Июльская зачистка Скабелки. Следующий на очереди Пережогин?

Перед отъездом «Авангарда» на сбор в Германию в Омске громыхнуло. Да не единожды, а раскатисто. Волной накрыло сразу трёх опытных игроков из прошлогоднего состава. Сначала было объявлено о расторжении контракта с Максимом Пестушко. Затем стало известно, что Михаил Юньков остался в Омске работать по индивидуальной программе. Как оказалось, нет дыма без огня: «Авангард» поместил его в список отказов. И, наконец, развеялся туман вокруг Никиты Никитина. Теперь можно говорить с уверенностью, что его в омском клубе не будет.

Чистка, которая началась в середине июля, читалась сразу после назначения Андрея Скабелки на пост главного тренера «Авангарда». И дело вовсе не в том, что белорусский специалист — тиран, жаждущий репрессий ради репрессий. Просто даже беглого взгляда на состав сибирского клуба было достаточно, чтобы понять: со Скабелкой многим игрокам «Авангарда» не по пути. В минувшем плей-офф, где «ястребы» с трудом пролезли во второй раунд, команда показывала пассивный и где-то даже академичный хоккей. Тогда как Скабелка по работе с «Сибирью» зарекомендовал себя приверженцем агрессивного стиля.

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Вопреки ожиданиям, Скабелка не стал сразу резать по живому. Майские трансферы вовсе не напоминали зачистку. То, что Дэвид Бут, не оправдавший надежд омского руководства, покинет «Авангард», было понятно ещё во время плей-офф. Удержать Владимира Соботку было практически нереально, и концовку сезона он проводил уже в составе «Сент-Луис». Илья Зубов как неограниченно свободный агент выбирал из нескольких клубов и остановился на уфимском варианте. Михаил Григорьев, будучи не только колким защитником, но и ершистым человеком, так и не стал в коллективе своим.

«Авангард» с пришествием Скабелки провернул два обмена, но и здесь не было намёка не то, что новый главный тренер пытается избавиться от неугодных. Белорусский специалист хотел видеть в команде Антона Бурдасова, но оставить его в команде было почти невыполнимой задачей. В итоге омичи получили за челябинца не только Дмитрия Кугрышева, с которым Скабелка отлично ладил ещё в Новосибирске, но и молодого Семёна Кошелева. Вряд ли бы новый рулевой «ястребов» отказался бы от молодых Мищенко и Манукяна, но возможность взять из «Адмирала» силового центра Михаила Фисенко всё перевесила.

Чистка, которая началась в середине июля, читалась сразу после назначения Андрея Скабелки на пост главного тренера «Авангарда».

О чём это говорит? Скабелка присматривался. Он дал шанс проявить себя как молодёжи, так и ветеранам. Для начала на майском ознакомительном сборе, а затем в начале июля, когда шутки кончились и началась настоящая работа. Именно поэтому новости о расставании с целой группой игроков появились сейчас, а не месяц или два назад. Исключением впору считать Никитину Никитина. О том, что воспитанник «Авангарда» покинет клуб, вполголоса говорили давно. Вскользь даже проходила информация о том, что Никитин вернётся за океан. Он не провёл под руководством Скабелки ни одной тренировки, но официально о том, что этот защитник в Омске не будет, было объявлено только сейчас.

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Считать масштабную чистку состава фирменным почерком Скабелки можно большой с натяжкой. За три года самостоятельной работы Скабелки с «Сибирью» большинство игроков покидали новосибирский клуб по собственной воле, отправляясь на повышение. На радикальный шаг главный тренер пошёл только прошлым летом, когда решил расстаться с Сергеем Гимаевым-младшим и Алексеем Копейкиным, в разное время носившими капитанскую нашивку. Это чем-то напомнило период его работы в «Гомеле», где Скабелка столкнулся с группой бунтующих ветеранов и не побоялся выставить авторитетных игроков на мороз.

Когда Скабелка приходил в Новосибирск, ему удалось избежать конфликта с засидевшимися ветеранами. Их попросту не было в команде: Дмитрий Квартальнов оставил после себя спаянный и ровный коллектив с обилием молодёжи. Вот и сейчас, став рулевым «Авангарда», Андрею Владимировичу во многом повезло. Те авторитетные старожилы, которые «съели» не одного его предшественника, постепенно сошли с корабля. Денис Куляш отправился в Уфу, Александр Попов осел в столице, а Антон Курьянов доигрывает в Ханты-Мансийске. Доживи все они в «Авангарде» до пришествия Скабелки, вряд ли всё бы ограничилось двумя-тремя отчислениями.

