Аболс: легионеры «Лады» адаптированы к КХЛ и зарекомендовали себя в лиге

Главный тренер «Лады» Артис Аболс рассказал, как команда готовится к сезону, оценил трансферную кампанию тольяттинского клуба и обновившуюся вратарскую линию «автозаводцев». 44-летний специалист поделился мнением относительно календаря регулярного чемпионата КХЛ и впечатлениями от работы и прогресса местной молодёжи.

Артис Аболс



Родился 3 января 1973 года в Риге



Начинал профессиональную карьеру игрока в 1991 году в «Пардаугаве»



Выступал в чемпионатах Латвии, Швеции, Финляндии, Дании



В качестве главного тренера начал работать в рижском «Динамо»



В Тольятти – с 2015 года, сменил на руководящем посту Сергея Светлова Родился 3 января 1973 года в РигеНачинал профессиональную карьеру игрока в 1991 году в «Пардаугаве»Выступал в чемпионатах Латвии, Швеции, Финляндии, ДанииВ качестве главного тренера начал работать в рижском «Динамо»В Тольятти – с 2015 года, сменил на руководящем посту Сергея Светлова

«Сейчас рано говорить, успешна наша трансферная кампания или нет»

— Как провели отпуск? Удалось отстраниться от хоккея и не думать о нём хотя бы неделю?

— Спасибо, отпуск провёл хорошо. Но быстро (улыбается). В этом году он получился короче – меня пригласили поработать в сборную Латвии.



— В прошедшем сезоне вам удалось поработать в сборной Латвии в качестве помощника Боба Хартли. Что нового почерпнули у канадского специалиста? Есть ли моменты, которые планируете опробовать в «Ладе»?

— Могу сказать, что мне, как молодому тренеру, посчастливилось работать со специалистом, у которого только чемпионских титулов шесть, самый значимый среди которых – кубок Стэнли, а два года назад Хартли выиграл чемпионат Швейцарии. Он и славился тем, что очень трепетно относится к различным нюансам, деталям игры. С одной стороны, он не открыл Америку, с другой, видя, как потом эта работа отражается на игре команды, понимаешь, что необходимо ещё больше внимания обращать на эти моменты. В частности – игра без шайбы, расположение игроков. Хоккеисты не могут резко прибавить в мастерстве, но все эти моменты способны усилить игру команды. Когда каждый день обращаешь внимание на подобные вещи, они дают желанный результат.



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— Команда вышла из отпуска и после медосмотра приступила к тренировкам. Удалось составить представление о том, в каком состоянии подошли игроки к тренировочному лагерю?

— Представление есть. Отвечу философски: всегда хочется лучшего. И этот раз – не исключение.

— Трансферная кампания ещё не завершена, но её уже можно назвать успешной. Три легионерские позиции удалось закрыть за счёт хоккеистов, неплохо зарекомендовавших себя в КХЛ. Что можете сказать о них?

— Успешная она или нет, сейчас говорить рано. В хоккей играют не имена, а живые люди. Соглашусь с вами. В этом году мы взяли легионеров, которые зарекомендовали себя в КХЛ. Они знают, куда едут. Они адаптированы к лиге.



— Чарльз Дженовей поиграл под вашим руководством в рижском «Динамо». Сыграл ли этот факт в пользу тольяттинского клуба при ведении переговоров?

— Я не знаю, сыграло ли это роль с позиции Чарльза. С нашей стороны, как я уже сказал, было важно, что он отыграл три сезона в КХЛ. После Риги год провёл в России, а последний сезон – в «Спартаке». Самое важное – играя за три разных клуба, Дженовей играл на хорошем уровне, набирая по 25-27 очков. В «Ладе» он должен закрыть позицию атакующего защитника.



— В межсезонье не обошлось и без потерь. Чей уход расстроил больше всего?

— Я уже отвечал на такой вопрос. Если ушёл, значит считает, что где-то ему будет лучше. Нам же расстраиваться сейчас нет ни времени, ни смысла.

В этом году мы взяли легионеров, которые зарекомендовали себя в КХЛ и знают, куда едут. Они адаптированы к лиге.

«Лазушин и Иванников играли на хорошем уровне, хотя не были основными»

— Полная смена вратарской линии — это определённый риск. Тот факт, что Иванников и Лазушин не являлись основными голкиперами в своих прошлых командах, может сыграть как на пользу команде, так и в обратную сторону. С вашей точки зрения, что же всё-таки целесообразнее – наличие двух равных вратарей или строгое разделение на первого и второго?

