Перестройка в Магнитогорске. Почему «Металлург» ждут тяжёлые времена

Все уже давно привыкли, что магнитогорский «Металлург» — один из грандов отечественного хоккея. Уральская команда постоянно борется за высокие места, стремится выиграть регулярный чемпионат, ну а главная цель для «металлургов» всегда неизменна – победа в Кубке Гагарина. «Магнитка», наряду с «Ак Барсом», московским «Динамо» и СКА, дважды выигрывала этот почётный трофей. Немного не хватило команде Ильи Воробьёва в прошлом сезоне, но слишком хорош был СКА. Обыграть «армейцев» было практически нереально.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

Теперь же клуб ждут непростые времена. В составе магнитогорцев наметилась серьёзная перестройка, хотя и вице-президент Геннадий Величкин пытается сделать всё возможное, чтобы «Металлург» продолжал оставаться конкурентоспособным в Восточной конференции и всём чемпионате. Ключевые соперники укрепились серьёзно: «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Авангард» не дремлют на трансферном рынке. Грозной силой обещает стать «Автомобилист», в который начали поступать серьёзные финансовые вливания. Нет проблем с финансированием и у «Металлурга», однако трудности с составом намечаются.

В первую очередь они связаны с потерями в оборонительной линии. Шутка ли, но «Магнитку» покинули сразу три ключевых защитника из двух первых пар. За океан отправились Виктор Антипин и Алексей Береглазов, по семейным обстоятельствам команду покинул канадец Крис Ли, чья польза при игре в большинстве на синей линии просто неоценима. Остался один Евгений Бирюков, в пару к которому был экстренно приобретён опытный Денис Денисов из ЦСКА. Геннадий Величкин сходу отмёл разговоры о возрасте бывшего «армейца», заявив, что он смотрит исключительно на мастерство и навыки игрока, а не в его паспорт. Президент ЦСКА Игорь Есмантович в свою очередь отметил, что москвичи хотели оставить Денисова в команде (напомним, что Денис был капитаном красно-синих). Однако хоккеист сделал выбор в пользу Магнитогорска. Видимо, Величкин подобрал нужные слова, смог мотивировать, да и деньгами не обидел. Теперь Денисов должен стать одним из лидеров клуба, возложив на себя сразу несколько важнейших обязанностей.

7 клубов КХЛ, которым ещё нужно искать новых игроков Без усиления состава этим клубам будет сложно удержать свои позиции в КХЛ.

Продлили контракт с защитником Александром Будкиным, но это игрок для третьей-четвёртой пары. Загадкой является новый легионер Николас Шаус, большие надежды связывают с Сергеем Терещенко и Ярославом Хабаровым. Из Нижнего Новгорода переехал талантливый Дмитрий Шуленин. Однако все перечисленные отнюдь не топ-хоккеисты, поэтому есть сомнения в том, сумеют ли они достойно заменить Криса Ли или Виктора Антипина.

Нет проблем с финансированием и у магнитогорского «Металлурга», однако трудности с составом намечаются.

Изменений не претерпела только вратарская линия «Металлурга». С Василием Кошечкиным продлили соглашение, а вот Илья Самсонов через год вполне может отправиться в НХЛ, где задрафтован «Вашингтоном». Самсонов сейчас в таком возрасте, когда нужно получать как можно больше игрового времени, да и профессионализма у Ильи достаточно. Вот только при Кошечкине ему практически невозможно стать первым номером клуба, а небольшое количество матчей, в которых Самсонов выходит на лёд, явно не то, к чему стремятся голкипер и его агент Игорь Ларионов. Пора продолжать расти, а делать это можно только при регулярном появлении на льду. Да, никто не пообещает этого в «Кэпиталз», но примеры Бобровского и Василевского, выросших в мировых звёзд, стоят перед глазами. В НХЛ совершенно другое отношение к игрокам и иная система развития спортсменов.

Что касается нападения, то здесь главной потерей «Металлурга» стал Данис Зарипов. Кто бы что ни говорил, но Зарипов являлся одной из ключевых фигур «металлургов», даже несмотря на свой возраст. Вспомните, как Данис выстрелил в прошлом плей-офф, как брал на себя игру, прибавлял в нужный момент. Это игрок, способный едва ли не в одиночку решить исход любой встречи.

Зарипов: цель в «Ак Барсе» одна – отобрать кубок Гагарина у СКА Возвращение в Казань, секрет тройки Зарипов – Коварж – Мозякин и цель на новый сезон – в интервью с нападающим Данисом Зариповым.

«Ощущения от возвращения самые положительные, очень много эмоций, есть большое желание показать хороший результат, подготовиться к чемпионату, добраться до финала игр плей-офф и выиграть Кубок Гагарина.

Никогда не забуду годы, проведённые в «Металлурге», всегда буду помнить, что здесь в меня верили и дали возможность играть с выдающимися партнёрами. Я чувствовал поддержку с самого первого дня в Магнитогорске. Большое вам всем спасибо! «Металлург» навсегда останется в моём сердце! Отдельное спасибо руководству клуба, тренерскому штабу, команде администраторов, медицинскому персоналу и, конечно же, ребятам «Металлурга» за тёплые и продуктивные четыре года», — заявил Зарипов после возвращения в Казань.

«Магнитку» покинули сразу три ключевых защитника из двух первых пар. За океан отправились Виктор Антипин и Алексей Береглазов, по семейным обстоятельствам покинул команду канадец Крис Ли.

В итоге распалось и ставшее легендарным первое звено Яна Коваржа. К нему стали привыкать, многие соперники изучили игру ударной тройки, однако она продолжала доставлять проблем оппонентам, сокрушая их защиту и вгоняя в панику вратарей.

Теперь в пару к чеху и Сергею Мозякину нужно искать нового человека. И есть основания предполагать, что его уже нашли. Заключён контракт с канадским форвардом Мэттом Эллисоном, от которого отказались в минском «Динамо». Да, номинально Эллисон – центральный нападающий, но известно, что почти все североамериканцы – универсалы. В центре однозначно оставят Коваржа, а вот Мэтта попробуют поставить на край. Посмотрим, к чему приведёт этот эксперимент.

Распрощались в Магнитогорске и с Дмитрием Казионовым, Богданом Потехиным и Александром Сёминым, провалившим прошлогодний плей-офф. Войтек Вольски стал хоккеистом «Куньлуня», закончил выступление за «Металлург» Томми Сантала. Сложно назвать уход этих хоккеистов серьёзной потерей, но «скамейка» «Металлурга» стала ещё короче, а вариантов для ротации состава у Ильи Воробьёва практически не остаётся. Трансферное окно по-прежнему открыто, поэтому теоретически варианты усиления есть. Команда продолжает работать в плане селекции, но большинство высококлассных игроков уже трудоустроено.

Провалится ли «Металлург» в сезоне-2017/18? Навряд ли. В плей-офф на опыте точно попадёт. Но бороться за третий кубок Гагарина в ближайшие годы будет неимоверно трудно. Если раньше «Магнитку» считали фаворитом, то теперь править балом на Востоке, скорее всего, станут другие.