетанен ещё на два года в «Динамо», клуб подписал Бойда и Корягина

Как стало известно «Чемпионату», защитник Юусо Хиетанен продолжит выступать за московское «Динамо». Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года. Ранее сообщалось, что по итогам заседания дисциплинарного комитета КХЛ и совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ в отношении финна, имевшего статус «действующий контракт», было принято решение присвоить статус «неограниченно свободный агент» в связи с неучастием АНО «ОХК «Динамо» (Москва)» в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 и невозможностью клуба обеспечить игрока работой в соответствии с его трудовой функцией, предусмотренной контрактом.

32-летним хоккеистом всерьёз интересовался «Авангард». В беседе с журналистами этого не отрицал и главный тренер омичей Андрей Скабелка. Однако финский игрок решил подписать новый контракт с московским «Динамо», которое заявилось в КХЛ под новым юридическим лицом. В прошлом сезоне Хиетанен в составе «Динамо» принял участие в 66 матчах КХЛ, в которых набрал 33 очка (13+20) при показателе полезности "+12", а также отбыл 28 штрафных минут.

Впрочем, на этом хорошие новости для болельщиков бело-голубых не закончились. Клуб официально подтвердил подписание соглашений с ещё двумя хоккеистами – форвардами Глебом Корягиным иДастином Бойдом. Контракты этих игроков также рассчитаны на два сезона.

Глеб Корягин провёл сезон в Тольятти, где сыграл за местную «Ладу» 46 матчей и набрал 5 очков при показателе полезности «+1». Дастин Бойд всю свою карьеру в КХЛ провёл в «Барысе», набрав в прошлом сезоне 20 очков за 40 матчей с учётом плей-офф.

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«Авангард» расстался с Максимом Пестушко

Как сообщает официальный сайт «ястребов», руководство омского клуба приняло решение о прекращении действия трудового договора с нападающим команды Максимом Пестушко.

«Клуб благодарит Максима за профессиональную работу и желает ему успешного продолжения карьеры», — говорится в заявлении.

В прошлом сезоне Пестушко в составе «Авангарда» принял участие в 71 матче КХЛ (в том числе 12 играх плей-офф), в которых забросил 12 шайб и стал автором 18 результативных передач, записав себе в актив 30 очков при показателе полезности "+16", а также отбыл 16 штрафных минут.

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«Нью-Йорк Рейнджерс» подтвердил подписание Георгиева

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» подтвердил заключение трёхлетнего соглашения с российским вратарём Александром Георгиевым. Об этом информирует официальный «твиттер» команды. По этому контракту Георгиев будет получать по 792 500 долларов в год. Сам Александр так прокомментировал это событие:

«Мечтал выступать в НХЛ, как только начал заниматься хоккеем. Была цель – играть в лучшей лиге. «Рейнджерс» пригласили меня в развивающий лагерь, там я себя показал, и со мной заключили контракт новичка. Соглашение с ТПС было ещё на три года, но клуб за меня получает компенсацию от НХЛ, и они тоже остаются в выигрыше. Планируется, что я начинаю сезон в АХЛ, и там нужно закрепиться, стать первым номером и ждать своего шанса. Будет интересно поработать с Хенриком Лундквистом, одним из самых стабильных голкиперов в 21-м веке, у него сумасшедшая работоспособность. Но это не только его заслуга, но и его тренера, которого нужно будет слушать очень внимательно. Из российских ребят в системе «Рейнджерс» знаю Серёгу Зборовского ещё по молодёжной сборной, а в лагере познакомился с Лёхой Береглазовым», — сказал Георгиев.

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Игроков с односторонними контрактами в АХЛ могут отпустить на Олимпиаду

Обозреватель Sportsnet Эллиот Фридман утверждает, что игроки с односторонними контрактами АХЛ смогут уехать на Олимпийские игры–2018 в Пхёнчхане, а по игрокам с двусторонними контрактами ожидается окончательное решение.

«Предполагается, что игроки с односторонними контрактами АХЛ смогут присоединиться к своим национальным командам на Олимпийских играх в Пхёнчхане. С другой стороны, менеджеры команд НХЛ утверждают, что игрокам с двусторонними контрактами уехать не позволят, хотя ожидается окончательное решение», — написал Фридман в своём «твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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