«Это шок, Зарипова очень жаль». Эксперты – о дисквалификации форварда

История с дисквалификацией Даниса Зарипова на два года за употребление допинга произвела эффект разорвавшейся бомбы. Карьера 36-летнего хоккеиста может завершиться досрочно, а чтобы этого не случилось, сторона форварда намерена обратиться в апелляционную инстанцию.

Зарипов попался на допинге. Конец карьеры легенды? Данис Зарипов и ещё два игрока попались на допинге. Двухлетняя дисквалификация может поставить точку в карьере легенды КХЛ.

Своё мнение относительно случившегося высказали известные хоккейные специалисты. В их числе заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов, двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков, главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов, президент Лиги Легенд мирового хоккея Павел Буре, трёхкратный чемпион России и двукратный обладатель кубка Гагарина, бывший партнёр Даниса Зарипова по казанскому «Ак Барсу» Александр Степанов, заслуженный тренер России Юрий Новиков, а также бывший нападающий сборной России и СКА Максим Сушинский.

Гуськов: Очень неожиданная новость. Думаю, что такой же неожиданностью это стало для самого Зарипова. Здесь можно ему посочувствовать и команде «Ак Барс», которая только заполучила такого игрока, но уже теряет. Конечно, Данису нужна поддержка близких и друзей. Очень большой вопрос, увидим ли мы ещё Зарипова играющим на профессиональном уровне. Понятно, что это потеря для клуба, но я думаю, что это потеря и для всей лиги. В ближайшие два года хоккеист не будет играть, радовать болельщиков и приносить пользу команде и российскому хоккею. Могу только сказать слова поддержки Данису.

Апелляция и презумпция невиновности. Почему вина Зарипова ещё не доказана Форвард Данис Зарипов за употребление допинга отстранён от хоккея на два года. Сторона хоккеиста намерена оспорить решение.

Михайлов: Я сожалею, что с Зариповым такое случилось, но вопрос остаётся открытым: он это делал умышленно или нет? Но так как есть решение о его дисквалификации, могу посоветовать ему поменять сферу деятельности. Как игрок Зарипов мог ещё поиграть и принести пользу команде. Но Данис нарушил закон. Вы сами знаете, какие санкции идут в отношении нашего спорта, и такая ситуация, конечно, отрицательно скажется на спортивном имидже нашей страны. И нашим руководителям, особенно хоккейным, нужно проводить разъяснительные беседы, линия нашей страны – за чистый спорт. Он может подать апелляцию – его право, но он попался как нарушитель. Он может доказывать, что это не так – это тоже его право. Но прецедент очень плохой. Зарипов нарушил правила игры.

Новиков: Что касается Зарипова, то я смотрел его игру в прошлом сезоне, и никаких признаков употребления им допинга не обнаружил. Не было такого, чтобы он в свои годы бегал быстрее всех, как угорелый, он играл на своём обычном уровне.

Бадюков: К сожалению, мы не раз сталкивались не только в хоккее, но и во всём спорте с употреблением допинга. Но допинг допингу рознь. Это может быть превышение какого-либо препарата. Нужно понимать, что без вспомогательных лекарств ни один профессиональный спортсмен не может существовать и играть на таком высоком уровне. Конечно, эта ситуация печальна для Даниса и всех нас, и для него дисквалификация — это окончание профессиональной карьеры хоккеиста. Может быть, он переключится на следующий этап, с которым сталкивается каждый возрастной хоккеист – станет тренером или займёт какую-то должность в «Ак Барсе», ну, или поработает на благо нашей сборной. Я уверен, что это обычный восстановитель сердечной мышцы, потому что хоккей – это аэробная нагрузка. Скорее всего, была превышена доза восстановителя. Потому что сейчас столько препаратов, что можно всё и не учесть.

