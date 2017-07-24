А есть ли звёзды, КХЛ? Кому-то Ковальчук, а кому-то Стоа

В каждом клубе КХЛ должна быть своя звезда. Так ли это сейчас? У кого-то два состава, а кто-то молится на Стоа и Секстона.

Новая стратегия КХЛ – это не только исключение проблемных клубов и введение жёсткого потолка зарплат, но и политика, направленная на распределение звёзд по всем клубам лиги. Пока до этого далеко. Подавляющее большинство сильнейших хоккеистов сосредоточено в четырёх-пяти, а по сути, и вовсе в двух клубах. Мы попытались найти в каждой команде хотя бы по одному игроку, который может считаться звездой уровня КХЛ.

Последние годы лицом «Авангарда» был Владимир Соботка. Это лицо не всегда нравилось поклонникам омской команды, особенно когда дело доходило до кубковых игр, но спорить с тем, что именно чех являлся главной звездой «ястребов», глупо. На смену ему пришли крепкие, но не выдающиеся шведы. Лучший бомбардир сибиряков Александр Пережогин растерял былые позиции, задумываясь не о новых рекордах, а о сохранении места в составе. Вот и получается, что ходить омичам в грядущем сезоне суждено на Дмитрия Кугрышева. Друг Фёдора Смолова и поклонник «чёрной» музыки наделён не только лазерным броском с кистей, но и богатым набором финтов, который может поднять на уши «Арену Омск». Тем более что Андрей Скабелка ещё с новосибирских времён знает к нему подход.

Ох и покуражился Олег Гросс этим летом на трансферном рынке. «Автомобилист» закупался массово и дорого. Команду пополнил целый ряд ветеранов с хорошим послужным списком (самый титулованный в лице Григоренко, правда, Екатеринбург уже покинул), вернулся любимец болельщиков Якуб Коварж, но главным действующим лицом всё равно остаётся 22-летний пермяк. Анатолий Голышев провалил прошлый сезон, но даже в полуразобранном состоянии умудрялся зажигать за сборную. Да и то, как за год до этого он наколотил четверть сотни шайб, мы не забыли. Голышев умеет играть не только красиво и результативно, но и нагло. За хоккейную дерзость его и полюбили.

«Адмирал» — Владимир Ткачёв

И снова главная звезда клуба – парень 1995 года рождения. Казалось, ещё вчера Голышев с Ткачёвым были конкурентами в «молодёжке» Валерия Брагина, а теперь им положено вести за собой куда более опытных партнёров. В «Адмирале», конечно, есть словенец Роберт Саболич, но где бы он был без передач своего юного напарника? Ткачёв – это тот, на кого во Владивостоке собирается полная «Фетисов-Арена». Никогда не знаешь, что этот парень выкинет в следующую минуту, оттого и наблюдать за ним интереснее. После того как он был признан лучшим новичком КХЛ в прошлом сезоне, теперь с «моряка» спрос особый. Волшебства от него будут требовать в каждом матче, а не когда бог на душу положит.

Принято считать, что хоккей, который ставит Зинэтула Билялетдинов, не способен привлечь зрителя. Однако в это межсезонье казанский менеджмент сделал всё, чтобы усилить приток болельщиков на трибуны «Татнефть-Арены». Им не только удалось сохранить Владимира Ткачёва, который вырос в доморощенную звезду, но и заполучить Станислава Галиева с Антоном Ландером. Шведский новобранец вполне может стать для «Ак Барса» своим Умарком. Но всё же самое знаковое приобретение – Данис Зарипов. Вернув форварда, который четыре раза выигрывал Кубок Гагарина и ещё три становился чемпионом мира, «барсы» не только серьёзно усилили атаку, но и сделали мощный имиджевый ход.

