Не стареют душой ветераны. Самые возрастные игроки грядущего сезона КХЛ

Звёзд «Металлурга», «Ак Барса» и СКА — Сергея Мозякина, Даниса Зарипова и Павла Дацюка – мы решили не брать в расчёт, так как выбора и без них предостаточно. Эти же трое являются украшением всего соревнования.

н. Максим Афиногенов («Витязь»), 37 лет

Не так давно автору этих строк довелось побывать на открытой тренировке «Витязя», где он поразился тому, в какой форме сейчас находится нападающий. В свои 37 лет Афиногенов по-прежнему бегает кроссы быстрее партнёров по команде. Практически не теряя в скорости, Максим является одним из лидеров подмосковной команды на льду и в раздевалке, а для подольских болельщиков он – главная звезда коллектива. Прошедший сезон для форварда без преувеличений можно назвать лучшим в КХЛ. Впервые с момента прихода в нашу лигу он «настрелял» 20 шайб в регулярном чемпионате. Сегодня Афиногенов – лидер «Витязя», который готов побить своё прошлогоднее достижение и постараться пройти дальше в плей-офф.



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в. Александр Ерёменко («Динамо» Москва), 37 лет

Ерёменко – один из тех игроков, кого можно назвать настоящим патриотом своего родного клуба. Во время передряг, связанных со сменой юридического лица, управляющего командой, Александр заявлял, что, несмотря на эту ситуацию, он намерен завершить карьеру именно в «Динамо». В итоге между игроком и клубом было заключено соглашение на два года. Ерёменко для «Динамо» не только живое олицетворение победных времён клуба, но и настоящий первый номер команды, реальных альтернатив которому пока не видно. Конечно, в составе есть Шарыченков, на подходе молодой Бочаров, но пока они не являются равноценной заменой Александру.

Ерёменко: «Динамо» – мой родной клуб, я хочу в нём закончить играть

н. Александр Попов (ЦСКА), 36 лет

В прошлом сезоне в карьере 36-летнего нападающего произошли кардинальные перемены. Александр после 17 сезонов в составе «Авангарда» вынужден был сменить прописку. Практически сразу после расставания с «ястребами» он оказался в составе ЦСКА. Учитывая агрессивную трансферную политику «армейского» клуба, в наступающем сезоне Попов вряд ли будет лидером команды на льду, но его огромный опыт обязательно ей поможет. Особенно он будет полезен молодым ребятам, тем более что красно-синие расстались с капитаном Денисом Денисовым.

Фото: Беззубов Алексей, photo.khl.ru

з. Виталий Атюшов («Амур»), 38 лет

Капитан хабаровского «Амура» чувствует себя вполне неплохо в дальневосточном клубе. В его составе Атюшов находится третий год, являясь вожаком команды. «На данный момент безусловный лидер – Виталий Атюшов. Не только в силу своего опыта, но и в плане отношения к работе, ко всему», — так его характеризовал бывший главный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов. Обидно только, что хабаровчане перед каждым сезоном ставят себе задачу попасть в плей-офф, но всё время находятся далеко от её выполнения. В этом году Атюшов и команда постараются выполнить её с ещё одним опытным игроком в составе – к «Амуру» присоединился Александр Фролов.

з. Виталий Вишневский («Северсталь»), 37 лет

Если бы в КХЛ была премия «Возвращение года», то самым очевидным претендентом на победу в ней являлся бы Виталий Вишневский. Чемпион мира не выступал на высоком уровне два года, но в Череповце решили в него поверить, и подписали с игроком просмотровый контракт. И, судя по отзывам генерального менеджера Валерия Зелепукина и главного тренера команды Александра Гулявцева, скорее всего, с Вишневским заключат полноценное соглашение. «Виталий – это заслуженный и опытный человек. Такие люди нужны в раздевалке. Он сам изъявил желание приехать на просмотровый контракт, а это о чём-то говорит. На данный момент он никаких «звёзд» не хватает, работает, пашет, а что будет дальше, зависит только от него», — так о нём отозвался наставник череповчан. Вишневский сможет добавить обороне «Северстали» надёжности, что поможет череповчанам в сезоне.

Июльская зачистка Скабелки. Следующий на очереди Пережогин? «Авангард» расстался с Михаилом Юньковым, Максимом Пестушко и Никитой Никитиным. Кто станет следующей жертвой зачистки Андрея Скабелки?

з. Максим Соловьёв («Динамо» Москва), 38 лет

Как и Вишневский, Соловьёв сейчас находится на просмотровом контракте. Конечно, с годами Максим, в победную эру Олега Знарка бывший одним из ведущих защитников команды, не молодеет и постепенно сдаёт позиции, но в это межсезонье руководство клуба дало ему шанс, и стороны заключили двустороннее соглашение сроком на один сезон. Сейчас Соловьёв нужен команде прежде всего как человек с огромным опытом, который важно передать более молодым защитникам – Зайцеву и Орлову.

Фото: Беззубов Алексей, photo.khl.ru

з. Владимир Маленьких («Лада»), 36 лет

Начав прошлый сезон в ранге капитана «Лады», к началу зимы Маленьких оставил литеру «С». И сделал он это, по словам главного тренера команды Артиса Аболса, по собственному желанию. Будущее у игрока пока что довольно туманное. Владимир подписал с тольяттинцами однолетний контракт. «Новый контракт с «Ладой» подписан, он на минимальную сумму, деньги для меня уже не главное. Посмотрю, как пойдёт предсезонная подготовка и смогу ли я сыграть в сезоне. Если пойму, что не готов, то приму решение о завершении карьеры и, может быть, пойду на тренерскую работу», — заявил Маленьких. Как всё будет на самом деле – покажет сезон.

н. Константин Панов («Югра»), 37 лет

Ханты-мансийская «Югра» с приходом туда Игоря Захаркина начала вызывать больший в сравнении с прошлыми временами интерес. Клуб перестал придерживаться стратегии отказа от легионеров, тем самым существенно развязав себе руки в плане комплектования команды. В прошедшем сезоне Панов был капитаном и одним из ключевых игроков «Югры». Нет сомнений, что и новый чемпионат он начнёт в том же статусе.

з. Дмитрий Калинин («Спартак»), 37 лет

Переход из СКА известного и опытного защитника сулило «Спартаку» много плюсов в прошлом чемпионате. Калинин стал одним из лучших игроков команды в сезоне, отметившись, помимо оборонительных действий, несколькими голами со своих фирменных дальних бросков. Как итог – соглашение между клубом и Дмитрием было продлено на один год. Единственный минус – частые травмы Калинина.

н. Алексей Поникаровский («Куньлунь Ред Стар»), 37 лет

Летом прошлого года Поникаровский после трёх лет выступлений в Санкт-Петербурге переехал в только что основанный «Куньлунь Ред Стар». Переходом остались довольны все. Алексей, который к моменту уезда из Северной столицы всё реже попадал в стартовый состав СКА, получил твёрдое место в основе коллектива Владимира Юрзинова-младшего, а «Куньлунь» приобрёл опытного и мастеровитого форварда. Благодаря своей работе Поникаровский после окончания сезона вошёл в число хоккеистов, с которыми руководство китайской команды продлило соглашения.