— Знаете, для тренеров чем больше квалифицированных вратарей, тем лучше (смеётся). Больше выбор. Есть вратари, которые играют хорошо, когда человек чётко знает, что он – чётко первый номер. И Саша, и Женя играли на хорошем уровне, хотя и не были основными. Тот же Лазушин долгое время заменял травмированного Ерёменко в московском «Динамо». Мы много разговаривали с тренерами, которые с ними работали, и остановили свой выбор на двух этих голкиперах. Считаем, что они должны хорошо играть в новом сезоне.



— Изменения также претерпел тренерский штаб. В приглашении Виктора Игнатьева вы наверняка принимали участие. А как возник вариант с Владимиром Шихановым?

— Было предложение и пожелание руководства, чтобы кто-то из местных специалистов вошёл в тренерский штаб. Спортивный директор Вадим Борисович Макаров предложил его кандидатуру, я был не против, и Владимир Александрович работает с нами.



— Приход тренера вратарей Дмитрия Ячанова из ЦСКА — серьёзное усиление для клуба?

— Всё-таки тренер вратарей много общается с ребятами, он не только тренер для них, но и в некотором смысле нянька. Он должен знать, что происходит в их жизни. Поэтому если кто-то из вратарей не говорит по-английски, русскоязычный специалист в команде должен быть, чтобы они могли общаться на одном языке с подопечными. Дима работал в топ-клубе, мы видим, как под его руководством прибавил Илья Сорокин. Это говорит о многом.

— Болельщики часто задаются вопросом, в чём необходимость организовывать тренировочные сборы в Латвии. Расскажите, почему именно Озолниеки?

— За границей где-то вообще нет сборов, но у нас другие реалии. Да, жизнь не ограничивается одним хоккеем. Но большая часть сезона – это игры, тренировочный процесс. Жёны и семьи должны подстраиваться под этот календарь. Чтобы игроки не детей из садика забирали или по магазинам ездили, а могли сконцентрироваться на рабочем процессе. Поэтому мы и решаем, кто нужно ехать на сборы. Почему Озолниеки? Это не моя прихоть. Три года назад ко мне обратилось руководство клуба, которое искало варианты для проведения сборов. Были варианты в Финляндии, под Санкт-Петербургом. Как я понимаю, по соотношению цена-качество вариант в Латвии был оптимальным. В гостинице там останавливаемся, рядом лес. Никто нам не мешает. Такая, скажем, интимность – люди создают все условия для нашего тренировочного процесса. Это выбор руководства, и я только рад этому.

Новая жизнь «Лады». В Тольятти всерьёз нацелились на плей-офф? «Лада» укрепила состав легионерами неплохого уровня. Проблемы тольяттинцев позади, и в следующем сезоне они поборются за выход в плей-офф?

«Если я скажу, что календарь КХЛ мне не нравится, его переделают?»

— Кого из хоккеистов «Ладьи» планируете привлечь к сборам в Латвии? Есть ли предпосылки, что кто-то из них проявит себя так же, как удалось это сделать Денису Зернову прошлым летом?

— С нами поедут молодые вратари Арсений Никоноров и Михаил Исаев, защитники Данил Семёнов и Антон Моренец. Он, правда, уже перерос «Ладью». Нападающие Дамир Рахимулин, Роман Поляничев, Дмитрий Дрожжин и Егор Бабенко, который присоединился сейчас к нам. Весной понравился занимавшийся с нами Аяз Габдрахманов, который пока даже не играл за «молодёжку». Ещё один защитник – Игорь Усманов, наш сборник. Есть Виктор Башлаев, Максим Цыбин. Эти ребята с нами не поедут, но это хоккеисты, которые оставили хорошее впечатление весной. Что касается тех ребят, кто поедет с нами, то здесь многое зависит от них самих. В прошлом году, когда мы брали трёх молодых нападающих – Юмангулова, Сулейманова и Зернова, Денис был в моих глазах третьим номером, когда мы уезжали на сбор, а по его итогам стал первым.

Ячанов работал в топ-клубе, мы видим, как под его руководством прибавил Илья Сорокин. Это говорит о многом.

— Какие задачи будут поставлены перед командой во время сборов в Латвии? Будут ли какие-то изменения в тренировочном процессе, исходя из того, как проходили сборы в прошлом году?

— Изменения будут, но детальные, кардинально менять ничего не будем. Задача – подготовить команду к сезону как физически, так и тактически. Утром планируем более интенсивные тренировки с единоборствами под руководством Василия Николаевича Коновалова. Вечером запланированы тактические занятия, чтобы учиться тому хоккею, в который будем играть.