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В Хабаровске с этого сезона играет Александр Фролов. Чемпион мира и человек, отыгравший свыше 500 игр в НХЛ, вполне годился бы на роль звезды «Амура», будь он года на три-четыре помоложе. О том, что сейчас собой представляет Фролов, говорит тот факт, что до контракта с дальневосточниками он ставил подпись под соглашением с «Кузней». А вот кто действительно может вывести «тигров» в плей-офф, то это Юха Местола. Один из сильнейших голкиперов лиги обжился на Дальнем Востоке, стал стабильнее и на своих с виду хрупких плечах способен приблизить «Амур» к восьмёрке. В качестве бонуса Юха – парень открытый и весьма медийный.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Барыс» — Найджел Доус

Это лето стало, наверное, самым тяжёлым для «Барыса» за всё время его существования. Брендон Боченски решил завершить карьеру, Дастин Бойд отправился в московское «Динамо». Более того, с бело-голубыми слухи связывали и других лидеров астанинской команды. Но Кевин Даллмэн в итоге остался в столице Казахстана, а Найджела Доуса удержал действующий контракт с «Барысом». Он-то и будет главной звездой команды Евгения Корешкова в предстоящем сезоне. Как Доус сыграется с новыми партнёрами пока загадка, но ему всего 32 года, а последние три сезона канадец не опускается ниже фантастической планки в 30 шайб за сезон.

Ещё в прошлом сезоне болельщикам «Витязя» было на кого посмотреть. Ассортимент звёзд, пусть и локальных, был как никогда широк. Оттого и трибуны в Подольске заполнялись. Однако легионеры во главе с Миро Аалтоненом соблазнились возможностью попробовать себя в НХЛ, оставив подмосковный клуб на Максима Афиногенова. Он и без того самый именитый игрок в составе «Витязя», а с пришествием Валерия Белова ветеран обрёл вторую (или третью?) молодость. Не зря по итогам прошлого сезона Безумный Макс получил награду за преданность хоккею.

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«Динамо» М – Дастин Бойд

Если брать в расчёт медийность, то конкурентов у Михаила Анисина не будет даже близко. Шум вокруг клуба, где играет этот нападающий, обеспечен. Да только нет никакой гарантии, что некогда лучший снайпер Кубка Гагарина в составе «Динамо» вернётся на прежний уровень. Ныне бело-голубые испытывают острый дефицит ярких форвардов, а на безрыбье и Дастин Бойд звезда. Канадец долгие годы пребывал в тени Боченски и Доуса, но, покинув Астану, может стать первой скрипкой.

«Динамо» Мн – Юнас Энрот

Устроив этим летом очередную революцию, минчане растеряли чуть ли не всех своих звёзд. Из тех, кто в прошлом сезоне определял игру «Динамо», в составе остался один Роб Клинкхаммер. Причём столицу Беларуси покинули не только легионеры, в том числе и натурализованные, но и местные звёзды вроде Андрея Стася. Казалось, что «зубры» обречены не только на роль аутсайдеров, но и на полупустые трибуны, но тут руководство клуба подписало Юнаса Энрота. Последний сезон для шведа не сложился, но в целом вратарь, за плечами у которого восемь сезонов в НХЛ, олимпийское серебро и титул лучшему вратарю чемпионата мира, для Минска находка.

«Динамо» Р – Микс Индрашис

По-хорошему, конечно, главная звезда рижского «Динамо» — это Сандис Озолиньш. Это тот бренд, на который любители хоккея будут стекаться даже за пределами Латвии. Жаль лишь, что место Озо теперь на лавке и на льду он в предстоящем сезоне не появится. В распоряжении нового главного тренера оказался беззвёздный состав, где на роль примы годится разве что вечно перспективный Микс Индрашис. Большой звездой, несмотря на щедрые авансы, он не стал, но у 26-летнего форварда есть все данные, чтобы перезагрузиться под руководством Озолиньша.

«Йокерит» — Петер Регин

В год своего 50-летия «Йокерит» всерьёз вознамерился дать бой топ-клубам Западной конференции. Яри Курри заполучил в это межсезонье как готовых игроков, способных стать лидерами, так и талантливую финскую молодёжь. Карри Рамо, Сами Лепистё, Олли Палола и другие этим летом стали «шутами». Но всё же главной звездой финского клуба остаётся датчанин Петер Регин. Почти полсотни очков два сезона подряд и капитанская нашивка этому лучшее подтверждение.

