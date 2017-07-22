Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Мозякин, Ковальчук, Панин, обзор соцсетей игроков КХЛ
Текст: Роман Соловьёв
Фото: instagram.com/igor_makarov82

Уфимские «мстители» и золотая клюшка Мозякина. Соцсети игроков КХЛ

Мозякин получил золотую клюшку, Сорокин стал чемпионом по настольному теннису, Ковальчук поздравил Дацюка с днём рождения.
22 июля 2017, суббота. 10:15. Хоккей

Золотая клюшка Мозякина

Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин получил от руководства Магнитогорского металлургического комбината золотую клюшку в День металлурга в честь 1000 набранных очков в чемпионатах России.

Два состава нового ЦСКА. Награда или наказание для Никитина?
ЦСКА провёл масштабную трансферную кампанию, собрав почти два равноценных состава. Как распорядится богатством Игорь Никитин?

Чемпионат мира по настольному теннису в Лапландии

Московские «армейцы» в очередной раз проводят сбор на севере Финляндии в Рованиеми. Они там не скучают и устраивают турниры по настольному теннису. Чемпионом 2017 года стал голкипер Илья Сорокин.

Юдин привыкает к столичной жизни

Новичком московского «Спартака» в это межсезонье стал защитник петербургского СКА Дмитрий Юдин. Постепенно он начинает привыкать к московской жизни.

Фото: instagram.com/yuda58

«Витязь» наслаждается видами Италии

Сбор в горах – это не только изнуряющие тренировки, но и возможность наслаждаться жизнью так, как это делают хоккеисты «Витязя» Алексей Копейкин и Сергей Гимаев.

Демченко представил шлем с матрёшкой

Голкипер челябинского «Трактора» Василий Демченко представил свой игровой шлем на следующий сезон. На нём вы можете увидеть матрёшку, а также старую эмблему клуба, где белый медведь перегрызает клюшку.

Уфимские «мстители»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» не скучают на сборе в Финляндии. Игорь Макаров, Максим Гончаров и Григорий Панин выложили пару совместных коллажей по мотивам фильма о супергероях «Мстители» и мультфильма «Гадкий я».


«Магнитка» тоже в горах

Кроме «Витязя», проводить первый сбор с семьями любит и магнитогорский «Металлург». Двукратные обладатели кубка Гагарина который год в июле отправляются в немецкий Гармиш-Партенкирхен. Василий Кошечкин привёз туда свою семью.

Фото: instagram.com/irusikkoshechka/
Тест. Волшебнику – 39. Как хорошо ты знаешь Павла Дацюка?
Один из самых ярких российских хоккеистов Павел Дацюк отмечает свой 39-й день рождения. Как хорошо ты знаешь Волшебника?

Ковальчук поздравил Павла Валерьевича с днём рождения

Нападающий СКА Илья Ковальчук поздравил с днём рождения своего одноклубника и капитана Павла Дацюка, которому исполнилось 39 лет.

