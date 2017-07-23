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Евгений Малкин и Илья Ковальчук
Текст: Владислав Уткин
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Малкин уверен в Ковальчуке, Людучин не подошёл «Куньлуню»

Роман Людучин покинул стан «Куньлуня», Мянтюлля ушёл из «Югры», а «Локомотив» обыграл «Северсталь» в товарищеском матче.
23 июля 2017, воскресенье. 22:15. Хоккей

«Ковальчук легко сможет вернуться в НХЛ, у него есть желание»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о возможном возвращении форварда петербургского СКА Ильи Ковальчука в Национальную хоккейную лигу. Ковальчук мог переехать за океан уже в это межсезонье, но решил ещё на сезон остаться в Санкт-Петербурге.

«Сможет ли Ковальчук через сезон вернуться в НХЛ? Думаю, у Ильи есть желание. Это самое главное. А какой он игрок — все знают. Так что легко сможет вернуться. Человек уже выступал в этой лиге, сделал там себе имя», — сказал Малкин.

Людучин не будет играть в «Куньлуне»

Нападающий Роман Людучин, находившийся в последнее время на пробном контракте в составе «Куньлунь Ред Стар», продолжит карьеру в другом месте. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил тренер команды Игорь Кравчук.

Сезон-2016/17 29-летний хоккеист провёл в «Югре». В 45 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги он забросил 8 шайб и отдал 11 голевых передач. Показатель полезности составил «+2» при 50 минутах штрафного времени.

Ранее Людучин выступал за «Спартак», «Сочи», «Торпедо», «Нефтехимик» и «Локомотив»

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Мянтюля ушёл из «Югры» по семейным причинам

Ещё одним игроком, который покинул стан клуба, в котором он находился, стал финский защитник «Югры» Туукка Мянтюля. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Причиной этого шага, по словам генерального менеджера ханты-мансийского клуба Евгения Хацея, стали проблемы в семье хоккеиста. Также функционер добавил, что селекционная работа продолжается и состав «Югры» ещё пополнится новыми игроками.

В прошедшем регулярном чемпионате Мянтюля выступал за «Куньлунь Ред Стар», набрав 24 (10+14) очка в 57 матчах «регулярки», и добавил к ним семь (2+5) баллов в четырёх играх плей-офф.

Нападающий Роман Людучин, находившийся в последнее время на пробном контракте в составе «Куньлунь Ред Стар», продолжит карьеру в другом месте. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил тренер команды Игорь Кравчук.

«Локомотив» обыграл «Северсталь» в товарищеском матче

Ярославский «Локомотив» и череповецкая «Северсталь» провели между собой товарищескую встречу, причём в самом обычном формате. Команды сыграли четыре периода двумя составами, каждый из которых провёл на льду по два игровых отрезка.

Подопечные Алексея Кудашова победили с общим счётом 3:2. Первыми отличились «железнодорожники». Сначала Максим Тальбо реализовал большинство для своей команды. А спустя несколько минут он же оказался на острие контратаки «Локо» и удвоил преимущество своей команды. В концовке периода соперники практически постоянно играли в неравных составах. Сначала Даниил Вовченко реализовал большинство и сократил отставание, а затем Дмитрий Кагарлицкий убежал в меньшинстве на рандеву с голкипером хозяев и переиграл его. Финальная сирена зафиксировала ничью – 2:2. В серии послематчевых бросков оказались сильнее игроки «Локомотива». Единственная результативная попытка на счету Артура Каюмова.

Ещё одним игроком, который покинул стан клуба, в котором он находился, стал финский защитник «Югры» Туукка Мянтюля. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

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«Югра» уступила «Неману»

Гродненский «Неман» в товарищеской игре сумел одержать победу над ханты-мансийской «Югрой», встреча завершилась со счётом 3:2.

К 25-й минуте игры команда Игоря Захаркина выигрывала в две шайбы, точные броски на свой счёт сумели записать Кирилл Беляев и Евгений Скачков. Во втором периоде Сергей Дорофеев отыграл один гол, а в заключительной 20-минутке шайбы Глеба Клименко и Гжегожа Пасюта принесли «Неману» волевую победу. В предыдущем товарищеском матче «Югра» обыграла «Неман» в серии буллитов — 4:3 Б.

Встречу прокомментировал главный тренер ханты-мансийцев Игорь Захаркин.

«Сегодняшний матч мы провели лучше, чем предыдущую игру. Я видел лучшую комбинаторику, лучшие взаимодействия, несмотря на то что звенья были видоизменены. Например, в тройку к Макарову и Скачкову был добавлен Булянский, в то время как обычно там играет Костя Панов. В «белой» линии не играл Акмальдинов, туда поставили Попова. В «красную» линию был переведён Савинайнен. Вообще, для команды, которая претендует на хороший результат, очень важно, чтобы хоккеисты умели играть в правильный хоккей с листа. Это требование современного хоккея – усиливать звенья. Сегодня мы попытались это сделать, и в некоторых эпизодах у нас получалось.

Мы много играли сегодня в численном неравенстве. Это следствие того, что на подвижности наших хоккеистов сказывается большой объём работы. Я не увидел свежести, большого объёма катания. Все игроки по-разному переваривают нагрузку, и это одна из причин, почему в третьем периоде мы мало бросали по воротам. Всё-таки помимо мотивационного показателя игроков есть и усталость, и она выливается в слабую угрозу воротам соперника», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар ХК Локомотив ХК Северсталь ХК Югра Евгений Малкин Илья Ковальчук Роман Людучин Туукка Мянтюля Обзор главных хоккейных событий дня
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