Уфимские «мстители» и золотая клюшка Мозякина. Соцсети игроков КХЛ

Золотая клюшка Мозякина
Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин получил от руководства Магнитогорского металлургического комбината золотую клюшку в День металлурга в честь 1000 набранных очков в чемпионатах России.
Чемпионат мира по настольному теннису в Лапландии
Московские «армейцы» в очередной раз проводят сбор на севере Финляндии в Рованиеми. Они там не скучают и устраивают турниры по настольному теннису. Чемпионом 2017 года стал голкипер Илья Сорокин.
Юдин привыкает к столичной жизни
Новичком московского «Спартака» в это межсезонье стал защитник петербургского СКА Дмитрий Юдин. Постепенно он начинает привыкать к московской жизни.
«Витязь» наслаждается видами Италии
Сбор в горах – это не только изнуряющие тренировки, но и возможность наслаждаться жизнью так, как это делают хоккеисты «Витязя» Алексей Копейкин и Сергей Гимаев.
Демченко представил шлем с матрёшкой
Голкипер челябинского «Трактора» Василий Демченко представил свой игровой шлем на следующий сезон. На нём вы можете увидеть матрёшку, а также старую эмблему клуба, где белый медведь перегрызает клюшку.
Уфимские «мстители»
Хоккеисты «Салавата Юлаева» не скучают на сборе в Финляндии. Игорь Макаров, Максим Гончаров и Григорий Панин выложили пару совместных коллажей по мотивам фильма о супергероях «Мстители» и мультфильма «Гадкий я».
«Магнитка» тоже в горах
Кроме «Витязя», проводить первый сбор с семьями любит и магнитогорский «Металлург». Двукратные обладатели кубка Гагарина который год в июле отправляются в немецкий Гармиш-Партенкирхен. Василий Кошечкин привёз туда свою семью.
Ковальчук поздравил Павла Валерьевича с днём рождения
Нападающий СКА Илья Ковальчук поздравил с днём рождения своего одноклубника и капитана Павла Дацюка, которому исполнилось 39 лет.
«Ак Барс» бегает по финским лесам
Ещё одним клубом, который проводит свой сбор в Финляндии, является казанский «Ак Барс». Представители Республики Татарстан бегают по пересечённой местности. Здесь и новичок команды Станислав Галиев.