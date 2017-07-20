Тест. Волшебнику – 39. Как хорошо ты знаешь Павла Дацюка?

Один из самых ярких российских хоккеистов Павел Дацюк отмечает свой 39-й день рождения. Как хорошо ты знаешь Волшебника?

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»



Российский нападающий петербургского СКА Павел Дацюк отмечает свой 39-й день рождения. За свою карьеру Волшебник провёл 14 сезонов в НХЛ в составе «Детройт Ред Уингз». За это время он сыграл 953 матча в регулярном чемпионате, 157 в плей-офф и набрал 918 (314+604) и 113 (42+71) очков соответственно. В России же Дацюк начал выступления в составе екатеринбургского «Спартака», также успел поиграть за «Динамо-Энергию», «Ак Барс», московские «Динамо», ЦСКА и СКА, за который выступает по сей день. Предлагаем пройти тест и проверить свои знания о карьере звёздного форварда.

Если у вас не отображается тест, пройти его можно, перейдя по этой ссылке.