Анисин: когда попал на базу в Новогорске, эмоции перехлёстывали

Воробьёв: «Цель – кубок Гагарина, иначе зачем тогда жить?»

Московское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону. Сейчас команда работает в Новогорске, а 25 июля она полетит в Минск, где сыграет на предсезонном турнире с местными и рижскими одноклубниками, а также с «Югрой» и белорусской «Юностью». Впервые за долгие годы бело-голубые обделили своим вниманием Пинск, который со времён работы в клубе Олега Знарка стал легендарным местом.



Началась открытая тренировка динамовцев с двухсторонки. Хоккеисты разбились на две команды – «синих» и «белых», в каждой было по три звена. Работали игроки с азартом и огоньком в глазах, на каждый интересный момент на льду они реагировали так, как будто это игра регулярного чемпионата. А под конец проигрывавшие «белые» даже сняли вратаря. После занятия с прессой пообщался главный тренер бело-голубых Владимир Воробьёв.

— На турнире в Минске играть будут все. Основная задача — выиграть — стоять не будет, но мы будем стараться побеждать в каждом матче. Будем проверять ребят и наигрывать сочетания.



— У вас 12 защитников, это очень много.

— Хорошо, что у нас двенадцать защитников, это радует. Есть и ветераны, есть и молодые ребята. Меня радует сама атмосфера, когда есть те, кто может передать опыт, и те, кто может его брать.



— Сколько защитников оставите?

— Кого-то отдадим в аренду, кто-то останется. Думаю, что в итоге останутся 10 человек.



— Есть ли какие-то пожелания по составу?

— У нас есть две свободных легионерских позиции, так что мы работаем в этом направлении. Пока у нас есть шесть звеньев. Будем воевать вместе.



— Как влились в работу новички?

— Хорошо. Новички вливаются хорошо. Сначала у нас были к ним претензии, но мы поправляем, говорим ребятам, что место в составе нужно завоёвывать. Те ребята, которые в прошлом сезоне выиграли Братину, перешли в КХЛ, а это немножко другой уровень. Они стараются и очень неплохо работают. Думаю, что у них всё получится.



— Восстановление Шарыченкова как проходит?

— Он работает по индивидуальной программе, так что у нас всё по плану.



— На какие позиции будете искать легионеров?

— На позиции нападающих.

Воробьёв: «Команда претендует на кубок Гагарина. Если об этом не думать, зачем жить тогда? Будем биться и готовиться».

— С Терещенко есть понимание?

— У меня с ним есть понимание, причём хорошее. Очень хотим, чтобы Алексей был в нашей команде. Это фигура нашего хоккея, ему есть что передать, тем более что у нас очень много молодёжи в нападении. Буду очень рад, если он останется с нами.



— Была ли возможность оставить Чебыкина и велись ли с ним переговоры?

— Мы в конце прошлого года разговаривали на эту тему. Говорили с агентом и с родителями, они нацелились на то, чтобы уехать за океан, но решили остаться в Петербурге. Это его выбор, у нас есть ребята-лимитчики 1997-1999 годов рождения. Бицадзе сегодня тоже в тренировке не принимал участие, он играл с молодёжной командой. Это тоже очень перспективный парень, это хорошее будущее нашего хоккея.



— На что команда может претендовать в следующем сезоне?

— На кубок Гагарина. Если об этом не думать, зачем жить тогда? Будем биться и готовиться. У нас хорошие вратари, неплохая оборона, в нападении есть сплав опыта и молодости. Так что, думаю, будем ставить самые серьёзные задачи.



— Сейчас ситуация уже совершенно не такая, какая была в июне...

— Да, мы ушли в тренировочный процесс, и это радует. Мы работаем на базе. Отказались от Пинска, у нас здесь есть все условия: лёд, футбольные поля. Я рад той подготовке, которая проходит у нас сейчас.



— В какой форме пришёл Михаил Анисин? Как вы его планируете использовать?

— Анисин пришёл к нам в команду. Всё зависит от него самого. Про него много пишут и говорят. У парня есть шанс. Только через работу и свой труд он может показать всем, какой он игрок. Надеюсь, он поможет нашей команде.



— Сегодня он играл с Бойдом. Это то сочетание, которое будет играть в Минске?

— Думаю, что мы попробуем разные сочетания. Анисин неплохо себя сегодня проявил, отдал две передачи, так что всё нормально.



— Влился ли Варнаков? Какие сильные стороны вы у него видите?

— Мишка – хороший игрок и человек. Мы сами читаем много интервью с ним, парень здорово говорит о нашей команде. С ним приятно работать и общаться. У него был непростой прошлый сезон, но мы надеемся, что те люди, которые пришли к нам, здорово помогут команде.



— Есть неясность с тем, где будет играть команда. Ваши предпочтения?

— Я за «ВТБ Ледовый дворец». Там очень удобно не только для команды, но и для болельщиков.

