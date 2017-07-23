Осталось разобраться с психологией. «Локомотив» готов к большим победам?

В прошлом плей-офф «Локомотив» стал единственным возмутителем спокойствия, который смог нарушить плавный и ровный ход игр на вылет. Ярославцы были категорически против «армейского» дерби в финале Запада, так называемого «скрытого финала» чемпионата, и обыграли мощный, но прямолинейный ЦСКА во втором раунде.



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Выступление «Локомотива» стало самым запоминающимся событием до боли предсказуемого плей-офф девятого сезона КХЛ. После ЦСКА ярославцам ожидаемо не хватило ни сил, ни ресурсов для борьбы с будущим чемпионом, но в отпуск подопечные Алексея Кудашова всё равно ушли под восторженные овации трибун «Арены-2000».

И такое впечатление, что из этого отпуска «Локомотив» не вышел до сих пор, так как «железнодорожники» весьма пассивны на трансферном рынке. В то время как СКА и «Магнитка» пытаются восполнить потери чемпионских составов, ЦСКА скупает половину будущей олимпийской сборной страны, «Салават» и «Авангард» строят новые команды, а «Ак Барс» точечно шлифует ростер, «Локомотив» отпускает в Санкт-Петербург Владислава Гаврикова, в Лос-Анджелес – Андрея Локтионова и не делает ровным счётом никаких серьёзных приобретений.

Подготовку к новому сезону в Ярославле начинают практически в том же составе, который весной вывел «Локомотив» в четвёрку лучших клубов КХЛ.

Подготовку к новому сезону в Ярославле начинают практически в том же составе, который весной вывел «Локомотив» в четвёрку лучших клубов КХЛ, но так ли нужны были команде изменения этим летом?

Прорыв Кудашова

Разумеется, по итогам минувшего чемпионата в Ярославле вряд ли возникли сомнения относительно Алексея Кудашова, и сразу после завершения плей-офф появилась информация, что контракт со специалистом будет продлён.

Кудашов хочет остаться в «Локомотиве», а СКА — раньше начать финал Знарок назвал ключевой момент серии, Кудашов хочет остаться в «Локомотиве», а Ковальчук — раньше начать финал.

Но ещё год назад, после первого сезона в «Локомотиве», на тренера смотрели совсем по-другому. Казалось, что дни Кудашова в топ-клубе сочтены. Это была нормальная реакция общественности на дебют Алексея Николаевича в качестве главного тренера в кубковых матчах, когда он не смог ничего противопоставить своему оппоненту из СКА Сергею Зубову, также не слишком искушённому в тренерском ремесле.



Кудашов, всю «регулярку» выезжавший на строгой игре в обороне и близкой к идеальной игре голкиперов Мурыгина и Колесника, в плей-офф оказался беспомощен в тот момент, когда его команде нужно было что-то придумывать в атаке. Бывший нападающий, казалось, просто не понимал, что делать, когда соперник защищается так же хорошо, как и его команда, но при этом ещё и умудряется забрасывать шайбы. «Локомотив», до последнего сражавшийся с ЦСКА за победу в «регулярке», вылетел в первом же раунде плей-офф-2016, а по кандидатуре Кудашова накопилось множество вопросов.



Однако прошедший чемпионат показал, что генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин и президент клуба Юрий Яковлев оказались трижды правы, что не стали рубить сплеча и предоставили Кудашову шанс исправиться. Уже в регулярном чемпионате ярославцы предстали другой командой. Она была не так надёжна в обороне и не ставила рекорды по матчам без пропущенных шайб, зато могла решить судьбу противостояния в атаке.



Кудашов понял, что не стоит во что бы то ни стало пытаться догнать в общей таблице СКА или ЦСКА, а гораздо важнее правильно распределить силы на всю длинную дистанцию соревнования. «Локомотив» при Кудашове научился показывать лучший хоккей в матчах с топ-клубами и держать удар после неприятных поражений. Ярославцы дважды за прошлый регулярный сезон обыграли ЦСКА, а после сокрушительных ноябрьских 1:7 от СКА на родном льду ответили практически непобедимым в Ледовом питерцам скромной, но уверенной победой — 2:1.



Но лучше всего о тренерском развитии Кудашова сказала, конечно, серия плей-офф против ЦСКА, во время которой «Локомотив» нивелировал как превосходящий класс соперника, так и преимущество домашней площадки москвичей. Алексей Кудашов в очном противостоянии показал Дмитрию Квартальнову, что тактическая гибкость и умение подстроиться под манеру игры соперника помогают бороться даже с такой агрессивной, нахрапистой, динамичной, но прямолинейной игрой «армейцев». В этих матчах с ЦСКА стало понятно, что в России появился ещё один действительно сильный наставник и тренерские изменения Ярославлю были не нужны.

Пятёрка сильных легионеров – что ещё нужно для счастья?

Но было бы наивно думать, что только лишь потрясающий личностный рост Кудашова стал залогом успешного выступления ярославцев в минувшем чемпионате. Прошлым летом отлично поработал менеджмент клуба, не только давший шанс молодому ещё наставнику, но и подобравший для него весьма качественных хоккеистов.