«Куньлунь» — Войтек Вольски

Уже сейчас на контрактах у «Куньлуня» свыше 30 человек. Большинство из них – новобранцы. Разобраться, кто будет играть на рояле, а кто его таскать, не самая простая задача. В распоряжении Майка Кинэна слишком много хоккеистов, никогда не игравших в КХЛ. Пока они будут привыкать к новой лиге, роль лидеров на себя должны взять старожилы нашего чемпионата. Прежде всего это Войтек Вольски, который был важной частью чемпионской «Магнитки», а в «Торпедо» даже исполнял роль капитана. Вопрос лишь в том, каким Войтек вернётся после тяжёлой травмы позвоночника. Если в Китае мы увидим хотя бы 80% от прежнего Вольски, он сможет влюбить в себя местную публику.

Всего год назад поверить в то, что Никиту Филатова назовут главной звездой какого-либо клуба КХЛ, было непросто. Особенно если делать это не за былые заслуги. Теперь же из проблемного игрока, которого ссылают в фарм-клуб, он превратился в главную надежду «Лады» в предстоящем сезоне. В межсезонье Никита утряс все проблемы с контрактом и готовится выдать второй топ-сезон во взрослой карьере. С мастерством у него всегда был полный порядок, осталось в 27 лет обрести стабильность.

Всего год назад поверить в то, что Никиту Филатова назовут главной звездой какого-либо клуба КХЛ, было непросто.

«Локомотив» — Брэндон Козун

Пожалуй, со времён локаута и Алексея Яшина не было в Ярославле одного игрока-магнита, на которого бы пошёл зритель. Примерно на одной ступени по величине личности стоял разве что Павол Демитра. Уже много лет «Локомотив» представляет собой крепко склеенный коллектив из добротных, но не суперзвёздных игроков. В нынешнем составе можно получать кайф от игры молодёжного звена или тройки иностранцев, но никто из них не выделяется на фоне партнёров. Чуть выше можно поставить Брэндона Козуна, чья манера игры несколько зрелищнее, чем у плеймейкера Контиолы и бойца пятака Тальбо.

А могут ли быть другие варианты? Капитан, лучший бомбардир клуба и всей лиги, покоритель всевозможных рекордов и обладатель множественных титулов. А уж после ухода Даниса Зарипова вопрос о том, кто главная прима «Магнитки», снимается с повестки дня. Вопрос лишь в том, будет ли Мозякин даже эффективен без своего верного напарника, или же его результативность пойдёт на спад. В любом случае в Магнитогорске есть кому выписывать щедрую порцию оваций.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Нефтехимик» — Дэн Секстон

С яркими персонажами там, где тренером работает Андрей Назаров, всегда трудности. Эксцентричный специалист затмевает собою всех вокруг. Не является исключением и его нижнекамский этап карьеры. В прошлом сезоне «Нефтехимик» на себе тащило легионерское звено, но из трио Секстон – Брюле – Йюнге остался один американец. Дэна Секстона-то и впору считать главной звездой татарстанской команды. Самому Назарову импонирует Робин Ганзл, наверняка велика будет роль и Ильи Ежова, но именно 30-летний легионер с опытом игры за сборную США на чемпионате мира выделяется на общем фоне.

Таких игроков, как Умарк, в сегодняшней КХЛ можно пересчитать по пальцам одной руки. Это не местечковая звезда, а достояние всей лиги. Пока россияне стремятся за океан, а легионеры уже не так активно едут за рублём, Умарк продолжает радовать нас, а заодно и сам получает удовольствие от игры. Причём он одинаково комфортно чувствует себя как в анархичном хоккее Захаркина, так и в системном Вестерлунда. Будьте уверены, скучать по Кириллу Капризову бородатый швед будет совсем недолго: рядом с таким креативным форвардом засверкает любой мало-мальски мастеровитый партнёр.

