Зарипов попался на допинге. Конец карьеры легенды?

Допинг-проба хоккеиста Даниса Зарипова дала положительный результат

Нет, это не шутка. Четырёхкратный обладатель кубка Гагарина, трёхкратный чемпион мира Данис Зарипов попался на допинге. Допинг проба одного из самых титулованных игроков нашего чемпионата дала положительный результат. О том, что кто-то из ведущих российских хоккеистов будет уличён в допинге, в кулуарах стало известно ещё в конце прошлой недели. Открытым оставался вопрос, кто именно.

Хоккейный мир настолько тесен, что информация о столь громком событии не могла не просочиться наружу. А с сегодня, 25 июля, официально стало известно, что помимо Зарипова на допинге попались экс-защитник «Адмирала» Андрей Конев и его коллега по амплуа из «Медвешчака» Дерек Смит. Но если двум нарушителям выписано более-менее щадящие наказание (Конев дисквалифицирован до 19 ноября 2017 года, а Смит до 2 сентября 2018 года), то Зарипова наказали по всей строгости. Данис дисквалифицирован на два года – до 22 мая 2019 года.

КХЛ отстранила Зарипова от участия в чемпионате на два года

Когда стало известно, что Зарипов уличён в применении допинга, пазл сложился. Положительная допинг-проба во многом объясняет его преображение в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина. Судите сами, регулярный чемпионат, в котором Данис набрал 45 очков, стал для него худшим с момента переезда в Магнитогорск. Тогда как с наступлением плей-офф Зарипов местами выглядел даже более грозной силой, чем Сергей Мозякин.

Положительная допинг-проба во многом объясняет преображение Зарипова в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина.

Когда 36-летний нападающий выдаёт хет-трик за хет-триком, да не в рядовом матче «регулярки» против аутсайдеров, а в играх плей-офф, это не только вызывает восхищение, но и настораживает. Ещё весной, по ходу розыгрыша Кубка Гагарина, от одного сведущего человека проскочила фраза «Зарипов играет под допингом». Тогда воспринимать её всерьёз не получалось при всём желании. Мало ли подобных подозрений? Теперь всё встало на свои места.

Здесь у читателя может возникнуть резонный вопрос. Неужели это допинг отдавал за Зарипова филигранные передачи и отправлял шайбы в ворота соперников «Магнитки»? Разумеется нет. Допинг в игровых видах спорта в принципе не играет такого значения, как в циклических. Ни один препарат не заставит вас видеть площадку, вкладывать шайбу аккурат в клюшку и читать игру наперёд. Фармакология не стоит на месте, но вряд ли в природе существует таблетка, после принятия которой прорежется кистевой бросок.

На момент истечения дисквалификации ему будет уже 38 лет, и только чудо поможет Данису вернуться в большой хоккей.

Конечно, в том, что Зарипов с 15 шайбами стал лучшим снайпером розыгрыша Кубка Гагарина, велика его заслуга. Но все, кто наблюдал за игрой Даниса в регулярном чемпионате, помнят, что свой привычный уровень он демонстрировал через матч, а то и через два на третий. То, что в случае с молодыми игроками объясняется нестабильностью, у ветеранов связано с долгим восстановлением. Как раз для того, чтобы выдерживать жёсткий график кубковых матчей, Зарипову и понадобились стимуляторы и диуретики, найденные в его крови.

Развеивается туман и вокруг отсутствия Зарипова на чемпионате мира в Кёльне. Нет, конечно, его не было в команде Олега Знарка и год назад в Москве, но после блестящего плей-офф у многих возникли вопросы, почему Даниса не взяли в сборную. Притом что не только молодые магнитогорские защитники Антипин и Береглазов, но и его партнёр-ровесник Мозякин были вызваны в национальную команду. Что, если в ФХР знали о проблемах с Зариповым с допингом и решили перестраховаться, отказавшись от его кандидатуры? Точно так же как прошлой весной федерация перестраховалась, полностью сменив состав юниорской сборной из-за проблем с мельдонием.

Для того чтобы выдерживать жёсткий график кубковых матчей, Зарипову понадобились стимуляторы и диуретики.

Пять лет назад КХЛ сотрясли два допинговых скандала. По три месяца дисквалификации получили Антон Белов и Максим Рыбин. Оба отделались тем, что пропустили предсезонку. Белову, на тот момент игроку «Авангарда», удалось доказать, что в его положительной допинг-пробе виноват врач омского клуба. Защитник предоставил документы, из которых следует, что самостоятельно он ничего не употреблял. Рыбин, в свою очередь, обосновал попадание в кровь запрещённого препарата и доказал, что он не предназначен для улучшения спортивных результатов. Зарипову отделаться столь мягким наказанием не удалось. Во многом это связано с тем, что он употреблял два препарата, один из которых предназначен для вывода допинга из организма. А это значит, что Данис прекрасно осознавал, что делает и что ему может за это грозить.

Положительная допинг-проба бьёт не только по карьере Зарипова, которая со всеми его титулами и регалиями была почти эталонной и незапятнанной, но и подставляет «Ак Барс». Казанский клуб приложил массу усилий к тому, чтобы вернуть живую легенду клуба, а в итоге остался без потенциального лидера и капитана. То, что уже после заключения контракта что-то пошло не так, можно было заподозрить чуть раньше, когда Зарипова не обнаружилось вместе с командой на сборе в Финляндии. Тогда это казалось послаблением для ветерана, индивидуальной подготовкой к сезону, но никак не дымом перед крупным пожаром.

Зарипов: цель в «Ак Барсе» одна – отобрать кубок Гагарина у СКА Возвращение в Казань, секрет тройки Зарипов – Коварж – Мозякин и цель на новый сезон – в интервью с нападающим Данисом Зариповым.

После того как вскрылась история с допингом, по-новому выглядит и «санта-барбара» с торгами вокруг Зарипова. На первый взгляд, «Магнитка» и «Ак Барс» до последнего бились за титулованного форварда, а уральцы уступили казанцам прежде всего в финансовом вопросе. Геннадий Величкин неоднократно давал понять, что его клуб действует строго в рамках бюджета и потолка зарплат, что может повлиять на итоги переговоров с Зариповым. Но что, если в Магнитогорске, зная о том, что информация про допинг может в любой момент стать достоянием общественности, намеренно не бились за своего игрока?

В «Ак Барсе» планировали сколотить вокруг Зарипова ударное звено. Более того, оставить в клубе Владимира Ткачёва удалось во многом благодаря тому, что молодому форварду пообещали в партнёры мастера, на чьей игре он рос. Теперь казанский клуб остался без вожака, Ткачёв – без высококлассного напарника, а Зарипов, по всей видимости, будет вынужден повесить коньки на гвоздь. На момент истечения дисквалификации ему будет уже 38 лет, и только чудо поможет Данису вернуться в большой хоккей. Почти наверняка скандал с допингом поставит точку в карьере Зарипова. Впрочем, положительная проба Даниса может привести и к более масштабным последствиям вроде массовых проверок в клубах КХЛ. По нашей информации, с началом сезона лигу накроет волна допинг-тестов.

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