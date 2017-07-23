«Заходим в раздевалку, а там один Гашек». Алексей Липанов — о карьере

В апреле 2017 года Алексей Липанов стал обладателем кубка Братины в составе балашихинского «Динамо», которое после этого, увы, прекратило своё существование. Через несколько дней он стал бронзовым призёром юниорского чемпионата в Словакии в составе сборной России. А в июне «Тампа-Бэй Лайтнинг» выбрал его на драфте НХЛ под общим 76-м номером. В июле КХЛ присвоила ему статус «неограниченно свободный агент», и Липанов принял решение продолжить карьеру в клубе лиги провинции Онтарио «Барри Кольтс». В интервью «Чемпионату» 17-летний хоккеист рассказал о своём пути в хоккей.

Справка «Чемпионата»



Алексей Липанов



Родился 17 августа 1999 года в Москве.



Хоккеем начал заниматься в школе московского «Спартака», а затем перешёл в «Динамо».



В России выступал за ХК МВД в МХЛ и «Динамо» (Балашиха) в



В 2017 году на драфте НХЛ был выбран клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем раунде под общим 76-м номером.



В сезоне-2017/18 Липанов будет выступать в клубе лиги провинции Онтарио (OHL) «Барри Кольтс». Родился 17 августа 1999 года в Москве.Хоккеем начал заниматься в школе московского «Спартака», а затем перешёл в «Динамо».В России выступал за ХК МВД в МХЛ и «Динамо» (Балашиха) в ВХЛ . В составе юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) выиграл бронзовую медаль чемпионата мира 2017 года в Словакии.В 2017 году на драфте НХЛ был выбран клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем раунде под общим 76-м номером.В сезоне-2017/18 Липанов будет выступать в клубе лиги провинции Онтарио (OHL) «Барри Кольтс».

«Не в том возрасте, чтобы требовать деньги»

— Расскажите, как восприняли ситуацию с «Динамо»?

— На самом деле мне в какой-то степени повезло, что спокойно расторг контракт, без обязательств. Под конец сезона понял, что лучше уехать в Северную Америку, поближе к НХЛ. Обидно, что случилось разъединение клуба, хотелось бы, чтобы новая команда заиграла.

— Клуб остался вам должен?

— Зла не держу, не в таком возрасте, чтобы деньги требовать. Сейчас главное — игровая практика, наигрываться. Деньги зарабатываются в другом возрасте.

— В прошлом сезоне много ребят из школы «Динамо» уехали в Северную Америку, сейчас уезжаете вы, Клим Костин, Алексей Торопченко. Не обидно, что «Динамо»-99 так быстро разъехалось?

— Может, и к лучшему, ребята проявят себя и там заиграют. Это показатель работы школы, что сейчас все востребованы.

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«После драфта раздавал автографы 25 минут»

— Как прошёл драфт НХЛ?

— Приехал туда с родителями и братом. Сидишь, ждёшь, отличная атмосфера. Никогда такого, наверное, не будет, если только мои дети не начнут заниматься хоккеем. Если честно, то ждал долго. Думал, может, возьмут во втором раунде, но третий тоже неплохо. Доволен выбором, «Тампа-Бэй» — прекрасная организация, хороший город.

— Было понимание, что именно они выберут?

— Такого нет, не предугадаешь. Можешь общаться в течение сезона с одной командой по шесть-семь раз, они будут говорить, что возьмут, а в итоге окажешься в другой команде.



— В течение года общались со скаутом «Тампы» Юрием Янченковым?

— Он раза три приезжал в Балашиху. На тестах в Баффало общался с другими скаутами клуба, с генеральным менеджером Стивом Айзерманом.



— У вас с Айзерманом одна позиция центрального нападающего.

— Может быть, он во мне что-то увидел с учётом амплуа? Ну и русских опять собирает: Михаил Сергачёв появился, Александра Волкова ещё задрафтовали.

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— После драфта вас узнавали?

— Вряд ли меня узнали, просто увидели, что вышел парень в майке и кепке «Тампы». Минут 25 раздавал автографы, просили сфотографироваться.



— Брат же занимался футболом, как ему было оказаться в этой обстановке?

— Ему всё понравилось, говорит, что поедет со мной во Флориду, там же лето круглый год. Вообще, он постоянно меня поддерживает, на игры старается ездить, на чемпионат мира летал, на мемориал Глинки. Где-то может подсказать в плане психологии, но не игры.