Таких игроков, как Умарк, в сегодняшней КХЛ можно пересчитать по пальцам одной руки. Это не местечковая звезда, а достояние всей лиги.

Ожидается, что развлекать череповецкую публику и всех случайных зрителей матчей «Северстали» в следующем сезоне будет Юлиус Гудачек. Словацкий вратарь, известный своими цирковыми выходками, может покорить сердца болельщиков, но ещё не забыт его печальный опыт игры за «Сибирь». Пока же на роль местного героя претендует Дмитрий Кагарлицкий. Лучший бомбардир клуба, череповецкий воспитанник, форвард в самом расцвете сил – это ли не фоторобот звезды? Не до конца понятно, как руководителям «Северстали» удалось оставить Кагарлицкого в это межсезонье, но теперь им не остаётся ничего, кроме как на него молиться.

После того как сразу три лучших бомбардира «Сибири» отправились в ЦСКА, в составе новосибирского клуба почти не осталось «сборников». Хотя ещё по ходу прошлого сезона число игроков, защищающих цвета сборной России, достигало пяти человек. Нетронутым остался лишь Степан Санников. Он же в «Сибири» носит и капитанскую нашивку. Да только Санников, будучи трудягой на льду и скромным человеком за его пределами, на роль звезды годится с большой натяжкой. Эту нишу в Новосибирске занимает Александр Салак. Эмоциональный вратарь заводит партнёров и болельщиков, не даёт спуска партнёрам и судьям, а прямо сейчас восстанавливается после тяжёлой травмы.

СКА – Илья Ковальчук

Если бы вслед за Евгением Дадоновым и Вадимом Шипачёвым в НХЛ отправился и Илья Ковальчук, маркетологи СКА попали бы в непростую ситуацию. Кроме Павла Дацюка им, по сути, и некого было бы бросать на внутригородскую конкурентную войну с «Зенитом». Разве что Никита Гусев вышел бы на новый уровень: по части не столько игры, сколько медийности. Однако, уговорив Ковальчука остаться ещё на один сезон, петербуржцы решили многие проблемы. Кто бы что ни говорил про Илью, он остаётся одним из лучших форвардов нашего чемпионата и, в отличие от Дацюка, не испытывает серьёзных проблем со здоровьем. Ковальчук – живой символ СКА эпохи «Газпрома» и чуть ли не последняя суперзвезда лиги наряду с Мозякиным.

Ковальчук останется в СКА на год, а «Авангард» отказался от Ягра Ковальчук заключит однолетний контракт со СКА, «Авангард» отказался от Ягра, а Зюзин раскритиковал «Салават Юлаев» — в итогах дня.

«Слован» — Лукаш Кашпар

Чешский форвард так давно играет в КХЛ, что, кажется, мы стали его недооценивать. Да, прошлый сезон Кашпару не удался. Помещение в список отказов и споры с «Динамо» стали чёрным пятном на российской карьере Лукаша. Однако он остаётся игроком, способным спокойно выбивать по 15 шайб за сезон. Одновременно техничный и атлетичный форвард спустя год вернулся в «Слован», где практически на безальтернативной основе будет первым парнем на деревне.

Если бы вслед за Евгением Дадоновым и Вадимом Шипачёвым в НХЛ отправился и Илья Ковальчук, маркетологи СКА попали бы в непростую ситуацию.

«Спартак» — Райан Стоа

Со звёздами в стане красно-белых натужно. Есть заслуженный ветеран Дмитрий Калинин. Есть новичок из разряда «а вдруг выстрелит» Станислав Чистов. А вот с игроками, которые гарантированно способны давать результат здесь и сейчас, всё сложнее. Не притормози в том году, таким мог бы стать кандидат в национальную команду Вячеслав Лещенко. Пока же спартаковским болельщика остаётся надеяться, что не сдаст оборотов крепкий, но отнюдь не выдающийся легионер Райан Стоа.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Торпедо» — Каспарс Даугавиньш

