Здесь вам не «Чикаго». «Эдмонтон» готовится к походу за кубком

Чемпионский сезон «Эдмонтона», наверное, не за горами. Команда уверенно выстраивается вокруг Коннора Макдэвида, который в прошедшем сезоне блистал вместе с Леоном Драйзайтлем. Но не является ли 100-миллионный контракт Макдэвида ловушкой для «нефтянников»? Уже не раз клубы попадали в денежный капкан, выделяя много средств на одного игрока. Но у «Эдмонтона» есть все козыри, чтобы выиграть Кубок Стэнли.

Чемпионский настрой Питера Чиарелли

«Эдмонтон» перестраивался на протяжении 10 лет. За это время в команде сменилось 7 тренеров, 159 полевых игроков и 18 голкиперов. Клуб занимал последнюю строчку в конференции, и никаких шансов на плей-офф не было и в помине. 13 драфт-пиков в первом раунде, четыре из которых были общим первым номером. В сумме это не давало результата, а взлёт «нефтяников» начался в 2015 году, когда на пост генерального менеджера был назначен Питер Чиарелли, который выстроил чемпионский «Бостон». В клубе не хватало хороших защитников, и были игроки, не оправдавшие ожидания: Тейлор Холл, Райан Ньюджент-Хопкинс не стали лидерами и двигателями команды. А самое большое разочарование – это игра Наиля Якупова. Большие надежды клуб возлагал на российского нападающего, который мог стать лидером команды, но Якупов не провёл ни одного полного сезона в НХЛ и ни разу не закончил «регулярку» с положительным показателем полезности. Ни Чиарелли, ни Маклеллан не собирались терпеть такую игру, и Наиль присоединился к «блюзменам», а проблемный Тейлор Холл отправился к «дьяволам» в обмен на защитника Адама Ларссона. Но свой главный ход в изменении состава менеджер «нефтяников» сделал на драфте в 2015-м, выбрав под первым номером Коннора Макдэвида, который уже стал суперзвездой и вывел «Эдмонтон» в плей-офф спустя 10 лет. Но не допустил ли Чиарелли ошибку, подписав с Макдэвидом 100-миллионный контракт на восемь лет?



Нет.



Коннор, бесспорно, звезда мировой величины, и именно вокруг него будет выстраиваться команда, которая в будущем наверняка станет обладателем кубка Стэнли. На данный момент в клубе превосходное сочетание молодых и опытных игроков.

Взлёт «нефтяников» начался в 2015 году, когда на пост генерального менеджера был назначен Питер Чиарелли, который выстроил чемпионский «Бостон».

Это вам не «Чикаго» и «Питтсбург»

Неоднократно клубы испытывали проблемы, подписывая многомиллионные контракты с одним игроком, забывая про потолок зарплат, ведь жить надеждой на то, что он увеличится ещё, нельзя. «Чикаго» пришлось отказываться от значимых членов команды, и концепция в виде ставки на двух игроков не срабатывает на длинной дистанции. Так «Блэкхоукс» возвращают Саада и Шарпа, избавляясь от Артемия Панарина.

Одна из проблем «Чикаго» заключается в построении команды вокруг Тэйвза и Кейна, и какой бы индивидуальный результат ни демонстрировали игроки, в конечном счёте успех команды определяется победой в Кубке Стэнли. Команду ждут перемены, и возможно, кого-то из звёздных игроков обменяют в другой клуб. «Чикаго» столкнулся с ещё одной проблемой – Мариан Госса приостановил свою карьеру на один сезон, а значит, нужен ещё один игрок высокого уровня, который сможет восполнить потерю.

Но в лиге есть и обратный пример – «Питтсбург Пингвинз». Команда выстраивается вокруг двух мощнейших центральных нападающих — Кросби и Малкина, что позволяет создать два ударных звена, которые способны давать результат. В сумме это позволило «пингвинам» завоевать два кубка Стэнли подряд в сезонах-2015/16 и 2016/17. Много слухов об обмене Малкина в другой клуб, который нуждается в сильном центре. Учитывая возраст Евгения и его игровые качества, его можно обменять на более молодых игроков, иначе, сохраняя долгое время хоккеистов с большими контрактами, «Пингвинз» могут попасть в ловушку перестройки. Здесь всё зависит от менеджера команды и его решений. Если у тебя в обойме есть игроки калибра Кросби и Малкина, это ещё не означает, что клуб годами будет сносить всех на своём пути. Эта тактика работает на короткой дистанции и приносит результат, но в будущем, если менеджер потеряет видение ситуации, команду могут ожидать проблемы, ведь не всегда два игрока смогут выдавать желаемый результат, а молодым ребятам сложно выйти из тени, когда в команде есть Кросби и Малкин.

Свой главный ход в изменении состава менеджер «нефтяников» сделал на драфте в 2015-м, выбрав под первым номером Коннора Макдэвида.

Здесь вам не «Вашингтон»

Главной ошибкой «Кэпиталз» является построение команды вокруг Овечкина, а не центрального нападающего, хотя в команде есть Бэкстрём и Кузнецов. Овечкин – это, конечно, бренд, приносящий владельцам клуба деньги. «Столичные» в это межсезонье предложили своим игрокам солидные контракты – это говорит о том, что команда созрела для высоких задач. Но тот факт, что игра идёт через Овечкина, может стать камнем преткновения и преградить путь к заветной награде.

Питер Чиарелли, благодаря своему чемпионскому опыту, выстраивает команду вокруг суперзвезды — Макдэвида, за которым тянутся Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс и Пульюярви, обучать которого в команду приехал Юсси Йокинен. Не стоит забывать о Милане Лучиче, который выигрывал Кубок Стэнли в составе «Бостона». В это межсезонье в команду пришёл ещё один нападающий из «Айлендерс» — Райн Стром, доставшийся «нефтяникам» в обмен на Джордана Эберле. Новичок «Ойлерз» может сыграть как центральный нападающий третьего звена или как крайний форвард. Учитывая то, что «нефтяникам» нужен форвард в пару к Ньюджент-Хопкинсу, это обмен равноценный. Тогда «Айлендерс» нужен был хороший праворукий форвард в пару к Таваресу. В сумме «Эдмонтон» находится на подъёме, и львиная доля этого успеха лежит на плечах менеджера, сумевшего сколотить состав, который в ближайшие годы обязан выиграть Кубок Стэнли. «Нефтяники» очень долго перестраивались, и после 10 лет без плей-офф у игроков нет другого выбора, кроме как взять «чашку».