— Есть такое, что когда смотришь разные виды спорта, то что-то подмечаешь для себя?

— Конечно! Футбол очень люблю. Вот смотрел «Спартак» — «Динамо», но разве оборона чемпионов может так играть? Понятно, что Георгия Джикии не было… Для «Динамо» хорошо, 2:2 с чемпионом, сильное возвращение, и народ пошёл на трибуны, не то что в ФНЛ. Если на новый стадион будет ходить по 20 тысяч, то это отлично.

Думал, может, возьмут во втором раунде, но третий тоже неплохо. Доволен выбором, «Тампа-Бэй» — прекрасная организация, хороший город.

«Мы ещё за Мемориальный кубок поборемся!»

— «Барри Кольтс» выбрали вас на драфте CHL ещё в 2016 году, поддерживали ли контакт в течение года?

— Когда они выбрали меня, то мы созвонились с генеральным менеджером Джейсоном Фордом, главным тренером Дэйлом Хаверчуком. Обсудили, что они видят меня в команде, но я принял решение с родителями, что лучше остаться. Думаю, что на пользу пошло, что остался в России, провёл хороший сезон. Но концовкой не очень доволен.

— Попасть в команду к человеку, который был капитаном сборной Канады на Кубке Канады, это что-то особенное?

— Ещё он первым номером драфта НХЛ был, тоже центральный нападающий. Надеюсь, что поможет мне во многом.



— В CHL имеет значение, в какую организацию попадёшь. Можно выступать за «Лондон Найтс», где всё в порядке с инфраструктурой, или поехать в «Садбери Вулвз»…

— Это тоже было одним из факторов перед импорт-драфтом, где всё на договорённостях агентов и менеджеров. Мы сразу решили, что нужно играть в OHL и быть в команде с хорошей структурой, где дали бы возможность себя проявить.



— Банда у вас там собирается приличная!

— За Мемориальный кубок ещё поборемся, надеюсь (смеётся).



— Когда поняли, что можете оказаться в одной команде с Андреем Свечниковым?

— Примерно зимой. Андрей шёл первым перед импорт-драфтом, все его называют фаворитом драфта НХЛ – 2018. «Барри» в это время начали постепенно сдавать. Видимо, понимали, что в сезоне ничего не светит, а так можно хорошего игрока взять. Постоянно с ним на связи, друг друга поздравляли с выборами на драфтах.

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— Наверняка ждёте, что будете играть в одном звене?

— Хотелось бы.



— Там же ещё Кирилл Нижников в команде?

— Он спартаковский, на год меня младше, поиграл немного. В 13-14 лет уехал в Канаду, хороший парень. Надеюсь, что с адаптацией у меня проблем не будет. Конечно, вопрос в английском, я немного разговариваю, по бытовым вопросам смогу что-то решить, но надо ещё учить. Ну и ребята русские помогут.



— Уже понятно, где будете жить?

— В семье. Было предложение жить с Андреем, у него там мама, но решил, что лучше отдельно, чтобы английский подучить, а то только на русском будем разговаривать. Город там небольшой, да и не нужен большой, чтобы без развлечений, до Торонто всего 2-3 часа ехать. Сергачёв много рассказывал про лигу, надо ехать туда.

«Оказалось, что я неправильно бросал всю жизнь»

— Как прошёл тренировочный лагерь в «Тампа-Бэй»?

— До лагеря не катался с юниорского чемпионата мира. Приехал с коньками, форму сказали, что выдадут. Первые тренировки тяжёлые, другая форма, плюс ещё с визором первый раз выехал, ничего не видно, но потом вкатился. Всё новое, вся подготовка, у нас такого нет, к сожалению. Был тренер по катанию, отрабатывали технику, пасы, броски. Оказалось, что я неправильно бросал всю жизнь, не с той ноги, мне объяснили и сказали, как правильно. Коробки маленькие, больше столкновений, бросков. Сплошные броски и силовое катание, особо не раскатишься.

— Какие-то мероприятия для сплочения были?

— Мы ездили в детскую академию при полиции, там с детьми играли в настольный хоккей, гольф. Такой социальный момент, мне очень понравилось.



— На бейсбол успели сходить?

— Там нет, но в Чикаго перед драфтом были, хоть и билеты дорогие по 80 долларов, но оно того стоило! Места хорошие, всю поляну видно. Приходишь на игру и наслаждаешься. У каждого человека кепка, майка, а кто и вовсе в форме.



