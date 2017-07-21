Сундстрём: хочу помочь «Авангарду» снова стать топ-клубом

Переход в «Авангард», успехи в Швеции, отношение к НХЛ и первое впечатление от новой команды – в интервью с Юханом Сундстрёмом.

Шведский нападающий «Авангарда» Юхан Сундстрём рассказал, как решился на переезд в Омск, поделился ожиданиями от игры в новой команде, вспомнил успешное выступление за «Фрелунду» и короткое пребывание в НХЛ, а также порассуждал о роли лидерства в «Авангарде».

Справка «Чемпионата»:



Юхан Сундстрём



Родился 21 сентября 1992 года в Гётеборге

С 2007 по 2012 год и с 2015 по 2017 год выступал в системе «Фрелунды»

В НХЛ задрафтован клубом «Нью-Йорк Айлендерс» в 2011 году во втором раунде под номером 50

С «Фрелундой» дважды выиграл хоккейную Лигу чемпионов и стал чемпионом Швеции

В 2012 году со сборной Швеции обыграл россиян в финале МЧМ. Родился 21 сентября 1992 года в ГётеборгеС 2007 по 2012 год и с 2015 по 2017 год выступал в системе «Фрелунды»В НХЛ задрафтован клубом «Нью-Йорк Айлендерс» в 2011 году во втором раунде под номером 50С «Фрелундой» дважды выиграл хоккейную Лигу чемпионов и стал чемпионом ШвецииВ 2012 году со сборной Швеции обыграл россиян в финале МЧМ.

«Сразу почувствовал, что «Авангард» — это моё»

— Когда возникло предложение от «Авангарда» и насколько легко далось решение о переезде в Омск?

— Кажется, это было в марте или апреле. Сначала клуб высказал заинтересованность во мне, сказали, что следили за моими выступлениями в SHL. Услышал много хорошего о себе как об игроке. Не слишком долго раздумывал и решил перейти в «Авангард».

— Слышали ли что-нибудь о России или Омске до того, как «Авангард» вышел на вас?

— Я знал, что в Омске играл Яромир Ягр. Также знал, что в команде есть шведские игроки, понимал, что КХЛ в целом очень хорошая лига. Мне доводилось в составе сборной участвовать в нескольких матчах против России, и мне всегда противостояли крупные, мастеровитые, быстрые игроки. Безусловно, я очень рад быть здесь.

— Что для вас переход в КХЛ: шаг вперёд после шведского чемпионата либо переходный этап перед возвращением в НХЛ?

— Разумеется, для меня это новый вызов, КХЛ – вторая по силе хоккейная лига после НХЛ. Я смотрел много матчей по телевизору, в лиге выступают отличные хоккеисты, и для меня это шаг в правильном направлении в первую очередь для того, чтобы усовершенствовать и улучшить собственную игру.

Почему не удалось закрепиться в НХЛ? Ответ простой – я был недостаточно хорош в то время.

— Были предложения от других клубов КХЛ?

— Да, у меня было ещё несколько вариантов из России, но я сразу почувствовал, что «Авангард» — это моё. Меня подкупил доскональный разбор моих игровых качеств, кроме того, мне сразу дали понять, какое место у меня будет в команде. Поэтому для меня омский клуб — самый правильный и естественный выбор.

— Чего ждёте в первую очередь от своего выступления за «Авангард»: борьбы за кубок, возможности стать лидером клуба или новых эмоций и ощущений?

— В первую очередь я хочу внести свой вклад в возвращение «Авангардом» топовых позиций. Конечно, я хочу побеждать, и выиграть кубок в конце сезона было бы замечательно. У меня был опыт выигрыша трофеев в своей предыдущей команде, и это непередаваемое чувство. При этом я, разумеется, хочу стать лучше как хоккеист.

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«Ключ к успеху – постоянное движение вперёд»

— Можно ли назвать прошлый сезон пока лучшим в карьере?

— Да, я провёл отличный сезон, но два года до этого в целом были лучшими для меня в карьере. Я много самостоятельно готовился к сезону, кроме того я играл за очень хороший клуб «Фрелунду». Пожалуй, это был прекрасный сезон, но я надеюсь, что в дальнейшем я выступлю ещё лучше.

— В те два года, о которых вы упомянули, вы выиграли с «Фрелундой» дважды хоккейную Лигу чемпионов и чемпионат Швеции, при этом находились на первых ролях в команде. Можно сказать, что Юхан Сундстрём – кубковый игрок?

— Думаю, что я действительно игрок плей-офф. Могу много усердно работать, соревноваться и бороться, идти до конца. Шведская лига за последнее время стала гораздо лучше, и приходилось выкладываться, чтобы чего-то добиться. Как видите, у меня это получилось.

— В Омске на вас будут смотреть как на лидера, предъявлять особые требования. Готовы к давлению со стороны тренеров и болельщиков?

— Да, это вызов, который я принимаю. Я с нетерпением жду начала сезона, сейчас мы усердно тренировались, впереди нас ждёт продолжение сборов, контрольные матчи. Ключ к успеху – постоянное движение вперёд, именно это я и делаю.

Жёлто-синяя лихорадка. «Авангард» задаст новый тренд КХЛ? Юхан Сундстрём перешёл в «Авангард» и стал четвёртым шведом в клубе. Легионеры из Швеции могут стать новым селекционным трендом в КХЛ?

— В последнее время лучше стала не только шведская лига, но и шведский хоккей в целом. Сборная выиграла чемпионат мира, на драфте НХЛ традиционно выбрали много шведов, ваших соотечественников активно приглашают и в КХЛ. Шведы захватывают хоккейный мир?

