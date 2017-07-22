Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
НХЛ
Текст: Ярослав Дехтярёв
Фото: Reuters

Здесь вам не «Чикаго». «Эдмонтон» готовится к походу за кубком

В сезоне-16/17 «Эдмонтон» впервые за 10 лет вышел в плей-офф. Почему контракт на $ 100 млн с Макдэвидом — взвешенный шаг к кубку Стэнли?
22 июля 2017, суббота. 13:00. Хоккей

Чемпионский сезон «Эдмонтона», наверное, не за горами. Команда уверенно выстраивается вокруг Коннора Макдэвида, который в прошедшем сезоне блистал вместе с Леоном Драйзайтлем. Но не является ли 100-миллионный контракт Макдэвида ловушкой для «нефтянников»? Уже не раз клубы попадали в денежный капкан, выделяя много средств на одного игрока. Но у «Эдмонтона» есть все козыри, чтобы выиграть Кубок Стэнли.

Чемпионский настрой Питера Чиарелли

«Эдмонтон» перестраивался на протяжении 10 лет. За это время в команде сменилось 7 тренеров, 159 полевых игроков и 18 голкиперов. Клуб занимал последнюю строчку в конференции, и никаких шансов на плей-офф не было и в помине. 13 драфт-пиков в первом раунде, четыре из которых были общим первым номером. В сумме это не давало результата, а взлёт «нефтяников» начался в 2015 году, когда на пост генерального менеджера был назначен Питер Чиарелли, который выстроил чемпионский «Бостон». В клубе не хватало хороших защитников, и были игроки, не оправдавшие ожидания: Тейлор Холл, Райан Ньюджент-Хопкинс не стали лидерами и двигателями команды. А самое большое разочарование – это игра Наиля Якупова. Большие надежды клуб возлагал на российского нападающего, который мог стать лидером команды, но Якупов не провёл ни одного полного сезона в НХЛ и ни разу не закончил «регулярку» с положительным показателем полезности. Ни Чиарелли, ни Маклеллан не собирались терпеть такую игру, и Наиль присоединился к «блюзменам», а проблемный Тейлор Холл отправился к «дьяволам» в обмен на защитника Адама Ларссона. Но свой главный ход в изменении состава менеджер «нефтяников» сделал на драфте в 2015-м, выбрав под первым номером Коннора Макдэвида, который уже стал суперзвездой и вывел «Эдмонтон» в плей-офф спустя 10 лет. Но не допустил ли Чиарелли ошибку, подписав с Макдэвидом 100-миллионный контракт на восемь лет?

Нет.

Коннор, бесспорно, звезда мировой величины, и именно вокруг него будет выстраиваться команда, которая в будущем наверняка станет обладателем кубка Стэнли. На данный момент в клубе превосходное сочетание молодых и опытных игроков.

Взлёт «нефтяников» начался в 2015 году, когда на пост генерального менеджера был назначен Питер Чиарелли, который выстроил чемпионский «Бостон».

Это вам не «Чикаго» и «Питтсбург»

Неоднократно клубы испытывали проблемы, подписывая многомиллионные контракты с одним игроком, забывая про потолок зарплат, ведь жить надеждой на то, что он увеличится ещё, нельзя. «Чикаго» пришлось отказываться от значимых членов команды, и концепция в виде ставки на двух игроков не срабатывает на длинной дистанции. Так «Блэкхоукс» возвращают Саада и Шарпа, избавляясь от Артемия Панарина.

Одна из проблем «Чикаго» заключается в построении команды вокруг Тэйвза и Кейна, и какой бы индивидуальный результат ни демонстрировали игроки, в конечном счёте успех команды определяется победой в Кубке Стэнли. Команду ждут перемены, и возможно, кого-то из звёздных игроков обменяют в другой клуб. «Чикаго» столкнулся с ещё одной проблемой – Мариан Госса приостановил свою карьеру на один сезон, а значит, нужен ещё один игрок высокого уровня, который сможет восполнить потерю.

Но в лиге есть и обратный пример – «Питтсбург Пингвинз». Команда выстраивается вокруг двух мощнейших центральных нападающих — Кросби и Малкина, что позволяет создать два ударных звена, которые способны давать результат. В сумме это позволило «пингвинам» завоевать два кубка Стэнли подряд в сезонах-2015/16 и 2016/17. Много слухов об обмене Малкина в другой клуб, который нуждается в сильном центре. Учитывая возраст Евгения и его игровые качества, его можно обменять на более молодых игроков, иначе, сохраняя долгое время хоккеистов с большими контрактами, «Пингвинз» могут попасть в ловушку перестройки. Здесь всё зависит от менеджера команды и его решений. Если у тебя в обойме есть игроки калибра Кросби и Малкина, это ещё не означает, что клуб годами будет сносить всех на своём пути. Эта тактика работает на короткой дистанции и приносит результат, но в будущем, если менеджер потеряет видение ситуации, команду могут ожидать проблемы, ведь не всегда два игрока смогут выдавать желаемый результат, а молодым ребятам сложно выйти из тени, когда в команде есть Кросби и Малкин.

Свой главный ход в изменении состава менеджер «нефтяников» сделал на драфте в 2015-м, выбрав под первым номером Коннора Макдэвида.

Здесь вам не «Вашингтон»

Главной ошибкой «Кэпиталз» является построение команды вокруг Овечкина, а не центрального нападающего, хотя в команде есть Бэкстрём и Кузнецов. Овечкин – это, конечно, бренд, приносящий владельцам клуба деньги. «Столичные» в это межсезонье предложили своим игрокам солидные контракты – это говорит о том, что команда созрела для высоких задач. Но тот факт, что игра идёт через Овечкина, может стать камнем преткновения и преградить путь к заветной награде.