Я же в бейсбол играл в России, хоть и смешно это звучит. Участвовал за старший год и стал чемпионом Москвы, мне тогда было около 10 лет. Бейсбол всё развивает: координацию, скорость мышления. Это не отбил и побежал, а тактика – стоишь, нужно уметь «воровать базы» и так далее. Там нет пауз. Все командные виды спорта привлекают, в Турции на отдыхе сейчас играли в волейбол.



— Дали какие-то индивидуальные задания?

— Тренер по физподготовке всё расписал: упражнения, питание. Там как-то всё углублённо. За питанием надо следить, они сразу обращают внимание на то, есть ли у тебя лишний вес. 20% жира, пока не похудеешь – не возьмут.



— Обмен Сергачёва в «Тампу» получился неожиданным, согласны?

— Рад, что так получилось. Надеюсь, у него всё получится. Думаю, что дадут шанс в «Тампе» в этом сезоне.



— У Волкова интересная история. Выступление на Суперсерии помогло ему быть выбранным на драфте.

— Он говорил, была договорённость, что его «Тампа» возьмёт, но не думал, что во втором раунде! Видимо, перестраховались, думали, что кто-то заберёт.



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«Брагин – требовательный тренер»

— Нет опасений, что из-за отъезда в Канаду будет меньше шансов попасть в молодёжную сборную России?

— Если буду хорошо выступать, то дадут возможность. Нужно в сезоне хорошо играть и показать в Суперсерии, что готов биться, выполнять установки. Насколько знаю, Валерий Николаевич Брагин — требовательный тренер, чтобы по установке играли, как сказали, так и делали.

— Можно и связку развить в клубе.

— Да, если хорошо пойдёт с Андреем, то есть шансы, но всё от нас зависит.



— С Валерием Николаевичем когда-нибудь общались?

— Сейчас на сборах, перед юниорским чемпионатом мира. Он приходил смотреть на наши тренировки, спрашивал там про Липанова, после занятий пообщались с ним.



— Как сейчас будете готовиться к сезону?

— Буду в Москве, а ближе к сезону полечу в Канаду.

«Всё в крови, 15 секунд — и смена закончилась»

— Главное воспоминание из прошлого сезона?

— Конечно, юниорский чемпионат мира! Ещё, наверное, первая игра с «Нефтяником» в плей-офф ВХЛ. Думал, что вообще играть не буду, а тренер сказал, что выхожу в первом звене с краю. Вышел на льду, а рядом Женя Крутиков, зуба нет (смеётся). В плей-офф вообще другая игра, в «регулярке» можно шайбу передержать. Тут вкидывают шайбу, а я бегу. Думал что спокойно её приму, а мне летит с локтя в голову. Я улетаю к стеклу, всё в крови, 15 секунд — и смена закончилась. Но втянулся, и стало полегче, даже очки набирал.



— ЮЧМ дал почувствовать уверенность в себе?

— Была уверенность, ожидания были другие. Мы должны были быть в финале, финны не казались такими непобедимыми. Мы, наверное, не хотели до конца, как они. Да и для себя могу сказать, что неудачный турнир. Старался больше играть на команду, в раздевалке помогать новым ребятам, где-то успокоить, подбодрить, чтобы они расслабились. Коллектив сложился хороший, сплотились, чуть-чуть не хватило, но всё бывает.



— Главный тренер команды Сергей Голубович сам по себе закрытый человек, но какой он в жизни?

— В жизни пошутить любит, со стороны можно видеть его хмурым, в себе, но тут он другой человек. Про хоккей почти не говорит, какие-то истории свои рассказывает из детства, когда молодой был. Как человек хороший, как про тренера ничего не могу сказать плохого. Постоянно доверял мне капитанство в сборной.



— Общались с ним по поводу Канады?

— Ещё год назад он говорил, что надо ехать, пробоваться, пока есть возможность. Прислушался к его мнению, но тогда решили, что лучше ещё здесь поиграть.

«Классическая музыка реально успокаивает»

— Насколько нам известно, вы любите классическую музыку. Удалось куда-то сходить?

— Появлялись предложения, но меня здесь не было. Родители ходят, надо будет выбраться. Классическая музыка реально успокаивает, отдыхаешь, засыпаешь, про себя мысли крутишь, новые идеи появляются. Только о хоккее нельзя думать, под конец сезона надоедает. «Времена года» Вивальди — это просто космос, перед игрой слушаешь, появляется воодушевление…



— А потом снимаешь наушники, а в раздевалке играет рэп…

— Долбит в уши! Но я меломан, любая песня может понравиться, будь это «Ленинград» или «Грибы». Главное, чтобы песня была хорошая. Зацикленности нет.

