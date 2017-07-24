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КХЛ
Текст: Лев Лукин
Фото: РИА Новости

Первая сочинская революция. Вернёт ли Зубов «леопардов» в плей-офф?

«Сочи» вступает в 10-й сезон КХЛ с новым тренером, составом и задачами. Главное, чтобы не помешали старые проблемы.
24 июля 2017, понедельник. 14:15. Хоккей

Три года назад на базе оставшегося после Олимпиады хоккейного дворца спорта в Сочи была создана профессиональная хоккейная команда, которая сразу же стала выступать в КХЛ. Первые два года клуб смотрелся вполне уверенно для новодела, выходил в плей-офф, где, правда, так и не одержал ни одной победы. Третий сезон для сочинцев сложился не так удачно, команда осталась за пределами восьмёрки, и это повлекло первые в истории клуба серьёзные изменения.

Вячеслав Буцаев, три сезона руководивший командой, покинул свой пост, и теперь у ХК «Сочи» будет новый тренер и, скорее всего, новая жизнь. В каком направлении будет двигаться самая южная команда КХЛ?

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Новый вызов для Зубова

Новым рулевым «леопардов» стал олимпийский чемпион, двукратный обладатель кубка Стэнли и легенда «Далласа» Сергей Зубов, который ради нового вызова покинул Америку, где проживал на постоянной основе. Тренерская карьера Зубова пока небогата и ограничивается работой в СКА, где Сергей Александрович в 2011 году плавно сменил игровую форму на цивильный костюм, став сначала помощником, а затем исполняющим обязанности главного тренера. Спустя ещё месяц приставка «и.о.» была удалена, и в качестве главного тренера Зубов повёл СКА к защите чемпионского титула, но остановился в финале конференции, а потом был освобождён от должности.

Сам Зубов сейчас настроен вполне оптимистично. Ставит минимальной целью выход в плей-офф и не хочет ей ограничиваться.

По этому периоду работы Зубова главным тренером трудно было составить мнение о нём как о наставнике. Под руководством Зубова СКА стал выглядеть более раскрепощённо и уверенно, чем это было при Андрее Назарове, но здесь сыграло роль отношение тренера к хоккеистам: Зубов явно смягчил микроклимат в команде после взрывного Назарова.

В регулярном чемпионате Зубову не удалось поднять СКА выше седьмого места на Западе, хотя времени для этого было предостаточно. Зато в плей-офф команда из Санкт-Петербурга преобразилась. В пяти матчах обыгран «Локомотив», в шести – московское «Динамо». Остановить Питер удалось только ЦСКА.

Зубов: в «Сочи» нет забронированных мест, в состав попадёт тот, кто достоин
Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов – о задачах клуба на новый сезон, комплектовании состава, легионерах и своих помощниках.

Обладающий огромным заокеанским опытом Зубов запомнился и своим удивительным поведением на пресс-конференциях. На них тренер, казалось, порой просто издевался над журналистами, подытоживая игру четырьмя словами, а на наводящие вопросы отвечал молчанием.

Возможно, что такое скованное и настороженное отношение к прессе и не позволило толком разобраться, какой Сергей Зубов тренер. В «Сочи» эта тема, хочется верить, будет раскрыта. Отметим, что специалист был назначен в клуб ещё в середине марта, а значит вся трансферная политика сочинцев проходила при его участии. Впереди у тренера – первая в карьере самостоятельная предсезонная подготовка клуба КХЛ.

Сам Зубов сейчас настроен вполне оптимистично. Ставит минимальной целью выход в плей-офф и не хочет ей ограничиваться. В распоряжении нового главного тренера собралась практически новая команда, в ней есть очень интересные имена.

Новый состав для новых задач?

ХК «Сочи» стал одним из самых активных игроков этого лета на трансферном рынке. Для начала южане решили расстаться с хоккеистами, которые ранее являлись лидерами команды в её пока недолгой истории. Больше не будет в коллективе Бена Максвелла, Андре Петерссона, Игоря Игнатушкина, Ильи Крикунова, Андрея Костицына. С этими хоккеистами мы привыкли ассоциировать «Сочи» образца Вячеслава Буцаева, но Сергей Зубов пойдёт в бой с другими игроками. Из старожилов клуба остался, пожалуй, только голкипер Константин Барулин, для которого предстоящий чемпионат станет уже третьим в форме «леопардов». Предан сочинцам и форвард Егор Морозов.

Кто же будет помогать новому главному тренеру выполнять задачу на сезон? Южане пошерстили внутрироссийский рынок свободных агентов, не забыв и о легионерах из разных частей хоккейной карты мира. Из пришедших россиян нужно отметить возвращение на юг страны Евгения Лапенкова и Никиты Щитова. Мощный и весьма результативный нападающий и жёсткий защитник — лучший снайпер среди игроков обороны в истории клуба — оставили о себе хорошее впечатление в период прошлых выступлений в сочинском коллективе. Они знают, как выводить «леопардов» в плей-офф и могут стать надёжной опорой для Зубова. То же самое относится и к Алексею Цветкову, чьё мастерство и победный кубковый опыт, безусловно, должны помочь сочинцам выйти на новый уровень.

