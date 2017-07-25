Белов, Зиновьев и другие хоккеисты КХЛ, пойманные на допинге

Зарипов попался на допинге. Конец карьеры легенды? Данис Зарипов и ещё два игрока попались на допинге. Двухлетняя дисквалификация может поставить точку в карьере легенды КХЛ.

В профессиональном спорте употребление допинга – не редкость, в том числе и хоккеистами. Нет, конечно, до велосипедистов и тяжелоатлетов им далеко, но всё же и мастера клюшки нет-нет да и пользуются услугами фармацевтики, стоящей вне закона. Встречаются среди них и представители КХЛ.

25 июля как гром среди ясного неба разразилась новость о дисквалификации Даниса Зарипова на два года. Выяснилось, что единственный четырёхкратный обладатель кубка Гагарина (2009, 2010 с «Ак Барсом», 2014, 2016 с магнитогорским «Металлургом»), а также трёхкратный чемпион мира (2008, 2009, 2014) применял запрещённые препараты. Но в любом случае Зарипов имеет право подать апелляцию в CAS. Для 36-летнего хоккеиста такая длительная дисквалификация может означать окончание карьеры. Но вина игрока ещё не доказана, и лига знает не один случай, когда решения о дисквалификации отменялись или смягчались. Будем надеяться, что Зарипов ещё порадует болельщиков своей игрой. А может, это обернётся новым витком в карьере Даниса, ведь дисквалификации ИИХФ не распространяются на Северную Америку.

А может, это обернётся новым витком в карьере Даниса, ведь дисквалификации ИИХФ не распространяются на Северную Америку.

Андрей Конев, «Адмирал»

Вслед за Данисом Зариповым был дисквалифицирован защитник дальневосточников Андрей Конев. «В пробе, взятой у игрока, был обнаружен препарат, относящийся к классу S6.b – стимуляторы», – говорится в заявлении КХЛ. Дисквалификация 28-летнего игрока не выглядит такой суровой, как для Зарипова и Смита. Конев сможет сыграть в 10-м сезоне КХЛ, но только после 19 ноября. Андрей перешёл в «Адмирал» из череповецкой «Северстали» по ходу сезона-2015/16 и отыграл за клуб 35 матчей в «регулярке», набрав 2 (0+2) очка, а за 6 игр плей-офф в составе дальневосточного клуба не набрал очков, отметившись 2 штрафными минутами при показателе полезности «-3». Новый контракт с «моряками» он не подписывал.

Апелляция и презумпция невиновности. Почему вина Зарипова ещё не доказана Форвард Данис Зарипов за употребление допинга отстранён от хоккея на два года. Сторона хоккеиста намерена оспорить решение.

Дерек Смит, «Медвешчак»

Вслед за Коневым и Зариповым дисквалификация настигла и игрока уже экс-клуба КХЛ – Дерека Смита. В его пробе обнаружили препараты, относящегося к классу S6.а – стимуляторы. Его дисквалификация в чемпионатах, проводимых под эгидой ИИХФ, продлится до 2 сентября 2018 года. Учитывая, что защитник выступал в Северной Америке, имеет смысл подписать минимальный контракт с клубом АХЛ, чтобы не терять игровую практику. Смит выступал за «Медвешчак» в сезоне-2016/17, в котором отыграл 44 матча, набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «-17».

Положительная проба была взята после одного из матчей «регулярки», но Рыбин спокойно продолжил выступать за свой клуб и даже дошёл с командой до полуфинала Кубка Гагарина.

Максим Рыбин, СКА

2012 год для поклонников хоккея запомнился двумя дисквалификациями. Нападающий питерского СКА был дисквалифицирован на три месяца за употребление допинга. Причём положительная проба была взята после одного из матчей «регулярки», но Рыбин спокойно продолжил выступать за свой клуб и даже дошёл с командой до полуфинала Кубка Гагарина. На тот момент слушание дважды переносилось по просьбе ответчика, и дни дисквалификации считались с 9 июня. Дисквалификация игрока могла затянутся на два года, но Максим в суде смог объяснить и отстоять свою позицию, что препарат не влияет на улучшение спортивных результатов. В организме был обнаружен стимулятор «сибутрамин». Однако п. 9.4. Общероссийских антидопинговых правил предусматривает возможность сокращения срока дисквалификации или полной её отмены. Именно этот пункт спас Рыбина от двухгодовой дисквалификации.

«Это шок, Зарипова очень жаль». Эксперты – о дисквалификации форварда Нападающего Даниса Зарипова дисквалифицировали на два года за употребление допинга. Своё мнение по теме высказали известные эксперты.

Вслед за нападающим СКА Максимом Рыбиным дисквалификацию получил Антон Белов. После четвёртого мачта финала Кубка Гагарина — 2012 года допинг-проба Антона Белова дала положительный результат, после чего игрока дисквалифицировали на три месяца. Максимальная дисквалификация, если это первый прецедент в карьере игрока, достигает двух лет, тогда как Белов пропустил лишь начало тренировочных лагерей. Препарат, обнаруженный в пробе защитника омского «Авангарда» — метилгексанамин, был назначен и введён в организм игрока с разрешения врача. В суде Антон доказал, что это было целенаправленное лечение, назначенное врачом команды, которое было документально заверено. Это стало доказательством того, что Белов самостоятельно не принимал никаких препаратов.

Обладатель кубка Гагарина (2011 год, вместе с уфимским «Салаватом Юлаевым»), двукратный чемпион мира (2008, 2009). С Зиновьевым было связано два допинговых скандала. Первый случился ещё в 2004 году, перед чемпионатом мира Чехии. Он был выведен из состава, так как взятая у игрока проба А показала, что в крови есть следы марихуаны. Получив краткосрочную дисквалификацию, Зиновьев пропустил только предсезонную подготовку и продолжил выступление в чемпионате страны. «Меня элементарно подставили. И напрямую виноват в этом Анатолий Бардин, генеральный менеджер сборной России. Ему было невыгодно, чтобы хоккеист по фамилии Зиновьев выступал за сборную на чемпионате мира. Но ведь это как-то было нужно объяснить, вот и приписали мне марихуану. Но я к наркотикам не прикасался. Ни в одном клубе ни один допинг-контроль это не подтверждал», — пояснил тогда Зиновьев «Советскому спорту».

Второй же допинговый скандал с Зиновьевым произошёл в 2006 году. В порядке предолимпийского тестирования у игроков сборной были взяты допинг-пробы, и Сергей провалил это тестирование. Проба А дала положительный результат, но в ходе дополнительных проверок из-за которых, хоккеист пропустил два месяца «регулярки», обвинения об употреблении допинга были сняты.

Сезон-2015/16 для Сергея начался после 22 сентября. Из-за положительной допинг-пробы самого возрастного на тот момент защитника лиги дисквалифицировали на месяц. Игрок проходил восстановление после сотрясения мозга, полученного в одном из матчей КХЛ. Как оказалось, препарат, который он принимал, входил в список запрещённых в России. По сути, в его дисквалификации виноват врач, который назначил запрещённый препарат. А вот нужен ли он был игроку для восстановления или можно было его заменить, мы никогда не узнаем. Тот чемпионат Гусев доигрывал в омском «Авангарде» в качестве одного из ассистентов капитана, а свой последний сезон в качестве игрока Сергей провёл в ханты-мансийской «Югре».