«Ак Барс» бегает по финским лесам

Ещё одним клубом, который проводит свой сбор в Финляндии, является казанский «Ак Барс». Представители Республики Татарстан бегают по пересечённой местности. Здесь и новичок команды Станислав Галиев.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
ХК Ак Барс ХК Витязь ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК Спартак Алексей Копейкин Василий Кошечкин Григорий Панин Игорь Макаров Илья Ковальчук Максим Гончаров Павел Дацюк Сергей Мозякин КХЛ Фото
Новости. Хоккей
22 июля 2017, суббота
10:31 Е. Свечников: у моего брата есть всё, чтобы стать первым номером драфта
10:13 Холл: не думаю, что от Хишира кто-то ждёт 100 очков уже в первом сезоне
09:48 Гандлер: чтобы оба Свечникова оказались в «Детройте», должно многое сойтись
09:21 М. Воробьёв: тренировочный лагерь «Флайерз» — отличная возможность стать лучше
09:10 Филипенко: «Югра» провела большую работу и надеется на успешный сезон
00:58 Бартулис: пока трудно сказать, станет ли состав «Адмирала» сильнее
00:21 Кицын: во Владивостоке мне нравится всё, первое впечатление — похоже на Китай
00:01 «Нэшвилл» заключил новое однолетнее соглашение с вратарём Мазанецем
21 июля 2017, пятница
23:32 Андриевский: игры с Кореей нужны «Адмиралу», чтобы понять, кто на что способен
23:17 «Детройт» и Томаш Татар договорились о контракте на четыре года и $ 21,2 млн
23:10 Браст: некоторые люди не хотели, чтобы я вернулся в «Слован»
22:31 Лукоянов: на сборах игроки «Ак Барса» заложили фундамент, пришли в себя
21:56 «Слован» заключил однолетний контракт с Михалом Ржепиком
21:46 Форвард «Чикаго» Уингелс сломал ногу на тренировке и пропустит два месяца
21:28 Холл: приход в «Дэвилз» Хишира, Бойла и Юханссона заставляет верить в лучшее
20:50 Торторелла: Бобровский разочаровал в плей-офф, но он будет готов к новому сезону
20:15 Экс-игрок «Трактора» Ржепик расторг контракт с «Фрибур-Готтерон»
20:04 «Фрибур-Готтерон» подтвердил подписание контракта с вратарём «Слована» Брастом
19:49 Палат: в прошлом сезоне игроки «Тампы» думали, что легко попадут в плей-офф
19:31 Чемпион USHL Дэн Мьюз вошёл в тренерский штаб «Нэшвилла»
18:53 Экс-форвард «Динамо» М Чебыкин заключил двухлетний контракт со «СКА-Нева»
18:37 Форвард «Динамо» Р Головков получил травму плеча на сборах и пропустит 3 месяца
18:26 Годро: было бы здорово однажды стать игроком «Филадельфии»
17:39 «Оттава» и форвард Дзингел договорились о двухлетнем контракте на $ 3,6 млн
17:14 Шеро: «Нью-Джерси» не поступало предложений по обмену Ковальчука
16:15 Кагарлицкий: тяжёлые летние нагрузки определённо пойдут всем на пользу
16:05 «Нюрнберг» подписал контракт с защитником из НХЛ Гилбертом
16:00 Гулявцев: на сборе все игроки «Северстали» терпели, пахали, и никто не ныл
15:06 Участник девяти ЧМ Гогулла завершил карьеру в сборной Германии
15:00 Бадюков: ничего страшного не случится, если Пережогин уйдёт из «Авангарда»
14:33 Назаров: не буду настаивать на смене хоккейного гражданства Граборенко
14:31 «Нефтехимик» подписал контракт с защитником Граборенко
14:29 Кудин: с нетерпением ждём Энрота в команде минского «Динамо»
13:56 В Сети представлена форма «Трактора» на сезон-2017/18
13:53 Варнаков: коллектив московского «Динамо» произвёл очень приятное впечатление
13:28 Скабелка: хотим поставить «Авангарду» быстрый и агрессивный хоккей
12:36 Гаджиев: обязательства «Адмирала» по зарплате не распространяются на хоккеистов
12:15 Ковальчук: на следующий год хочу вернуться в НХЛ, там есть ещё несбыточные мечты
11:53 Сундстрём: для меня НХЛ – это следующая глава, я не заглядываю вперёд
11:34 Коваленко: профсоюзу игроков КХЛ нужно ещё многому учиться у североамериканцев
11:07 Денисов: для меня отказ сменить гражданство — это просто вопрос морали
10:31 Малкин: о возвращении в КХЛ даже не думаю
09:35 Коваленко: ВХЛ вынужденно расплачивается за ошибки предыдущего руководства лиги
00:59 Мето: на бумаге «Даллас» выглядит фантастически, у нас есть всё для успеха
00:27 Уилсон: в «Питтсбурге» всегда хотели, чтобы я играл, как Куниц или Хёрнквист
Все новости RSS
Партнерский контент
Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?
Архив →
© championat.com, 2000–2017