Для меня прежде всего это шок, то, что такая ситуация может произойти с Данисом, я даже не ожидал. Очень жалко, ведь Зарипов только вернулся в «Ак Барс», новый этап в его карьере. Не думаю, что это сильный удар по лиге, скорее это плохая репутация для Даниса, но в лице тех людей, которые его знают, его имидж и репутация никак не поколеблются. Мы все прекрасно знаем Даниса и будем так же прекрасно к нему относиться. Это показательный момент, что в России, кто бы и что ни говорил, ведётся борьба с допингом, в КХЛ регулярно берутся серьёзные допинг-пробы по всем международным правилам, и данная ситуация показывает, что в России очень серьёзно относятся к борьбе с допингом.

Бадюков: Для меня прежде всего это шок, то, что такая ситуация может произойти с Данисом, я даже не ожидал. Очень жалко, ведь Зарипов только вернулся в «Ак Барс», новый этап в его карьере.

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Крикунов: Даже не знаю, что сказать. Он никогда не пользовался ничем подобным. Сколько раз он был на чемпионатах мира, а там знаете, как серьёзно проверяют! Скорее всего, это конец карьеры. Но тут же не одна проба, должна быть и вторая, так что, может, там и нет ничего. Если он ничем не пользовался, то, конечно, нужно бороться. Нужно смотреть, ведь, когда ребята болеют, доктор может дать какие-то лекарства, просто они должны быть зафиксированы у врача. Иногда приходится давать ребятам запрещённые препараты, но это связано с болезнью.

У меня у самого был подобный случай на Олимпиаде, когда дисквалифицировали Василия Панкова. Назначили суд в Швейцарии. Просто врач приехал в суд со швейцарским лекарством, которое дал спортсмену. Оказалось, что компания, которая производила этот препарат, внесла в его состав одно вещество и не указала его на лекарстве. Парня сразу оправдали, и уже на следующий день он мог играть. Вот и Данис никогда ничем подобным не пользовался.

Буре: Очень печально, что такому игроку, как Данис, дали такую длительную дисквалификацию. В таком возрасте, если не играть, будет очень сложно вернуться. Он на протяжении долгих лет лидер нашего хоккея, это печальная весть. Насчёт апелляции ничего сказать не могу, я не очень знаю все эти нюансы, но могу сказать одно: будет очень печально, если мы больше не увидим Даниса в деле.

Михайлов: Зарипов может подать апелляцию – его право, но он попался как нарушитель. Он может доказывать, что это не так – это тоже его право. Но прецедент очень плохой. Зарипов нарушил правила игры.

Степанов: Зарипова поймали на допинге? Честно говоря, сколько играл с Данисом вместе в одной команде, не могу припомнить за ним такого, чтобы он употреблял какие-то запрещённые вещества. Со своей стороны я могу только высказать ему слова поддержки.

Новиков: То, что Зарипова поймали на допинге, – это шок, это сродни разорвавшейся бомбе. Когда я тренировал в Новокузнецке, в команде за это дисквалифицировали семь человек, так что я, как тренер, смотрю на это немного с другой стороны. Вообще, вся эта тема с запрещёнными препаратами – это бизнес нечистоплотных бизнесменов и врачей, которые сбывают всё спортсменам, а они являются конечным звеном в этой цепи.



Что касается Зарипова, то я смотрел его игру в прошлом сезоне, и никаких признаков употребления им допинга не обнаружил. Не было такого, чтобы он в свои годы бегал быстрее всех, как угорелый, он играл на своём обычном уровне. Могу сказать одно, что допинг никакой пользы спортсмену не приносит. Даже обычная чашка кофе, выпитая перед соревнованиями, даёт эффект только на первые 20 минут, а затем наносит вред. Секрет хорошей подготовки спортсмена – в правильной система тренировок под руководством квалифицированного тренера.

Сушинский: Очень жаль, что так вышло, в этом возрасте очень сложно будет вернуться в хоккей после длительного перерыва. Потеря такого титулованного игрока, как Данис, очень печальна. Уже не раз были случаи, когда в лекарствах не указывались запрещённые компоненты, и я не удивлюсь, если здесь такой же случай. Я думаю, мы ещё увидим Зарипова в новом сезоне.