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То, что происходит сейчас в Омске, напоминает скорее не войну с ветеранами, а оптимизацию состава и заточку под стиль нового тренера. Несмотря на то что Юнькову и Никитину уже 31 год, а Пестушко и вовсе 32, они не были лидерами команды в раздевалке. Юньков пусть и является трёхкратным чемпионом страны, всегда был героем второго плана, тихим работягой. Пестушко сезон в Омске провёл тише воды, ниже травы, лишь изредка напоминая о своём существовании. Не был вожаком и Никитин, хотя как от воспитанника клуба и игрока с опытом игры в НХЛ от него наверняка ждали большего, и касается это не только действий на льду.

Скабелка – последняя надежда Омска? «Авангард» ставит на систему Несмотря на слухи о приходе Дмитрия Квартальнова, главным тренером «Авангарда» стал Андрей Скабелка. Почему он последняя надежда Омска?

Никитин провалил минувший сезон, а в плей-офф и вовсе полировал лавку. Наблюдая за его игрой, сложно было поверить, что однажды «Эдмонтон» дал ему контракт на $4,5 млн. Юньков, с учётом плей-офф, набрал десять очков за сезон. Много это или мало для оборонительного центра четвёртого звена? Очевидно, что он стал жертвой тотального омоложения центральной линии, где самым возрастным игроком оказался 28-летний Андрей Стась. Что касается Пестушко, то в серии с «Адмиралом» он даже выходил в первом звене (правда, только благодаря провалу Пережогина), но против него сыграла неоправданно завышенная зарплата. По нашим данным, экс-форвард «Динамо» получал в Омске порядка 80 млн рублей.

Поговаривают о возможном уходе из команды Данилы Файзуллина и Александра Осипова.

Если и проводить параллели, то нынешнюю омскую зачистку Скабелки стоит сравнить с тем, что они четыре года назад делали в Нижнем Новгороде с Петерисом Скудрой. В наследство им досталась возрастная команда, не способная выдерживать высокий темп и навязывать силовую борьбу. Вот и Юньков с трудом напоминал игрока, способного успевать по обе стороны площадки. Пестушко выглядел слишком аморфным форвардом для Скабелки. Никитин, обладая неважным катанием и имея проблемы с координацией, вряд ли бы смог играть в мобильный хоккей, который ставит новый главный тренер. Масштабы перестройки «Торпедо» были несравнимы с той зачисткой, которую проводит Скабелка в Омске, но на то есть две причины. Во-первых, ситуация в волжском клубе была более запущена, а во-вторых, выбор игроков на рынке был куда шире, чем сейчас.

Скабелка: хотел бы, чтобы лидеры «Авангарда» остались, а Соботка едет в НХЛ Андрей Скабелка – об апрельском сборе «Авангарда», изменениях в тренерском штабе, своём тренерском стиле и трансферных новостях.

Остановится ли на этом Скабелка? Очевидно, что до завершения сбора в Фюссене новых бомб ждать не стоит. Велика вероятность, что в этом составе «Авангард» подойдёт к первым предсезонным матчам, а там чем чёрт не шутит. Стоит ли напоминать, что год назад решение о расставании с Александром Поповым было принято прямо в разгар межсезонья? На данный момент, наиболее шаткими выглядят позиции Петра Хохрякова, который тренируется с молодёжью в условном шестом звене. Поговаривают о возможном уходе из команды Данилы Файзуллина и Александра Осипова. Но куда больше на отчисление напрашивается другая кандидатура. Речь, как вы наверняка уже поняли, об Александре Пережогине.

Ещё весной, когда «Авангард» с трудом справлялся с «Адмиралом» и тщетно пытался что-то противопоставить «Ак Барсу», казалось, что дни Пережогина в Омске сочтены. Он остался последним из тройки Пережогин – Курьянов – Попов, и с большой натяжкой соответствовал уровню большого клуба. Даже Фёдор Канарейкин, тренер менее требовательный, чем Скабелка, по ходу плей-офф хирургическим путём убирал его из первого звена, а на несколько матчей даже отправлял в запас. Пережогин, погрузневший вслед за Курьяновым, банально не успевал за происходящим на льду. Как он будет выдерживать высокий темп, задаваемый Скабелкой, большой вопрос. Такой же большой, как и зарплата Пережогина, которая обременительна для клуба, считающего деньги.

Расставание с Пережогиным станет логичным и последовательным шагом по перестройке «Авангарда». Можно, конечно, до последнего верить в его преображение, и то, что Скабелка сумеет вдохнуть в 33-летнего форварда новую жизнь, но всё идёт к закату карьеры лучшего снайпера в истории «Авангарда». Помешать неизбежному может только одно – дефицит кадров в атаке омского клуба. Что бы Скабелка ни говорил о желании сделать ровный состав, как бы он ни любил рабоче-крестьянских игроков, главному тренеру «ястребов» нужны снайперы. И пока кроме Николая Лемтюгова и Дмитрия Кугрышева, который начал предсезонку в тройке со шведами, таковых в составе «Авангарда» не видно. Пережогин всё ещё может добавить мастерства атаке омского клуба, но для этого придётся закрыть глаза на его недостатки, которые с каждым годом проявляются всё более явно.