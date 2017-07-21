Малкин попробует поехать на ОИ-2018, а Ковальчук думает об НХЛ

Малкин поговорит с Лемье об Олимпиаде, Ковальчук думает о возвращении в НХЛ, Граборенко стал игроком «Нефтехимика» — в итогах дня.

Малкин поговорит с Лемье

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отверг возможность возвращения в ближайшее время в КХЛ, а также участия в ОИ-2018 в личном порядке.

«Пока мыслей о возвращении в КХЛ не было. Последние два года мы с «Питтсбургом» играли очень удачно. О возвращении в КХЛ даже не думаю. Хочу ближайшие сезоны провести в Северной Америке.

Поговорить с Лемье насчёт ОИ-2018? Были мысли такие – поговорить. Но, думаю, надо сделать это чуть позже, поближе к Олимпиаде. Может, в Рождество или после Нового года. А когда шёл плей-офф, все мысли были о другом, конечно. Особенно когда мы победили. Там уже всех накрыла волна позитива. Начались празднования, прошёл парад. Но тяжело будет, если лига откажет. Возможно, даже Марио окажется не в состоянии повлиять на их решение. Но я хочу поговорить с владельцами нашего клуба. Надо узнать, что они думают по этому поводу», — приводит слова Малкина «Советский спорт».

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Ковальчук думает о возвращении в НХЛ

Нападающий СКА Илья Ковальчук, продливший соглашение с питерским клубом на один год, сообщил, что в следующем сезоне вернётся в НХЛ, откуда уехал в 2013 году.

«Думаю, что этот сезон в СКА будет для меня крайним. Может, будет локаут в НХЛ, но на следующий год я хочу туда вернуться. Есть ещё несбыточные мечты, которые остались там. Дай бог, что-то получится», — отметил Ковальчук в эфире телеканала «Россия 24».

В прошлом сезоне Ковальчук стал чемпионом Континентальной хоккейной лиги, проведя в составе СКА 78 матчей, в которых забросил 38 шайб и отдал 49 результативных передач, набрав 87 очков при показателе полезности «+27».

Граборенко стал игроком «Нефтехимика»

«Нефтехимик» объявил о подписании соглашения с белорусским защитником Романом Граборенко, о чём сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Граборенко выступал в составе минского «Динамо», провёл 17 матчей в КХЛ, в которых забросил 2 шайбы и стал автором 6 результативных передач, набрав 8 очков при показателе полезности «+6», а также отбыл 23 штрафные минуты. Помимо этого на счету Граборенко 119 матчей в АХЛ в составе «Олбани Дэвилз», в которых он записал себе в актив 48 очков по системе «гол+пас» (14+34).

Для Сундстрёма НХЛ — следующая глава

Новичок «Авангарда» Юхан Сундстрём рассказал о неудачном опыте игры в Северной Америке, а также о причинах возвращения в Европу и возможности попасть в олимпийскую сборную Швеции.

«Я не жалею, что в 17 лет поехал за океан. Это дало мне неоценимый игровой опыт на маленьких площадках, кроме того, та поездка сделала меня более самостоятельным. Я провёл 11 матчей за «Айлендерс», и этого у меня не отнять. Почему не удалось закрепиться? Ответ простой – я был недостаточно хорош в то время. Ну и посчитал, что моё развитие немного затормозилось, мне были необходимы новые перспективы и вызовы, так что подумал, что возвращение в Европу – правильный шаг. Мне кажется, это был правильный выбор, и это доказывает то, что я здесь.

Возвращение в НХЛ? Для меня НХЛ – это следующая глава, я не заглядываю вперёд. Ближайшие два года проведу в Омске, всеми силами и мыслями буду здесь и постараюсь помочь «Авангарду» выигрывать. Возможность попасть на ОИ-2018? Разумеется, представлять свою страну на Олимпиаде – большая честь. Отсутствие энхаэловцев освободит некоторые места в сборной, и я приложу все усилия, чтобы зацепиться за эту возможность. Но я не буду заглядывать вперёд, а просто постараюсь выкладываться каждый день, а там время покажет», — сказал Сундстрём.

Сундстрём: хочу помочь «Авангарду» снова стать топ-клубом Переход в «Авангард», успехи в Швеции, отношение к НХЛ и первое впечатление от новой команды – в интервью с Юханом Сундстрёмом.

Дзингел договорился с «Оттавой»

«Оттава Сенаторз» и нападающий Райан Дзингел договорились об условиях нового контракта, избежав слушаний в арбитраже. Об этом сообщает Sportsnet.

Соглашение рассчитано на два года со среднегодовой зарплатой $ 1,8 млн. Ранее сообщалось, что 25-летний хоккеист рассчитывает получать за сезон около $ 1,9 млн, клуб готов предложить Дзингелу не более $ 1 млн.

В прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 81 встрече, сумев записать на свой счёт 32 (14+18) результативных балла при показателе полезности "+6".