В Ярославль переехали сильный снайпер Брэндон Козун и опытнейший экс-энхаэловец Макс Тальбо, которые вместе с Петри Контиолой стали лидерами нападения «Локомотива». В звено к этим форвардам Кудашов сначала поставил пару защитников Кронвалль — Херсли, а когда Патрик перестал удовлетворять требованиям тренера, то ему была найдена замена в лице Якуба Накладала. Так к середине прошлого сезона «Локомотив» стал единственной командой в лиге, которая всех своих легионеров задействовала в одной пятёрке. И эта пятёрка порой доминировала на площадке, внеся серьёзную лепту в завоевание ярославцами бронзовых медалей КХЛ.

Итоги сезона. «Локомотив»: команда Кудашова – будущий чемпион КХЛ? Нервная игра в «регулярке», феноменальная серия с ЦСКА и «баранка» от СКА, супермолодёжь — каким мы запомним «Локомотив» в сезоне-2016/17.

Генеральный менеджер «Локомотива» прошлым летом поработал не только с прицелом на один год, но и на ближайшую перспективу. Контракты Козуна, Контиолы и Тальбо будут действовать ещё один сезон, Кронвалль уже давно прописался в Ярославле, а с Накладалом уже заключено новое соглашение.

Этим летом «Локомотив» в отличие от многих клубов был освобождён от поисков новых лидеров команды или сильных легионеров. Иностранный легион, проверенный в деле и полюбившийся болельщикам, остаётся в Ярославле и готов помочь клубу сделать очередной шаг вперёд.

Однако прошедший чемпионат показал, что генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин и президент клуба Юрий Яковлев оказались трижды правы, что не стали рубить сплеча и предоставили Кудашову шанс исправиться.

Ярославская молодёжь как знак качества

Последние несколько лет в «Локомотиве» традиционно играют много молодых хоккеистов. Ярославцы, пожалуй, единственный из топ-клубов нашего чемпионата, в котором талантливой молодёжи не стесняются давать много игрового времени. Воспитанники школы «Локомотива» приняли серьёзное участие в возвращении ярославцев в элиту хоккея после страшной трагедии под Туношной, и линия привлечения молодых игроков в состав выдерживается руководством команды до сих пор.



Никита Черепанов, Илья Любушкин, Павел Коледов, Рушан Рафиков, Артём Ильенко, Кирилл Капустин, Владислав Картаев, Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин – не все из этих ребят родились в Ярославле, не все впервые встали на лёд в школе хоккея «Локомотива», но каждый из них – представитель великолепной ярославской молодёжи, от которой болельщики ждут не меньшей самоотдачи, чем от легионеров.



Все перечисленные хоккеисты уже успели так или иначе заявить о себе в составе «Локомотива», они будут в команде в следующем сезоне, а через несколько лет, вполне возможно, станут символами ярославского хоккея, подобно Ивану Ткаченко или Дмитрию Красоткину.



Глядя на число талантливых воспитанников в Ярославле, становится совсем неудивительно, что «Локомотив» не стремится подписывать хоккеистов ради количества, ведь длинная «скамейка» команды начинается чуть ли не в ДЮСШ. Лидеры клуба чувствуют за собой надёжный тыл, а руководству только остаётся решить не самую трудную задачу по сохранению в команде ограниченно свободных агентов, права на которых принадлежат «Локомотиву». Да и Красковский со товарищи, за некоторыми исключениями, совсем не рвутся покидать родную команду.

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Главный вопрос – в психологии

Разобравшись в том, что «Локомотив» ещё с конца прошлого сезона имеет грамотного, прогрессирующего тренера и качественный и разносторонний состав, становится понятна пассивность ярославцев в период межсезонья на трансферном рынке. Кроме упомянутых игроков в составе «железнодорожников» останутся такие важные хоккеисты, как Егор Аверин, Даниил Апальков, Денис Мосалёв, Дмитрий Лугин. Полностью сохранится надёжная вратарская линия в лице Алексея Мурыгина и Александра Судницина.

Нет, разумеется, «Локомотиву» потребуется точечное усиление — хотя бы для того, чтобы компенсировать потери Владислава Гаврикова, Михаила Пашнина и Андрея Локтионова, но отшлифовать состав ярославцы могут и после первых сборов и контрольных матчей, которые дадут тренерскому штабу пищу для размышлений.



«Локомотив» меньше других претендентов на Кубок Гагарина изменился за лето, и это обстоятельство может дать клубу из Ярославля серьёзную фору в преддверии 10-го сезона КХЛ. Но «Локомотив» наверняка хочет двигаться вперёд, и вряд ли бронза КХЛ – предел мечтаний для руководства и болельщиков ярославцев. После прошлого сезона волжанам не нужно менять тренера или улучшать состав, но необходимо изменить одну важную вещь, которая является важнейшим слагаемым итогового успеха.



После вылета от СКА Алексей Кудашов сказал о том, что психология «Локомотива» была такова, что не позволила обыграть коллектив Олега Знарка. Главный тренер назвал основной причиной поражения не свои тренерские просчёты, не физическую форму хоккеистов «Локомотива». Он увидел корень проблем в голове.

Глядя на число талантливых воспитанников в Ярославле, становится совсем неудивительно, что «Локомотив» не стремится подписывать хоккеистов ради количества.

Перед новым сезоном «Локомотиву» не нужны внешние изменения. Команде и её главному тренеру необходимо развить психологию победителей, понять, что хоккеисты могут выиграть и привезти в Ярославль трофей после 15-летнего перерыва. Алексей Кудашов, дважды выигрывавший чемпионат России в качестве игрока, должен вспомнить, как это делается, привив психологию победителей своим подопечным.