Питер Чиарелли, благодаря своему чемпионскому опыту, выстраивает команду вокруг суперзвезды — Макдэвида, за которым тянутся Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс и Пульюярви, обучать которого в команду приехал Юсси Йокинен. Не стоит забывать о Милане Лучиче, который выигрывал Кубок Стэнли в составе «Бостона». В это межсезонье в команду пришёл ещё один нападающий из «Айлендерс» — Райн Стром, доставшийся «нефтяникам» в обмен на Джордана Эберле. Новичок «Ойлерз» может сыграть как центральный нападающий третьего звена или как крайний форвард. Учитывая то, что «нефтяникам» нужен форвард в пару к Ньюджент-Хопкинсу, это обмен равноценный. Тогда «Айлендерс» нужен был хороший праворукий форвард в пару к Таваресу. В сумме «Эдмонтон» находится на подъёме, и львиная доля этого успеха лежит на плечах менеджера, сумевшего сколотить состав, который в ближайшие годы обязан выиграть Кубок Стэнли. «Нефтяники» очень долго перестраивались, и после 10 лет без плей-офф у игроков нет другого выбора, кроме как взять «чашку».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 1
Теги
Вашингтон Кэпиталз Чикаго Блэкхоукс Эдмонтон Ойлерз Александр Овечкин Коннор Макдэвид
Новости. Хоккей
22 июля 2017, суббота
15:50 «Барыс» провёл мастер-класс для молодых хоккеистов
15:15 Константин Шафранов вошёл в тренерский штаб «Амура»
14:41 Гоголев: сейчас молодёжь в тепличных условиях, компьютерное поколение
14:34 Анисин: проблем с режимом в «Кузне» не было, была проблема с наставником
14:31 Ерёменко: «Динамо» – мой родной клуб, я хочу в нём закончить играть
14:16 Бойд: жду матча против «Барыса», он будет принципиальным
14:07 Анисимов: когда встречусь с Панариным на льду, постараюсь провести силовой приём
13:37 Игнатушкин: в этом сезоне с Анисиным проблем не будет, он повзрослел
13:24 Воробьёв: «Динамо» будет искать легионеров на позицию нападающего
13:21 Билялетдинов: «Ак Барс» должен улучшать игру, повысить свои результаты
12:53 «Куньлунь» подписал соглашения с форвардами Коди Брэдли и Ху Яном
12:45 «Трактор» расторг контракт с вратарём Егором Назаровым
12:22 Кенневиль: с возвращением Шарпа и Саада у нас появились новые варианты в атаке
11:55 Годро: у «Калгари» одна из лучших линий обороны в лиге и очень хороший вратарь
11:25 Е. Корешков: приняли правильное решение, взяв молодых ребят на сбор «Барыса»
10:55 «Авангард» расторг контракт с Михаилом Юньковым
10:31 Е. Свечников: у моего брата есть всё, чтобы стать первым номером драфта
10:13 Холл: не думаю, что от Хишира кто-то ждёт 100 очков уже в первом сезоне
09:48 Гандлер: чтобы оба Свечникова оказались в «Детройте», должно многое сойтись
09:21 М. Воробьёв: тренировочный лагерь «Флайерз» — отличная возможность стать лучше
09:10 Филипенко: «Югра» провела большую работу и надеется на успешный сезон
00:58 Бартулис: пока трудно сказать, станет ли состав «Адмирала» сильнее
00:21 Кицын: во Владивостоке мне нравится всё, первое впечатление — похоже на Китай
00:01 «Нэшвилл» заключил новое однолетнее соглашение с вратарём Мазанецем
21 июля 2017, пятница
23:32 Андриевский: игры с Кореей нужны «Адмиралу», чтобы понять, кто на что способен
23:17 «Детройт» и Томаш Татар договорились о контракте на четыре года и $ 21,2 млн
23:10 Браст: некоторые люди не хотели, чтобы я вернулся в «Слован»
22:31 Лукоянов: на сборах игроки «Ак Барса» заложили фундамент, пришли в себя
21:56 «Слован» заключил однолетний контракт с Михалом Ржепиком
21:46 Форвард «Чикаго» Уингелс сломал ногу на тренировке и пропустит два месяца
21:28 Холл: приход в «Дэвилз» Хишира, Бойла и Юханссона заставляет верить в лучшее
20:50 Торторелла: Бобровский разочаровал в плей-офф, но он будет готов к новому сезону
20:15 Экс-игрок «Трактора» Ржепик расторг контракт с «Фрибур-Готтерон»
20:04 «Фрибур-Готтерон» подтвердил подписание контракта с вратарём «Слована» Брастом
19:49 Палат: в прошлом сезоне игроки «Тампы» думали, что легко попадут в плей-офф
19:31 Чемпион USHL Дэн Мьюз вошёл в тренерский штаб «Нэшвилла»
18:53 Экс-форвард «Динамо» М Чебыкин заключил двухлетний контракт со «СКА-Нева»
18:37 Форвард «Динамо» Р Головков получил травму плеча на сборах и пропустит 3 месяца
18:26 Годро: было бы здорово однажды стать игроком «Филадельфии»
17:39 «Оттава» и форвард Дзингел договорились о двухлетнем контракте на $ 3,6 млн
17:14 Шеро: «Нью-Джерси» не поступало предложений по обмену Ковальчука
16:15 Кагарлицкий: тяжёлые летние нагрузки определённо пойдут всем на пользу
16:05 «Нюрнберг» подписал контракт с защитником из НХЛ Гилбертом
16:00 Гулявцев: на сборе все игроки «Северстали» терпели, пахали, и никто не ныл
15:06 Участник девяти ЧМ Гогулла завершил карьеру в сборной Германии
Все новости RSS
Партнерский контент
Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?
Архив →
© championat.com, 2000–2017