Провал или победы назло врагам? Каким будет новое московское «Динамо» Новое юрлицо, изменённый состав и туманные перспективы на ближайшее будущее. Чего ждать от «Динамо» в 10-м сезоне КХЛ?

Игнатушкин: «Анисин повзрослел, проблем с ним не будет»

После льда игроки пошли заниматься на велотренажёрах, а затем к прессе вышел Игорь Игнатушкин. Игрок рассказал, как у него проходит процесс адаптации в команде, а также заверил, что Михаил Анисин ментально повзрослел.



— Как настроение, как ребята приняли?

— Сейчас идёт тяжёлая работа, предсезонка. Коллектив принял меня хорошо. Я влился в него, ребята там дружные. Есть много молодых игроков. У нас сплав опыта и молодости. Надеюсь, что сегодняшняя игра показала, что у нас есть потенциал. У нас была тяжёлая неделя, мы поработали, но сегодня было больше позитивных моментов, тренер это отметил. Продолжаем также работать. На следующей неделе у нас будет турнир в Минске, где мы увидим картинку — над чем дальше работать и как готовиться к сезону.



— Судя по игре, вас молодые подпирают.

— Не без этого, каждый берёт своим. Это здорово. Нас сегодня здорово разделили на три звена. Опытные ребята играют с молодыми, подсказывают им, а молодые добавляют в скорости. В целом всё нормально.



— Анисин уже проставился за переход?

— Нет, мы договорились с ним сделать это ближе к апрелю. Пока этого не нужно. Мы разговаривали с ним. Видно, что он повзрослел. Думаю, в этом сезоне с Мишкой никаких проблем не будет.



— Скорее всего, вы будете центром третьего звена, это не та роль, которая была у вас в «Сочи».

— Да мне без разницы — в первом или четвёртом звене… Где скажет тренер, там и буду играть. В «Сочи» у меня была роль в первом звене, здесь в другом. Скажут играть вчетвером – буду играть так, для меня разницы нет никакой. Самое главное – приносить команде пользу.

Бойд: «Рад быть в «Динамо», это большой клуб»

Одним из главных приобретений «Динамо» в это межсезонье стал Дастин Бойд. Форвард, шесть лет отыгравший в «Барысе», остался доволен новым клубом и Москвой, а матчи с бывшей командой для него станут принципиальными.



— Я рад быть в «Динамо», это большой клуб. Москва – потрясающий город. Меня тут хорошо приняли, так что жду начала сезона, — Бойд был настроен очень оптимистично, что не могло не радовать.



— Долго ли вы думали над предложением? И как шёл диалог с главным тренером?

— Переговоры шли достаточно долго. Я связывался с Воробьёвым, знал, что он будет главным тренером, так что это был лёгкий выбор.

— У вас была договорённость с «Динамо» ещё до событий с долгами. Не отпугнуло ли это вас, могли вы перейти в другой клуб?

— Во время ситуации с долгами я смотрел на то, что происходит в команде, думал о переменах. Тренер и ребята остались теми же, так что размышлять не пришлось.



— Будут ли игры против «Барыса» принципиальными для вас?

— Я играл в Казахстане шесть лет. Эти игры будут принципиальными. Я там провёл очень хорошее время. Скоро у нас будет с ними матч, и я его очень жду.



— Сравнивали ли вы уже ребят, с которыми играете в «Динамо», с Боченски и Доусом?

— Я ещё не так много с ними играю. Мне довелось выступать с Боченски на протяжении шести лет, у нас была довольно хорошая «химия», но, к сожалению, Брэндон уже закончил. Когда переходишь в другую команду, то приходится искать новые связи.

Ерёменко: «Динамо» — мой родной клуб, и я хочу в нём остаться и закончить карьеру».

Ерёменко: «Хочу закончить карьеру в «Динамо»

Вратарь динамовцев Александр Ерёменко подчеркнул, что хотел бы завершить карьеру именно в стане родной команды.



— Впервые за долгое время команда не едет на сборы в Пинск. Немножко непривычно, не правда ли?

— Я думаю, что это даже хорошо, что мы не поехали туда, потому что у нас на базе всё есть. Отсюда можно уехать и побыть с семьёй. Всё здорово.



— Как оцените уровень новичков, пришедших в команду?

— Это очень хорошие игроки, которые зарекомендовали себя в КХЛ. Знаю этих ребят. Команда хорошая собирается, молодых очень много. Все работают и отдаются работе. У нас хороший коллектив и команда.



— Какие задачи на сезон вы видите для себя и команды?

— Никаких других задач, кроме как Кубок Гагарина, у нас нет. Иначе какой смысл играть в хоккей? Соперники ставят перед собой такую же задачу, и мы тоже ставим.



— Много говорят о приходе в команду Михаила Анисина, игрока с не самой безупречной репутацией. Но в то же время говорят, что он повзрослел. Можете ли вы это подтвердить?

— На самом деле хочется верить в то, что Мишка взялся за голову. Коллектив ему в этом поможет, надеемся, что и он поможет команде, что он изменился и стал профессионалом.



