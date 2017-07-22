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Хоккей, итоги дня 22 июля 2017 года. «Авангард» отказался от Юнькова
Текст: Роман Соловьёв
Фото: РИА Новости

«Авангард» расстался с Юньковым, а в «Динамо» уверены в Анисине

«Авангард» расторг контракт с Юньковым, «Сочи» обыграл «Нефтехимик» в контрольном матче, а в «Динамо» уверены в Анисине – в итогах дня.
22 июля 2017, суббота. 22:00. Хоккей

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«Авангард» расстался с Юньковым

Омский «Авангард» расторг соглашение с нападающим Михаилом Юньковым, информирует официальный сайт клуба. Напомним, 21 июля игрок был выставлен на драфт отказов.

Контракт 31-летнего хоккеиста был рассчитан до конца сезона-2017/18. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 50 матчах и набрал 7 (3+4) баллов за результативность. В 12 играх плей-офф на его счету две заброшенные шайбы и одна голевая передача.

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Свечников верит в брата

Нападающий системы «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников выразил уверенность, что его брат Андрей в состоянии стать первым номером драфта в следующем году.

«У него есть всё, чтобы стать первым номером драфта. Андрей понимает: надо много работать над собой — и тогда у него всё будет прекрасно. Главное, он это осознаёт. Мы живём вместе, и я вижу, как он трудится. Прекрасно катается, обладает отличным хоккейным чутьём и способен вырасти в большого игрока», — приводит слова Свечникова официальный сайт лиги.

У него есть всё, чтобы стать первым номером драфта. Андрей понимает: надо много работать над собой — и тогда у него всё будет прекрасно

Очередные новички «Куньлуня»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» подписал контракты с североамериканскими нападающими Коди Брэдли и Ху Яном, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Контракт с Брэдли рассчитан на один сезон, Ху Ян подписал соглашение на два года.

В прошедшем сезоне 23-летний Брэдли играл в ECHL и третьей немецкой лиге, забил четыре гола за 21 встречу. Китайский клуб также подтвердил расторжение заключённого в июне контракта с Вили Сопаненом — нападающий не прошёл медицинское обследование.

Уверенность в Анисине

Нападающий московского «Динамо» Игорь Игнатушкин рассказал о процессе адаптации в новой команде, а также заверил, что в наступающем сезоне проблем с другим форвардом бело-голубых — Михаилом Анисиным — не будет.

«Сейчас идёт тяжёлая работа, предсезонка. Коллектив принял меня хорошо. Я влился в него, ребята там дружные. У нас сплав опыта и молодости. Молодые подпирают? Не без этого, каждый берёт своим. Нас сегодня здорово разделили по три звена. Опытные ребята играют с молодыми, подсказывают им, а молодые добавляют в скорости. В целом всё нормально. Проставился ли Анисин? Нет, мы договорились с ним сделать это ближе к апрелю. Мы разговаривали с ним.

Видно, что он повзрослел. Думаю, в этом сезоне с Мишкой никаких проблем не будет», — сказал Игнатушкин.

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«Сочи» обыграл «Нефтехимик»

Хоккейный клуб «Сочи» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 5:2.

В составе черноморской команды заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Кейси Уэллман, Шон Коллинз, Эрик О`Делл, Святослав Гребенщиков и Павел Падакин. Среди подопечных Андрея Назарова забитыми голами отметились Чед Роу и Дэн Секстон.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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