Была ли хоть одна звезда в «Торпедо» за время работы Петериса Скудры? Кажется, что дело не столько в финансовых возможностях нижегородского клуба, сколько во взглядах латвийского специалиста. Если он и приглашал именитых игроков, то с оговорками: кто-то был на спаде карьеры, а кто-то с проблемами личного характера. В очередном созыве «Торпедо» есть крепкие легионеры, местные воспитанники Галузин и Потапов, а также Денис Паршин, на чей ренессанс рассчитывает Скудра. Мы же остановимся на Каспарсе Даугавиньше. Когда-то его травили в НХЛ за пижонский буллит. Теперь он повзрослел, но всё ещё может удивить нестандартными действиями на площадке.

«Трактор» — Кирилл Кольцов

Сколько по лиге разбросано челябинских воспитанников – не счесть. Многие из них могло бы принести пользу родному клубу, но на кого-то у «Трактора» нет денег, а от кого-то добровольно отказывается нынешнее руководство. Из тех игроков, что есть в распоряжении Анвара Гатиятулина, по-настоящему звёздного форварда не найти. Кажется, что самые неординарные игроки «Трактора» собрались в линии обороны. Это не только Кирилл Кольцов, но и Ник Бэйлен. Мы же выделим челябинца Кольцова, который за прошлый сезон не только вернулся на прежний уровень, но и ни разу (по крайней мере публично) не поругался с главным тренером. Можно сколько угодно спорить об эффективности Кирилла, но эффектности ему не занимать. Защитников, от игры которых перехватывает дух, в нашем чемпионате раз-два и обчёлся.

Совсем недавно выбор главной звезды «Сочи» проходил бы между двумя шведами. Оскар Фантенберг и Андре Петерссон одинаково ярко зажигали на берегу Чёрного моря, каждый в своей линии. Увы, оба в это межсезонье покинули олимпийскую столицу, оставив «леопардов» без ярко выраженных звёзд. На счету Райна Гарбутта свыше 300 матчей в НХЛ, а Симон Энеруд этой весной стал MVP шведского плей-офф, но для нашей лиги оба – тёмные лошадки. В сухом остатке лицом сочинского клуба можно считать одного Константина Барулина. Всего-то несколько лет назад он был завсегдатаем Матчей звёзд.

ЦСКА – Валерий Ничушкин

Весь прошлый сезон ушёл для ЦСКА на поиски замены Александру Радулову. Безуспешно. В это межсезонье москвичи с большим запасом стали чемпионами по закупкам, потратили уйму денег, но настоящую суперзвезду на Ленинградский проспект так и не привезли. Григоренко, Нестеров и Любимов пусть и обладают опытом игры в НХЛ, не были за океаном заметными персонажами. Шумаков, Шалунов и Капризов имеют перспективы стать звёздами лиги, но переход в ЦСКА для них – новый вызов, который таит в себе немало подводных камней. Почему же главной звездой столичного клуба мы считаем Ничушкина? Всё дело в интересе к нему со стороны «Далласа». Руководство «звёзд» планирует вернуть его через год, что не только является знаком качества, но и может стать дополнительной мотивацией для самого Валерия. Для парня, который то загорается, то потухает, подобный толчок имеет особое значение.

Два состава нового ЦСКА. Награда или наказание для Никитина? ЦСКА провёл масштабную трансферную кампанию, собрав почти два равноценных состава. Как распорядится богатством Игорь Никитин?

«Югра» — Велли-Матти Савинайнен

Игроков с именем в «Югре» хватает. Даже после того как Туукка Мянтюля покинул Ханты-Мансийск по семейным обстоятельствам. Да только первое звено Панов – Макаров – Скачков могло бы считаться убойным года четыре назад, но не сейчас. То же самое можно сказать применительно к Антону Курьянову, который не первый год едет с ярмарки. Авансом можно было выделить Павла Варфоломеева, но он пока всё же звёздочка, а не звезда. Вот и получается, что все объективы стоит направлять на Велли-Матти Савинайнена. Он не только единственный легионер в составе «мамонтов», но и лучший снайпер финской лиги образца прошлого сезона.