— Как его приняли игроки, с которыми он выступал в команде пять лет назад?

— Всё нормально. Парень-то абсолютно нормальный. Мы постараемся ему помочь.



— Пока неизвестно, где будет играть команда. Каковы ваши предпочтения?

— Конечно, хотелось бы играть в «ВТБ Ледовый дворец». Посмотрим, как договорятся. Надеюсь, всё будет хорошо.



– Были ли сомнения, оставаться в клубе или нет, или сразу поняли, что останетесь в «Динамо»?

– Я уже говорил, что «Динамо» — мой родной клуб и я хочу в нём остаться и закончить карьеру. Но есть обстоятельства, которые от нас не зависят. Слава богу, что всё утряслось. Мы начали работать, а дальше посмотрим, что будет. Самое главное, что мы играем в хоккей.



— Большой ли плюс для «Динамо», что сейчас в составе много молодёжи?

— Подписали хороших ребят, профессионалов, сделали точечные корректировки. За молодыми будущее, они стараются, работают. Посмотрим, как ребята проявят себя. Всё идёт своим чередом, игры покажут.



— Игру Ивана Бочарова как оцените?

— Это хороший вратарь. У него хороший потенциал. Ему нужен опыт игры в КХЛ, Виталий Михайлович Еремеев ему что-то подскажет, внесёт какие-то корректировки.



— Кто сейчас может претендовать на роль лидера в команде?

— Каждый должен брать на себя ответственность и показывать некий результат. Игры всё покажут, готовы люди к этому или нет. Более опытные игроки должны брать на себя ответственность.

— Ждёте Алексея Терещенко?

— Конечно, ждём. Ему ещё играть и играть, надеюсь, что всё сложится в лучшую сторону.



— Как сейчас складывается ситуация с долгами?

— Пока ничего не меняется. Подали в трудовую инспекцию, теперь с долгами будет разбираться государство. Это было так изначально, ничего не меняется.



— Как работается под руководством Воробьёва? Чем его стиль работы отличается от стиля предыдущих тренеров? Каковы его сильные качества?

— Мы с ним ещё вместе играли. Сейчас атмосфера в команде более позитивная, более домашняя.

Анисин: «Вернулся в родной дом, к родным болельщикам»

К журналистам вышел и Михаил Анисин. Нападающий опроверг информацию о нарушении режима в составе новокузнецкого «Металлурга».



— Где вы готовились к сезону?

— Не буду открывать тайну.



— Всем известно о ваших проблемах с режимом в Новокузнецке. Есть ли гарантия, что их не будет в «Динамо»?

— Это неправильная информация. Проблем с режимом в Новокузнецке у меня не было, там была проблема с главным тренером. А с режимом… В Сочи, когда нас с Андреем Первышиным убирали из команды якобы за нарушение режима, вообще не было никакого нарушения. Просто пришли пораньше поработать перед раскаткой, кто-то что-то сказал, нам объявили, что мы больше не в команде, и мы собрали баулы и ушли.



— Игнатушкин сказал, что вы повзрослели. Теперь не стоит ждать каких-то приключений с вашей стороны?

— Со стороны виднее. Думаю, что ждать приключений не стоит.



— Какие ощущения от возвращения в Новогорск спустя годы?

— Самые положительные. Когда подписал контракт и в первый раз оказался на базе, у меня перехлёстывали эмоции от того, что вернулся в родной дом, к родным болельщикам. Очень благодарен руководству клуба и тренерскому штабу за доверие. Также благодарен «Сарыарке» за концовку того сезона. Она дала мне возможность не выпадать из формы и доиграть сезон. Меня поддержали в трудную минуту.



— Как проходил процесс переговоров с «Динамо»? Долго ли вы думали над предложением?

— Я ни секунды не раздумывал. Всё решилось очень быстро, никаких проблем не было.



— С чем связана ваша плохая статистика в «Кузне»? Две передачи в 20 матчах – это не объяснить проблемами с тренером.

— В этом есть и моя вина, безусловно. Нельзя всё сбрасывать на кого-то, надо было порыться в себе и сделать выводы. Они были сделаны, а какие будут плоды – посмотрим.



— В «Сарыарке» вы работали с нынешним главным тренером «Спартака» Вадимом Епанчинцевым. Что можете о нём сказать? И насколько его приход усилит «Спартак»?

— Во-первых, это воспитанник «Спартака». Знаю его с детства и считаю, что это очень перспективный тренер. Он спартаковский. Красно-белые всегда славились комбинационной игрой, и Вадим Сергеевич навязывал в «Сарыарке» такой стиль игры. Думаю, что у него получится. Хочу пожелать ему удачи.

Анисин: «Когда подписал контракт и в первый раз оказался на базе, у меня перехлёстывали эмоции от того, что вернулся в родной дом, к родным болельщикам».

— Обсуждали уже с главным тренером, где и с кем будете играть?

— Это не моё дело. Моё дело – выходить и играть, а с кем и как – дело тренерского штаба.