— У «Лады» запланированы три контрольных матча в Латвии и один в Тольятти. Можете назвать соперников?

— У нас была договорённость о двух матчах с «Сибирью» и одном – с рижским «Динамо», но, по независящим от нас причинам, они не состоятся, у команд поменялись планы. На данный момент запланированы матчи с командами ВХЛ «Торосом» и «СКА-Нева». Матч в Тольятти у нас запланирован, но пока нет 100-процентной ясности по нему.



— Тот факт, что в этом году не удалось организовать Кубок Лады, огорчил или для вас непринципиально, где пройдёт завершающий этап подготовки?

— Всегда лучше играть дома. С удовольствием сыграли бы четыре матча на домашнем турнире.



— Наверняка вы уже ознакомились с календарём. Как можете его прокомментировать?

— Я не любитель подобных вопросов. Каждый год об этом спрашивают. Какой есть календарь, такой есть. Готовимся к матчам. Да, есть паузы. Едем в поездку – третья игра через три дня. После выезда на Дальний Восток хотелось бы сыграть попозже, чтобы успели прийти в себя. Опять же, календарь такой, какой он есть. Если я скажу, что он не нравится, его переделают? Никто этого не сделает, поэтому стараюсь не акцентировать на этом внимание. Есть отрезки, где чаще играем дома, есть – где больше встреч на выезде. Здесь больше зависит от того, в каком состоянии ты, в каком состоянии соперник – сыграл ты с ним, когда у него игра идет или нет. И сказать, где начинать лучше: дома или на выезде… Лучше начинать там, где ты выиграешь.

— Главный минус календаря – большое количество пауз. Ранее вы неоднократно сетовали на то, что команда очень часто перегорает за время перерыва и потом не может вернуть свою игру. Есть ли какое-то лекарство от этой болезни?

— Год олимпийский. Большой перерыв в феврале. Что значит перегорает? Если у команды идёт игра, хочется, чтобы сезон продолжался, если игра не идёт – ждёшь перерыва. Если после паузы долго вкатываемся, значит, есть просчёты во время этого периода. Мои и моего тренерского штаба.

«Не знаю, подпишем ли мы пятого легионера до начала сезона»

— На данный момент свободна одна позиция легионера. Планирует ли клуб закрыть её до начала сезона? Есть ли приоритет в плане выбора позиции, центральный нападающий это будет или защитник?

— Я не знаю, подпишем ли мы пятого легионера до начала сезона. Возможно, начнём его этим составом, посмотрим, какая позиция нуждается в усилении, и попробуем закрыть ее по ходу сезона. Надеюсь, у клуба будет возможность для этого.



— Есть ли хоккеисты сборной Латвии, которых вы бы хотели видеть в «Ладе»? Может, с кем-то общались на эту тему?

— Можно было бы, но ни с кем не разговаривал.



— Ваш сын подписал контракт со шведским «Эребру». В «Ладу» не приглашали?

— Пожелаю удачи Родриго, чтобы он хорошо играл в Швеции. В Швеции, на мой взгляд, лучшая системность развития в Европе. Он иностранец, но на него обратили внимание, ему нужно развиваться, и там хорошие условия для этого. Скажу так: для КХЛ он пока молод. Тем более в России он легионер, и нужно ехать сюда, когда он сможет быть на ведущих ролях. Потенциал у него есть, а получится или нет, зависит и от обстоятельств, и от него самого в большей степени.



— Продолжите ли работу в сборной?

— Пока не знаю.

У нас была договорённость о двух матчах с «Сибирью» и одном – с рижским «Динамо», но, по независящим от нас причинам, они не состоятся, у команд поменялись планы.

— Георгий Белоусов в недавнем интервью назвал вас хорошим психологом. Вы же в интервью во время чемпионата мира отнесли психологические разговоры к своей не самой сильной стороне. Может, не всё так плохо, как думаете? Работаете в этом направлении?

— Конечно, нужно развиваться во всех направлениях. Я считаю, что в этом направлении могу больше всего расти. В то же время не соглашусь, что всё зависит только от главного тренера, что он должен настраивать хоккеистов. Но это часть моей работы. Мне было очень интересно следить за тем, как Боб Хартли общается с игроками. Самое главное, чего он достиг, работая со сборной Латвии, – полная отдача ребят в каждой встрече. А этого можно достичь, находя правильный подход к хоккеистам. Микроклимат в команде во многом зависит от тренера, от того, как он общается в команде, может заинтересовать хоккеистов. Я считаю, что это то, где мне нужно расти.