— Да, я думаю, что несколько лет назад началось активное развитие хоккея в Швеции, стали много времени уделять работе на льду и вне его, игроков растят с самого раннего возраста. Сейчас шведские топовые игроки получают много предложений из самых разных лиг, НХЛ тоже мониторит шведскую лигу, потому что они видят, как она развивается.

— В Омске сейчас сразу четыре игрока из Швеции. Это важно для вас?

— Несомненно, хорошо, когда в команде есть соотечественники, это помогает в быту, а также доказывает, что шведы сейчас показывают лучшую игру среди всех легионеров, раз нас здесь столько собралось. Но главное для меня – концентрироваться на своей игре и улучшении собственных навыков.

— Но коммуникация в команде также важный момент. Уже разговаривали с Эриком Густафссоном или Юнасом Анелёвом о том, как находить общий язык с русскоязычными одноклубниками?

— Для меня общение складывается достаточно легко, поскольку многие партнёры по команде разговаривают по-английски. Кроме того, хоккейная терминология универсальна, и всё можно понять. Первые пару дней было достаточно сложно и непривычно, но затем я втянулся в процесс, и сейчас нет никаких проблем.

Меня подкупил доскональный разбор моих игровых качеств, кроме того, мне сразу дали понять, какое место у меня будет в команде. Поэтому для меня омский клуб — самый правильный и естественный выбор.

«НХЛ – следующая глава, но два года буду думать только об «Авангарде»

— В 17 лет вас задрафтовал «Нью-Йорк Айлендерс», вы поехали в Северную Америку, но карьера в НХЛ получилась короткой. Почему так вышло?

— Я не жалею, что тогда поехал за океан. Это дало мне неоценимый игровой опыт на маленьких площадках, кроме того, та поездка сделала меня более самостоятельным. Я провёл 11 матчей за «Айлендерс», и этого у меня не отнять. Почему не удалось закрепиться? Ответ простой – я был недостаточно хорош в то время.

— Возвращение в Европу тогда стало лучшим вариантом, нежели игра в АХЛ?

— Да, я посчитал, что моё развитие немного затормозилось, мне были необходимы новые перспективы и вызовы, и я посчитал, что возвращение в Европу – правильный шаг. Думаю, это был правильный выбор, и это доказывает то, что я здесь.

— Существует ли цель вернуться в НХЛ?

— Для меня НХЛ – это следующая глава, я не заглядываю вперёд. Ближайшие два года проведу в Омске, всеми силами и мыслями буду здесь и постараюсь помочь «Авангарду» выигрывать.

— Игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду. Возможность попасть на Игры в Корею – дополнительная мотивация для вас?

— Разумеется, представлять свою страну на Олимпиаде – большая честь. Отсутствие энхаэловцев освободит некоторые места в сборной, и я приложу все усилия, чтобы зацепиться за эту возможность. Но я не буду заглядывать вперёд, а просто постараюсь выкладываться каждый день, а там время покажет.

В первую очередь я хочу внести свой вклад в возвращение «Авангардом» топовых позиций. Конечно, я хочу побеждать, и выиграть кубок в конце сезона было бы замечательно.

«Каждый игрок в «Авангарде» в каком-то смысле лидер»

— Известно, что главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка ставит такую систему игры, при которой вся пятёрка хоккеистов отрабатывает и в атаке, и в обороне. Вы готовы к такому тотальному хоккею?

— Эта система схожа с той, которую пропагандировали во «Фрелунде», где также вся команда играла по всей площадке. Это влечёт за собой много движения, большое количество атак, но я привык к такому хоккею, он мне нравится, и я готов показывать его в Омске.

— В прошлых сезонах вы выступали против Денниса Эверберга в шведской лиге, а сейчас вас наигрывают в одном звене в «Авангарде» вместе с Дмитрием Кугрышевым. Можно ли уже сейчас говорить о вашем взаимопонимании на льду?

— Да, мы уже неплохо сыгрались с ребятами. Денниса я знаю давно, потому что много играл против него. Это быстрый хоккеист с отличным катанием. У Кугрышева прекрасный бросок, это настоящий снайпер. Думаю, у нас может получиться великолепное звено.

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— Главный тренер даёт понять вам, что ваша тройка – лидеры и главная надежда клуба, либо вы с остальными игроками вовлечены во внутриклубную конкуренцию за место в составе?

— Конечно, я хочу быть лидером команды и вести за собой ребят, но у нас в команде все в каком-то смысле лидеры. Каждый игрок хорош по-своему и привносит в общий успех что-то своё.

— Уже успели изучить календарь нового сезона?

— Пока я только посмотрел на первые игры «Авангарда», а в целом ничего необычного в календаре нет. Раннее начало сезона не будет непривычным, поскольку в Швеции в августе тоже играют много важных матчей. Вообще, я с нетерпением жду начала чемпионата, хочу посмотреть новые команды и города. Мне это очень интересно.

«Люблю теннис и гольф, но в Омске в выходные буду просто гулять»

— Когда к вам в Омске присоединится ваша семья?

— Моя девушка приедет в начале сентября сюда на несколько месяцев, надеюсь, что у мамы, папы и брата также получится навестить меня. Кроме того, на выездной матч в Хельсинки моя семья может приехать в полном составе и поддержать меня.

— Есть ли у вас какое-либо хобби, которым занимаетесь в свободное от хоккея время?

— Да, я очень люблю теннис и гольф, и дома в Швеции часто занимаюсь этими видами спорта. Я ещё не задумывался, как буду проводить выходные в Омске, но думаю, что в свободный день мы с Викторией будем просто отдыхать и гулять по городу.