Но особую надежду «леопарды» наверняка будут возлагать на легионеров. Из прошлогодних иностранцев в клубе остался только Эрик О’Делл, а к остальным именам болельщикам придётся привыкать.

Но особую надежду «леопарды» наверняка будут возлагать на легионеров. Из прошлогодних иностранцев в клубе остался только Эрик О’Делл, а к остальным именам болельщикам придётся привыкать. Проще всего это будет сделать по отношению к Кейси Уэллману, который уже имеет опыт выступления в КХЛ. Позапрошлый сезон он провёл в «Спартаке», но ничем особенным не отметился, набрав лишь 16 (8+8) очков в 40 матчах. Но минувший чемпионат, который Уэллман провёл во «Фрелунде», получился для него куда более результативным. Особенно удался плей-офф, в котором североамериканец в 14 матчах набрал 16 (9 +7) очков. Такие показатели в кубковых матчах порадуют любого наставника.

Ещё более серьёзным видится подписание Симона Энеруда — свежеиспечённого чемпиона Швеции и MVP плей-офф SHL. В составе ХВ-71 Симон провёл лучший сезон в карьере и вполне логично пошёл на повышение в нашу лигу. Подводным камнем в этой внешне блестящей сделке может стать отсутствие у Энеруда опыта игры за пределами Швеции, а также тот факт, что до прошлого сезона Симон не имел репутацию супербомбардира.

В следующем сезоне за «леопардов» будет играть и экс-энхаэловец Райан Гарбутт, за плечами которого более 300 матчей в НХЛ. На уровне лучшей лиги мира бывший игрок «Анахайма», «Чикаго» и «Далласа» не мог похвастать отменной результативностью и постоянно балансировал между третьим-четвёртым звеном и фарм-клубами, но в КХЛ этот нападающий имеет все шансы раскрыться по-новому.

Осталось разобраться с психологией. «Локомотив» готов к большим победам?
После бронзы прошлого сезона «Локомотив» сохранил состав и главного тренера. Чтобы сделать шаг вперёд, нужно совсем немного.

Наконец, пятым легионером команды станет Шон Коллинз, прошлый сезон отыгравший за «Куньлунь». Североамериканец имеет богатый опыт выступления в Северной Америке.

Селекция сочинцев в основном направлена на усиление атакующего потенциала команды. Сейчас в распоряжении Сергея Зубова оказалось пять иностранных форвардов, которые вместе с Евгением Лапенковым должны составить ТОП-6 нападения «леопардов». Также в распоряжении тренерского штаба есть голкипер весьма неплохого уровня, несколько надёжных защитников и опытных двусторонних нападающих. Пожалуй, менеджмент сочинцев поработал достаточно хорошо. В такой ситуации от тренера можно требовать как минимум выхода в плей-офф.

Главная цель – без долгов и со зрителями

Участие в играх на вылет и продвижение можно дальше в плей-офф – вполне понятная спортивная цель, которую преследуют в каждом сезоне практически все команды лиги. Разумеется, это главный приоритет и для сочинцев, но южанам нужно решить ещё несколько важных задач, от которых напрямую будет зависеть их судьба.

Не секрет, что ХК «Сочи» – один из тех клубов лиги, из которого регулярно поступали новости о задержке зарплаты игроков. По заявлению главы профсоюза Андрея Коваленко в феврале игроки решили обратиться в прокуратуру, чтобы вернуть пятимесячные долги. Жалоба была признана обоснованной, и в апреле руководство полностью погасило все задолженности. Хочется верить, что в будущем подобных проблем не возникнет вовсе.

Селекция сочинцев в основном направлена на усиление атакующего потенциала команды. Сейчас в распоряжении Сергея Зубова оказалось пять иностранных форвардов.

Ещё одна задача команды – повысить аудиторию болельщиков. Можно, конечно, приглашать армянских хоккеистов, как предлагает генеральный директор команды Сергей Воропаев. Рассчитывая, что экономически активные этнические армяне, проживающие в Сочи, будут ходить на хоккей. Но, с другой стороны, любого, даже не самого искушённого в хоккее зрителя, всегда привлечёт красивая игра, множество заброшенных шайб, а также грамотная работа с болельщиками на стадионе и качественный показ на телевидении. С каждым годом «леопарды» делают всё более серьёзные шаги в данном направлении, не переставая работать с публикой. Прогресс очевиден, но останавливаться на достигнутом никто в клубе не собирается.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Сочи Сергей Зубов
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