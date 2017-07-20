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КХЛ
Текст: Павел Панышев
Фото: photo.khl.ru

Провал или победы назло врагам? Каким будет новое московское «Динамо»

Новое юрлицо, изменённый состав и туманные перспективы на ближайшее будущее. Чего ждать от «Динамо» в 10-м сезоне КХЛ?
20 июля 2017, четверг. 19:00. Хоккей

Эпопея вокруг московского «Динамо» поступенно подходит к концу. По крайней мере, появилась хоть какая-то определённость с будущим команды. Одно юрлицо отодвинуло в сторону другое, не желая при этом погашать имеющиеся долги, подало документы в КХЛ для участия в турнире и моментально получило положительный ответ от лиги. Правда, на момент подачи в штабе ООО ХК «Динамо» (Москва) не было ни одного хоккеиста и сотрудника команды, но организацию Дмитрия Чернышенко это не смутило. Увы, подобным вещам мы давно не удивляемся.

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Новое руководство из ВФСО «Динамо» с ходу взялось за работу. Начали с подписания контрактов с теми, кто решил остаться в системе клуба, а также с новичками. Фамилии некоторых оказались неожиданными. Так, «Динамо» не побоялось вернуть Михаила Анисина. Некогда блиставшего в плей-офф Кубка Гагарина, но в последнее время отмечавшегося в новостных хрониках разве что неподобающим поведением и песнями под гитару на кухнях. Если переговоры с Николаем Жердевым всё же завершатся успехом, то тренерский штаб москвичей ждёт ядерная смесь. Попал в список новичков и Дмитрий Казионов, от которого отказались в Магнитогорске. Но это приобретение вполне оправданно.

Из легионеров в первоначальном варианте оказался только Мартиньш Карсумс. Особая ситуация сложилась с форвардом Дастином Бойдом из «Барыса» — клуб договорился с ним о сотрудничестве ещё в начале лета. Просто заявлений об этом не было. И вот наконец официальное подтверждение получено. Он, как и защитник Юусо Хиетанен (финн принял новое предложение бело-голубых после присвоения статуса НСА), обещает стать серьёзным усилением для команды. Плюс осталось ещё два вакантных места для иностранцев.

«Динамо» не побоялось вернуть Михаила Анисина. Некогда блиставшего в плей-офф Кубка Гагарина, но в последнее время отмечавшегося в новостных хрониках разве что неподобающим поведением и песнями под гитару на кухнях.

Из потерь стоит отметить уход Робинсона, Карпова, Костина, Кокарева, Фёдорова и Галимова. Неясна ситуация с капитаном Алексеем Терещенко. У него травма, нет нового контракта, а их с Ерёменко заявление прессе заставило всерьёз задуматься новым динамовским руководителям. Напомним, что оба отказывались выходить на лёд и приступать к тренировкам до тех пор, пока перед хоккеистами и сотрудниками не будут погашены задолженности по зарплате и премиальным. Но Ерёменко уже получил новый контракт и, видимо, решил отказаться от сказанных слов. А вот по Терещенко вопросы остались.

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Наибольшие опасения вызывает сама структура клуба, созданная с нуля, и её функционирование. С хоккеистами всё понятно: главный тренер Владимир Воробьёв постарается выжать из них максимум, но ждать от «Динамо» громких побед в сезоне-2017/18 вряд ли стоит. Скорее, появится желание «пободаться» с богатыми грандами, возрастёт максимализм, и с новой силой начнёт проявляться исконный динамовский характер. А вот какие нормы по выстраиванию длительной и кропотливой работы установит руководство, каким станет вектор развития в плане усиления и трансферной кампании и по каким принципам планируют осуществлять взаимодействие с прессой – большой вопрос.

К Андрею Сафронову все привыкли: журналисты, генменеджеры, агенты. Он давно в хоккейном бизнесе, знает все его нюансы и тонкости. Успешно работал в сборной России, доходил до финала с ХК МВД, в который мало кто верил. Сафронов являлся медийной фигурой, к нему всегда можно было обратиться с вопросом, взять комментарий, попросить высказать мнение по любой хоккейной теме. Кто возложит на себя эту ношу в новой динамовской команде, до сих пор неясно. Ведь не одному Воробьёву отдуваться за всех. Воробьёв, кстати, наделён достаточно широкими полномочиями. Они схожи с теми, которые были у Вячеслава Буцаева во времена работы в ХК «Сочи». По сути, Воробьёв является и генменеджером «Динамо». Ведёт переговоры, приглашает хоккеистов. Только это неверное построение работы. Каждый должен заниматься своим делом. Тренер – тренировать, а менеджер – управлять финансами и с головой окунаться в пучину селекционных вопросов.

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Полностью поменяли и пресс-службу «Динамо». Михаил Кравченко, работавший в команде с февраля 2012 года и пришедший в неё перед первым чемпионством, давно выстроил отношения со всеми журналистами. Теперь всё начнётся с нуля, а должность пресс-атташе занял человек, ранее отвечавший за работу с болельщиками. Хочется пожелать ему удачи в новом нелёгком деле.

До сих пор официально не объявлено, где «Динамо» будет проводить домашние матчи в новом сезоне. «ВТБ Ледовый дворец» облюбовал «Спартак», который сыграет там все московские встречи.

До сих пор официально не объявлено, где «Динамо» будет проводить домашние матчи в новом сезоне. «ВТБ Ледовый дворец» облюбовал «Спартак», который сыграет там все московские встречи. Динамовцы будут выступать там же или в МСА «Лужники», чего вряд ли хочется болельщикам. Сравнивать условия с теми, что есть в «Парке Легенд», попросту некорректно. В «Лужниках» дворец устаревший, с неудобной логистикой и маленькими раздевалками. Из-за неясности с ареной затормозилась и билетная программа клуба. Ещё один важный момент, всерьёз волнующий динамовскую публику.

Пробьётся ли «Динамо» в плей-офф? На этот вопрос сейчас ответить сложно. Конкуренция в Западной конференции в грядущем сезоне наверняка возрастёт. За СКА и ЦСКА теперь вообще не угнаться, грозной силой видятся «Йокерит» и «Локомотив», даст бой «Торпедо». Но, скорее всего, в заветную восьмёрку столичный коллектив всё же попадёт. По крайней мере иных задач в динамовской системе даже не ставят. Ясно одно: двукратных обладателей кубка Гагарина ждут новые, непростые времена. Провальные или победные назло врагам? Поймём по ходу сезона.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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