Профессор со словарём. Почему Вестерлунд может провалиться в России

В том, что, пригласив Эркку Вестерлунда в Уфу, Леонид Вайсфельд сделал сильный шаг, спорить бесполезно. То, что представители прошлого тренерского штаба «Салавата» называют его и его помощников чуть ли не шабашниками, стоит воспринимать снисходительно. Обычное поведение уволенных сотрудников, чей вклад, по их мнению, не оценили. Вестерлунд, если брать в расчёт титулы, тренерский опыт и теоретическую базу, с запасом лучший тренер в лиге.



Судите сами. Олег Знарок выигрывал три Кубка Гагарина, но, в отличие от Вестерлунда, у него нет медалей Олимпийских игр. Игорь Захаркин также использует научный подход в работе, но по части практики он Эркке не ровня: новый главный «Салавата» начал тренировать 36 лет назад. По части опыта Зинэтула Билялетдинов (старше Вестерлунда на два года) ему не уступит, но все мы помним, чем закончилась их очная дуэль в Сочи.

Майк Кинэн – единственный не только в лиге, но и в мире тренер-обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина, но как методист он уступает Вестерлунду. Сила канадца всегда была в другом. К тому же достижения Эркки на международном уровне актуальнее побед Железного Майка, которые датированы прошлым веком. У Ильи Воробьёва, тренера, безусловно, грамотного и перспективного, ещё всё впереди, а Игорь Никитин с Андреем Скабелкой этим летом и вовсе впервые приняли топ-клубы.

Вестерлунд: чувствую, что в «Салавате» могу сделать что-то особенное Новый главный тренер «Салавата» Вестерлунд рассказал, в какой хоккей будет играть его команда.

Вестерлунд, и это надо чётко понимать, не просто тот самый тренер, что обрушил наши олимпийские надежды. Ещё до того, как выбить сборную России из четвертьфинала домашних Игр, он доводил финнов до финала Турина, а вместе с Раймо Сумманеном ещё и до финала Кубка мира 2004 года. На родине его признавали тренером года, своё первое чемпионство новый рулевой «Салавата Юлаева» оформил почти 20 лет назад, но ценят Вестерлунда в Суоми не за одни только голые результаты.

Доверие, которое оказали в Уфе Вестерлунду, отражается не только в формировании тренерского штаба, но и в селекции.

За свою карьеру Вестерлунд работал директором по развитию в местной федерации хоккея, был председателем ассоциации финских тренеров и тренерского комитета. В 2007 году Вестерлунд занял пост генерального директора и ректора Финского института спорта в Виерумяки. Прозвище Профессор прицепилось к Эркке не на пустом месте. По сути, это он автор той модели игры, которую сейчас исповедуют все сборные Финляндии разных уровней и возрастов. Той модели, о которую раз за разом спотыкаются российские сборные.



Вряд ли в КХЛ есть тренер, мыслящий так же системно, как Вестерлунд. Он просто не приучен работать по схеме, которая присуща иным варягам «пришёл – срубил лёгкие деньги – уехал на родину». И как раз для того, чтобы видеть картину в целом, не размениваясь на мелочи, ему нужны верные помощники. Эркка привык смотреть на команду с позиции общего, а за частное, вроде проведения тренировок, ответственны ассистенты. Ханну Вирта, работавший с Вестерлундом в сборной и «Йокерите», один из сильнейших специалистов в этой области.



Вайсфельд позволил Вестерлунду не только взять с собой Вирту и ещё двух опытных финских помощников, но сына Томаса. Впрочем, кричать на всю Башкирию о кумовстве и возмущаться, что дети главного тренера занимают места российских специалистов, не стоит. Вестерлунд-младший приехал на должность видео-тренера, тогда как во многих клубах КХЛ такой ставки попросту не существует. В том числе в «Салавате» Захаркина.

Доверие, которое оказали в Уфе Вестерлунду, отражается не только в формировании тренерского штаба, но и в селекции. Из команд, претендующих на Кубок Гагарина, «Салават» пережил наиболее масштабную реконструкцию, которая уступает разве что перестройке в ЦСКА. Причём уфимский и московский клуб движутся в противоположных направлениях. Если «армейцы» пытаются отойти от роботизированного хоккея к более творческому, то с пришествием Вестерлунда юлаевцы упорядочивают хаос. Отсюда и приглашение таких системных хоккеистов, как Денис Кокарев, Йоонас Кемппайнен и Григорий Панин. Те, кого бы Захаркин на пушечный выстрел не подпустил к «Салавату», кажутся идеальными шестерёнками в механизме финского Профессора.

«Салават» играет мускулами. Вайсфельд строит в Уфе чемпионскую команду? В новом сезоне «Салават Юлаев» обещает составить конкуренцию СКА и ЦСКА. Уфимцы станут одним из претендентов на кубок Гагарина.

Значит ли всё это, что «Салават Юлаев» ждёт успешный сезон, место в тройке Востока по итогам «регулярки» и борьба за Кубок Гагарина? На бумаге – всё именно так. Стиль игры уфимцев, возможно, будет не столь зрелищным, как раньше, и с этим болельщикам команды надо смириться. Зато организовать оборону, привить команде стабильность, чего не было при Захаркине, первому тренеру-иностранцу в истории башкирского хоккея под силу. Тут, как говорится, либо шашечки, либо ехать. Совместить зрелище и результат в современной КХЛ можно только с безразмерным бюджетом, которым «Салават» ныне не располагает.

