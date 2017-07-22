Уфимские «мстители» и золотая клюшка Мозякина. Соцсети игроков КХЛ

Мозякин получил золотую клюшку, Сорокин стал чемпионом по настольному теннису, Ковальчук поздравил Дацюка с днём рождения.

Золотая клюшка Мозякина

Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин получил от руководства Магнитогорского металлургического комбината золотую клюшку в День металлурга в честь 1000 набранных очков в чемпионатах России.

Два состава нового ЦСКА. Награда или наказание для Никитина? ЦСКА провёл масштабную трансферную кампанию, собрав почти два равноценных состава. Как распорядится богатством Игорь Никитин?

Чемпионат мира по настольному теннису в Лапландии

Московские «армейцы» в очередной раз проводят сбор на севере Финляндии в Рованиеми. Они там не скучают и устраивают турниры по настольному теннису. Чемпионом 2017 года стал голкипер Илья Сорокин.

Юдин привыкает к столичной жизни

Новичком московского «Спартака» в это межсезонье стал защитник петербургского СКА Дмитрий Юдин. Постепенно он начинает привыкать к московской жизни.

Фото: instagram.com/yuda58

«Витязь» наслаждается видами Италии

Сбор в горах – это не только изнуряющие тренировки, но и возможность наслаждаться жизнью так, как это делают хоккеисты «Витязя» Алексей Копейкин и Сергей Гимаев.

Демченко представил шлем с матрёшкой

Голкипер челябинского «Трактора» Василий Демченко представил свой игровой шлем на следующий сезон. На нём вы можете увидеть матрёшку, а также старую эмблему клуба, где белый медведь перегрызает клюшку.

Уфимские «мстители»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» не скучают на сборе в Финляндии. Игорь Макаров, Максим Гончаров и Григорий Панин выложили пару совместных коллажей по мотивам фильма о супергероях «Мстители» и мультфильма «Гадкий я».



«Магнитка» тоже в горах

Кроме «Витязя», проводить первый сбор с семьями любит и магнитогорский «Металлург». Двукратные обладатели кубка Гагарина который год в июле отправляются в немецкий Гармиш-Партенкирхен. Василий Кошечкин привёз туда свою семью.

Фото: instagram.com/irusikkoshechka/

Тест. Волшебнику – 39. Как хорошо ты знаешь Павла Дацюка? Один из самых ярких российских хоккеистов Павел Дацюк отмечает свой 39-й день рождения. Как хорошо ты знаешь Волшебника?

Ковальчук поздравил Павла Валерьевича с днём рождения

Нападающий СКА Илья Ковальчук поздравил с днём рождения своего одноклубника и капитана Павла Дацюка, которому исполнилось 39 лет.

«Ак Барс» бегает по финским лесам

Ещё одним клубом, который проводит свой сбор в Финляндии, является казанский «Ак Барс». Представители Республики Татарстан бегают по пересечённой местности. Здесь и новичок команды Станислав Галиев.