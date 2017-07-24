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Андре Петерссон
Текст: Владислав Уткин
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Петерссон перешёл в «Авангард», Арзамасцев и Фёдоров вызваны в сборную

Петерссон подписал контракт с «Авангардом», а Арзамасцев и Фёдоров вызваны в олимпийскую сборную России – в итогах дня.
24 июля 2017, понедельник. 22:00. Хоккей

Андре Петерссон – в «Авангарде»

«Авангард» объявил о подписании соглашения со шведским нападающим Андре Петерссоном, которое рассчитано на один год, сообщает официальный сайт клуба. Генеральный менеджер клуба Виктор Шалаев прокомментировал подписание шведского нападающего:

«С обновлением линии атаки нашей команде нужен был креативный нападающий. Петерссон — игровик, универсал, способный бросить и отдать, исполнитель высокого класса, который, как мы рассчитываем, усилит нашу игру в большинстве», — сказал Шалаев.

В прошлом сезоне Петерссон выступал в составе «Сочи», принял участие в 39 матчах регулярного сезона КХЛ, забросил 14 шайб и стал автором 15 результативных передач, набрав 29 очков при показателе полезности «+5», а также отбыл 22 штрафные минуты.

Всего в КХЛ у Петерссона на счету 146 матчей, в которых он набрал 113 очков по системе «гол + пас» (58+55), а его показатель полезности составил «+14».

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«Авангард» объявил о подписании соглашения со шведским нападающим Андре Петерссоном, которое рассчитано на один год.

Арзамасцев и Фёдоров вызваны в олимпийскую сборную России

Защитник Захар Арзамасцев и нападающий Артём Фёдоров, выступающие в составе «Салавата Юлаева», получили вызов в олимпийскую сборную России на предсезонный турнир SochiHockeyOpen, который пройдёт в Сочи с 1 по 9 августа.

Также в свою национальную команду был вызван канадский голкипер «Салавата» Бен Скривенс. Он поможет ей на турнире в Санкт-Петербурге, который пройдёт в середине августа.

Фёдоров и Скривенс подписали соглашения с клубом этим летом. Артём ранее выступал в составе московского «Динамо», а Бен – в «Динамо» из Минска. Молодой россиянин отреагировал на свой вызов в сборную следующим образом.

«Вызов в сборную России? Всегда приятно, когда тебя вызывают в сборную. Это придаёт положительные эмоции, мотивирует развиваться», — прокомментировал приглашение в сборную Фёдоров.

Полностью состав олимпийской сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Владислав Сухачёв («Трактор»), Кирилл Устименко (МХК «Динамо» СПб, МХЛ).

Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Илья Любушкин, Рушан Рафиков (оба – «Локомотив»), Михаил Науменков, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Никита Трямкин («Автомобилист»), Динар Хафизуллин, Максим Чудинов (оба – СКА).

Нападающие: Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева», ВХЛ), Станислав Галиев, Владимир Ткачёв (оба — «Ак Барс»), Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Роман Любимов (все – ЦСКА), Илья Каблуков, Сергей Калинин, Евгений Кетов (все – СКА), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин (все – «Локомотив»), Артем Фёдоров («Салават Юлаев»).

Тренерский штаб команды: главный тренер – Олег Браташ, тренеры – Валерий Брагин, Игорь Ефимов, тренер вратарей – Александр Колобков. В рамках турнира тренерский штаб может пригласить для просмотра других кандидатов в олимпийскую сборную из команд – участниц турнира.

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25-летний Дюмоулин является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2016, 2017). В прошедшем регулярном чемпионате хоккеист принял участие в 70 матчах своей команды, записав на свой счёт 15 (1+14) результативных баллов, а в 25 играх плей-офф — ещё 6 (1+5) очков.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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