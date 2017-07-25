Апелляция и презумпция невиновности. Почему вина Зарипова ещё не доказана

Зарипов попался на допинге. Конец карьеры легенды? Данис Зарипов и ещё два игрока попались на допинге. Двухлетняя дисквалификация может поставить точку в карьере легенды КХЛ.

Жаль, что очередная история с допингом в российском спорте развернулась именно вокруг Зарипова. Даниса мы знаем как порядочного человека и большого профессионала, всегда верой и правдой служившего отечественному хоккею. Шутка ли, но Зарипов – единственный в современной истории хоккеист, четырежды за свою карьеру выигравший Кубок Гагарина. Дважды с «Ак Барсом» и дважды с магнитогорским «Металлургом». Данис никогда не отказывал сборной России, всегда бросаясь на помощь своей стране в любой ситуации. Вместе с национальной командой он выигрывал на трёх чемпионатах мира, много раз выстреливая в самый нужный момент. Зарипов – кумир многих болельщиков. И в данный момент он нуждается в их поддержке. Критиковать и поливать грязью – самое простое, что можно сделать в сложившейся ситуации. Гораздо сложнее в ней разобраться.

«Никто сдаваться не собирается. Будем подавать апелляцию, будем решать это дело в суде, и мы, и «Ак Барс» и сам Данис», — сделал заявление первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин. Именно из «Магнитки» по ходу нынешнего межсезонья Зарипов перебрался в «Ак Барс» — ещё одну родную для себя команду. В ней в своё время Данис и состоялся как хоккеист. Вырос в звезду мировой величины.

Из официального релиза КХЛ стало известно, что Международная федерация хоккея уведомила лигу, а также самого Зарипова, что в его допинг-пробе были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b – стимуляторы и S5 – диуретики и маскирующие агенты.

Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел «дело Зарипова» 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении его от участия в соревнованиях до 22 мая 2019. Срок, учитывая возраст Зарипова, серьёзный. На тот момент ему будет уже 38 лет.

Зарипов – кумир многих болельщиков. И в данный момент он нуждается в их поддержке. Критиковать и поливать грязью – самое простое, что можно сделать в сложившейся ситуации.

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Но ведь фактически вина Зарипова ещё не доказана. Во-первых, в России действует презумпция невиновности. Сторона Зарипова намерена подавать апелляцию на вынесенное решение в CAS — международный арбитражный cуд в Лозанне. Зарипов будет добиваться оправдания и более тщательного разбирательства в деле. Он хочет выйти из него так, как привык — в роли победителя. Во-вторых, до сих пор неясно, запланировано ли вскрытие пробы B, а ведь от этого тоже многое зависит. Будет она вскрываться или нет, станет ясно исходя из дальнейшего развития ситуации вокруг этого дела.

Нет сомнений, что помимо «Ак Барса» и «Металлурга» к помощи и разбирательству подключится и Федерация хоккея России. В пресс-службе организации подтвердили эти намерения.

«Федерация хоккея России активно работает с клубами КХЛ по вопросу антидопинга. Врачи ФХР и сборной постоянно контактируют с коллегами из клубных команд, идёт обмен всеми медицинскими данными, которые отображаются в специальном портале. К сожалению, проконтролировать всё, что делают игроки, невозможно.

Зарипов – превосходный мастер, очень именитый игрок, который провёл блестящую карьеру. Федерация хоккея России не забудет его заслуги и окажет ему поддержку», — сказали в ФХР.

Величкин: Никто сдаваться не собирается. Будем подавать апелляцию, будем решать это дело в суде, и мы, и «Ак Барс» и сам Данис.

Интересно, что казанский «Ак Барс», заключая двухлетнее соглашение с Зариповым, знал, что в ближайшее время Даниса ожидают проблемы. К слову, сейчас Данис отсутствует на предсезонных сборах команды на Финляндии.

«Это всё случилось перед плей-офф. Нам пришло сообщение от ИИХФ через ВАДА, что у него обнаружен в допустимых нормах псевдоэфедрин. Этот препарат позволяет лучше дышать, но якобы ещё нашли мочегонное средство в минимальном количестве. Мы ждали решения несколько дней, после чего нам сказали, что это не является страшным нарушением, и разрешили Данису играть.

Об этом знали все: мы, лига, ФХР, ИИХФ. Мы боролись за него, создали группу, собрали все документы. Он 20 лет играет в хоккей, и всё время у него брали пробы. Мы думали и были готовы подписать контракт, но к нам обратился «Ак Барс», мы вели трёхсторонние переговоры. «Ак Барс» знал про эту ситуацию, это доказывает, что все мы понимали, что ничего страшного в этом нет. Ждали предупреждения, но получилась жёсткая дисквалификация», — сказал вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.

Агент: Для меня и для Даниса решение дисциплинарного комитета ИИХФ стало неожиданностью. Мне непонятно, почему при вынесении подобного вердикта сам Зарипов не был вызван на эту комиссию.

Это ещё раз доказывает, что за Зарипова будут биться все стороны, в том числе и казанцы. Сам Данис чувства юмора не теряет, отвечая на звонки журналистов примерно следующим образом: «Перезвоните мне через два года».

Кстати, Зарипов так и не попробовал свои силы в НХЛ, а юрисдикция ИИХФ на североамериканские лиги не распространяется. Может, Данису пришло время уехать в лучшую лигу планеты? Там ему наверняка найдётся место, учитывая высокий уровень нападающего.

«Для меня и для Даниса решение дисциплинарного комитета ИИХФ стало неожиданностью. Мне непонятно почему при вынесении подобного вердикта сам Зарипов не был вызван на эту комиссию. Хотя я не знаком с практикой проведения подобных мероприятий. Безусловно, Данис будет подавать апелляцию на это решение. Сейчас этим вопросом углублённо занимаются специалистыи. Что касается контрактного обязательства с «Ак Барсом», то на время разбирательства действие соглашения с казанским клубом приостанавливается», — заявил хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы Даниса Зарипова.

Итак, стал известен ещё один важный момент. На время разбирательства действие контракта Зарипова с «Ак Барсом» приостановлено. С официальным заявлением по этому поводу уже выступил не только агент, но и казанская команда. Мы же желаем Данису выиграть в апелляционной инстанции и как можно скорее вернуться на лёд.

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