Вопрос коммуникаций может стать ключевым в уфимской истории Вестерлунда. Усложняется всё тем, что сам Эркка далеко не идеально говорит по-английски.

Впрочем, и ожидать совсем уж беспросветного уныния от обновлённого «Салавата» тоже не стоит. В «Йокерите» Вестерлунд ставил гибкую модель, с рваным темпом и постоянными переходами от позиционной игры к контратакующей. Да и Линус Умарк с Филипом Ларсеном отнюдь не случайно раскрылись именно в его команде. А ведь помимо Умарка с Ларсеном, которые воссоединились с тренером в Уфе, Вестерлунд вывел на новый уровень Стива Мозеса, Брендона Козуна и Райана Гандерсона. Большим мастерам Эркка всегда готов дать глоток воздуха.



Всё так складно в уфимском царстве, что где-то определённо таится подвох. Вестерлунд – фигура знаковая для финского и всего европейского хоккея, но мало ли его титулованных предшественников проваливались в нашем чемпионате? Одних только финнов набирается прилично. Карри Киви, выигрывавший чемпионат Финляндии и МЧМ с финской «молодёжкой», не продержался в Челябинске и до ноября. Работа Юкки Раутакорпи в «Амуре» воспринимается не иначе как недоразумение, хотя до этого он дважды доводил «Таппару» до финала местной лиги. Ну а то, что Петри Матикайнен на родине неоднократно признавался тренером года, не уберегло его от омского позора. И это мы не вспоминаем Кая Суйкканена с Пеккой Раутакаллио.



Конечно, сравнивать ситуации Вестерлунда и Раутакорпи, который пришёл на хабаровские развалины по ходу сезона и вряд ли что-то мог исправить, не совсем уместно. Зато параллели с российским этапом карьеры Киви и канадца Шона Симпсона не кажутся натянутыми. Симпсон приходил в «Локомотив» в статусе топ-тренера, успешного как с клубами, так и на уровне сборных. Солидный и почти такой же разнообразный бэкграунд, как у Вестерлунда, не уберёг его от экспресс-отставки в конце сентября. Беда у Киви и Симпсона была одна на двоих – языковой барьер и отсутствие грамотного помощника, который мог бы его нивелировать. На эти же грабли рискует наступить новый рулевой «Салавата».

Вайсфельд: сила Вестерлунда – в системности, он знает российский рынок Приглашение Вестерлунда, гениальность Капризова и трансферные новости клуба – в интервью с генменеджером «Салавата» Леонидом Вайсфельдом.

В штабе Вестерлунда всего два русскоязычных помощника, причём Вадим Тарасов будет работать исключительно с вратарями. Таким образом, связующая миссия целиком ложится на плечи Николая Цулыгина. Именно ему предстоит в новом сезоне переводить установки Вестерлунда и всячески помогать главному тренеру выстраивать отношения с игроками. Цулыгин – местный воспитанник, поигравший за океаном, а значит знающий английский язык. Да только вся его тренерская деятельность сводится к работе ассистентом в «Толпаре». Негусто для такой ответственной роли. На эту должность куда больше напрашивалась кандидатура более авторитетного Игоря Кравчука, но двукратный олимпийский чемпион отправился в Китай помогать Майку Кинэну.

Вопрос коммуникаций может стать ключевым в уфимской истории Вестерлунда. Усложняется всё тем, что сам Эркка далеко не идеально говорит по-английски. Свои идеи Профессор привык доносить на родном для себя языке. Работа с «Салаватом» — первая зарубежная вылазка за долгую тренерскую карьеру 60-летнего специалиста. Нужно отдать должное Вестерлунду за то, что уже в немолодом возрасте он решился на новый для себя вызов. Но становится ли от этого выбор Вайсфельда менее рискованным? Если хоккеисты будут слушать, но не слышать главного тренера, все его знания отправятся прямиком в трубу.



Рассуждая о перспективах Вестерлунда в «Салавате Юлаеве», важно помнить, кто из его многочисленных соотечественников добивался успеха в России. Если убрать за скобки вечного второго Кари Хейккилю, то это Ханну Йортикка и Раймо Сумманен. Оба, что характерно, люди не просто импульсивные, а взрывные и даже местами неуравновешенные. Именно это им помогало достучаться до российских хоккеистов, которые привыкли к бесперебойному использованию кнута. Вестерлунд же выглядит типичным финном с нордическим характером и выдержкой. Такие, как правило, полагаются на профессионализм своих подопечных, на чём и погорают.

Наша лига порой алогична. Успеха здесь далеко не всегда добиваются самые начитанные, вдумчивые и титулованные.

Наша лига порой алогична. Успеха здесь далеко не всегда добиваются самые начитанные, вдумчивые и заслуженные. Сумманен и Йортикка приезжали в Россию, когда были уже никому не нужны на родине. О том, насколько скептически относятся к Раймо в Финляндии, говорит его следующее место работы после «Авангарда». Тренер, однажды доводивший «ястребов» до финала Кубка Гагарина, прошлый сезон провёл в качестве ассистента (!) главного тренера команды второй (!!) финской лиги. Тем не менее Сумманену с Йортиккой удалось достучаться до российских хоккеистов, а заодно и покорить сердца болельщиков. Вестерлунд – другой. Оттого интереснее понаблюдать, сработает ли его подход в России. Стране, где жёсткая рука и большое сердце порой ценится выше опыта и образованности.