«Как-то на Кубке РЖД подавал мячи»

— Кем вы себя больше ощущаете: спартаковцем или динамовцем?

— Вопрос хороший. «Спартак» – родная команда, первый набор, мне всё дали: катание, владение клюшкой. В «Динамо» начал развивать эти качества. «Динамо» говорю спасибо, а «Спартаку» ещё больше.



Со «Спартаком» больше воспоминаний, чего там только не было в Сокольниках! Почему «Спартак»? Потому что ближе всего к дому, и футбольный «Локомотив» ближе, поэтому там брат занимался, хотя он начал в «Крыльях». Помню, когда брат занимался, меня постоянно куда-то затаскивали. Как-то на Кубке РЖД подавал мячи, а туда приезжали такие команды, как мадридский «Реал», «Милан»! Иду после матча, а мне навстречу Икер Касильяс. А мне же тогда всего восемь лет было.



— Голубович позвал из «Спартака» в «Динамо»?

— Да, лет в 13 лет перешёл. Понимал, что так будет лучше для развития, конкуренция делает человека сильнее. Буквально один день подумали и решили, «Спартак» спокойно отпустил.

«То, что мне дали статус НСА, – это заслуга папы тоже»

— Расскажите о роли родителей в вашей карьере.

— Папа может рассказать, кто играет в четвёртой лиге в Швейцарии, сколько платят, почему им платят. У него всё в Excel-табличках, заполняет, вычитывает статистику, но и игры смотрит. Хотя никогда профессиональным хоккеистом не был. То, что мне дали статус НСА, – это его заслуга тоже. Постоянно в теме, всё знает. Я был на отдыхе, а он мне обо всём сообщал.



— Не лезет в вашу игру?

— Что-то подсказывает иногда. Если бы был профессионалом, то мне точно было бы этого не избежать (улыбается). Может посмотреть какой-нибудь матч и сказать, за каким игроком стоит последить. Не угнетает.



— Он же за ЦСКА болеет?

— Он много на выезды ездил: был в Лиссабоне на финале Кубка УЕФА. У нас много друзей, кто в футбол играет. Тот же Дима Баринов из «Локомотива», Рифат Жемалетдинов из «Рубина», Саша Трошечкин из «Тосно». Брат больше за «Локомотивом» следит, я — за «Спартаком», а папа – за всеми.

«Спартак» – родная команда, первый набор, мне всё дали: катание, владение клюшкой. В «Динамо» начал развивать эти качества.

«Сидит Гашек и надевает чёрные старческие носки»

— В детстве коллекционировали клюшки?

— В детстве был абонемент на «Спартак» в КХЛ. После игры ждали всех игроков, а я знал каждого из команды. У Алексея Акифьева сломанная клюшка была, я ему тогда говорю: «Да мне без разницы, дайте, пожалуйста». Клюшка Кирилла Кабанова есть, талантливый парень был. После какой-то игры с Саней Павленко, который сейчас в «Авто» играет, стоим, ждём. Время уже 11 вечера, выходит точильщик дядя Серёжа, подходим к нему и говорим: «Дайте клюшку чью-нибудь». Он сказал, что пойдёт и спросит. Выходит и зовёт нас в раздевалку. Мы думали, что какой-нибудь обычный игрок, а там сидит Доминик Гашек! Самый последний, надевает чёрные старческие носки, джинсы обычные. Мы в восторге, он нам даёт по клюшке, расписывается на каждой и желает удачи. Родители в шоке были! Помню, что ещё в Суперлиге ходил на «Спартак», когда там Михаил Иванов играл, Валерий Николаевич работал тренером, а в «Сокольниках» были разноцветные трибуны.

— Очень насыщенная жизнь.

— Постоянно футбол, хоккей. Нельзя зацикливаться на чём-то одном, нужно развиваться всесторонне. В межсезонье играю волейбол, на песке полезно попрыгать. В футбол не играю сейчас, травмоопасно. Если бы не хоккей, то пошёл бы в футбол.



— Почему выбор пал именно на хоккей?

— Видимо, родители решили разнообразить: одного сына отдали в футбол, а другого — в хоккей. В хоккее они болеют за меня и мои команды, но при этом всегда смотрят другие игры. Ну и за сборную переживают, как и все.