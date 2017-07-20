Малкин привезёт кубок Стэнли в Москву, «Авангард» отказался от Юнькова

Стив Мозес перешёл в фарм-клуб «Баффало», Малкин и Гончар презентуют кубок Стэнли в Москве, «Авангард» отказался от Михаила Юнькова.

Стив Мозес уедет в АХЛ

Определилась судьба бывшего нападающего СКА Стива Мозеса. Американец подписал контракт с клубом АХЛ «Рочестер Американс», который является фармом «Баффало Сэйбрз». Срок соглашения составляет один сезон.

Последние два года Мозес выступал в составе питерского СКА и в 2017 году завоевал с командой Кубок Гагарина. Недавно СКА расторг контракт с американским форвардом по соглашению сторон.

27-летний хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате провёл 24 матча и отметился 10 (3+7) баллами за результативность. В плей-офф участия не принимал.

СКА расстался с Мозесом, «Русская классика» пройдёт в Кургане Георгиев перешёл в Рейнджерс», Курган примет «Русскую классику», Штепанек и Кашпар усилили «Слован», Мозес покинул СКА.

Колтон Парэйко подписал пятилетний контракт с «Сент-Луисом»

Как сообщается на официальном сайте «Сент-Луис Блюз», клуб договорился о новом контракте со своим защитником Колтоном Парэйко. Новое соглашение заключено на пятилетний срок, игрок будет получать около $ 5,5 млн за сезон. Ранее сообщалось, что игрок хотел бы подписать однолетний контракт с клубом.

25-летний Парэйко в прошедшем сезоне провёл 81 матч регулярного чемпионата, набрав 35 (4+31) очков, а также 11 игр в плей-офф, отметившись 5 (2+3) результативными баллами.

Определилась судьба бывшего нападающего СКА Стива Мозеса. Американец подписал контракт с клубом АХЛ «Рочестер Американс», который является фармом «Баффало Сэйбрз».

Евгений Малкин и Сергей Гончар выставят кубок Стэнли в Москве

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и член тренерского штаба команды Сергей Гончар, ставшие обладателями Кубка Стэнли в сезоне-2016/17, привезут трофей в музей хоккея 27 июля.

Кубок Стэнли будет выставлен в Зале славы отечественного хоккея, где любители хоккея смогут сфотографироваться, а также принять участие в автограф-сессии с Евгением Малкиным и Сергеем Гончаром.

Время автограф-сессии — с 12:00 до 14:00. Вход по бесплатным билетам, которые будут доступны в кассах «Парка егенд» с 12:00 24 июля. Количество билетов ограничено.

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КХЛ представила логотип Недели звёзд хоккея–2018

Континентальная хоккейная лига разработала логотип Недели звёзд хоккея, которая пройдёт в Астане с 10 по 14 января 2018 года и вновь объединит в едином стиле Матч звёзд КХЛ, Кубок вызова МХЛ и Матч звёзд ЖХЛ.

Визуальный образ Недели звёзд хоккея—2018 отражает национальные особенности Казахстана и его столицы – Астаны, которая в начале следующего года примет самых ярких игроков трёх лиг и станет эпицентром хоккейного внимания для болельщиков в разных странах.

Основу стиля главного шоу сезона составляют детали национального казахского орнамента и цвета государственного флага республики – синий и жёлтый. Фирменный рисунок, который будет использоваться при оформлении звёздных мероприятий и в производстве сувенирной продукции, создаётся по принципу мозаики за счёт произвольной комбинации своих базовых элементов – кристаллов льда, представленных как в цветном, так и в монохромном вариантах.

КХЛ представила фирменный стиль и логотип Недели звёзд хоккея—2018

Общие стилевые особенности также характеризуют логотип главного шоу сезона, очертания которого напоминают форму юрты – древнейшего символа материальной культуры, занимающего особое место в истории и культуре казахского народа. Элементы национального орнамента окаймляют эмблемы КХЛ, МХЛ и ЖХЛ, расположенные внизу логотипа, а в его верхней части наглядно представлен образ современного Казахстана.

Омский «Авангард» поместил нападающего Михаила Юнькова в список отказов.

«Авангард» поместил в список отказов нападающего Михаила Юнькова

Омский «Авангард» поместил в список отказов нападающего Михаила Юнькова. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Контракт 31-летнего хоккеиста рассчитан до конца сезона-2017/18. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 50 матчах и набрал 7 (3+4) баллов за результативность. В 12 играх плей-офф на его счету две заброшенные шайбы и голевая передача.

Ранее Юньков выступал за ЦСКА, магнитогорский «Металлург», «Спартак» и «Ак Барс», всего в КХЛ на его счету 123 (47+82) очка в 469 матчах.