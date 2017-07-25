Зарипов пойдёт в арбитраж, Дежарден возглавил сборную Канады

Зарипов оспорит дисквалификацию, Дежарден возглавил сборную Канады в олимпийский сезон, а «Трактор» обыграл «Сочи» — в итогах дня.

Два года Зарипова

Континентальная хоккейная лига отстранила нападающего Даниса Зарипова от участия в чемпионате на два года.

Международная федерация хоккея уведомила КХЛ, а также самого Зарипова, что в его допинг-пробе были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b – стимуляторы и S5 – диуретики и маскирующие агенты. Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел «дело Зарипова» 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении его от участия в соревнованиях до 22 мая 2019-го.

«Для меня и для Даниса решение дисциплинарного комитета ИИХФ стало неожиданностью. Мне непонятно, почему при вынесении подобного вердикта сам Зарипов не был вызван на эту комиссию. Хотя я не знаком с практикой проведения подобных мероприятий. Безусловно, Данис будет подавать апелляцию на это решение. Сейчас этим вопросом углублённо занимаются специалисты соответствующего профиля. Что касается контрактного обязательства с «Ак Барсом», то на время разбирательства действие соглашения с казанским клубом приостанавливается», — сказал «Чемпионату» агент игрока Юрий Николаев.

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Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел «дело Зарипова» 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении его от участия в соревнованиях до 22 мая 2019-го.

Смит и Конев также провалили допинг-тест

КХЛ отстранила защитников Дерека Смита («Медвешчак») и Андрея Конева («Адмирал») от участия в чемпионате из-за обнаружения в их допинг-пробах следов запрещённых веществ, о чём сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

Смит не сможет выступать до 2 сентября 2018 года, а Конев — до 19 ноября 2017-го. Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/17 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и ВАДА, с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord – DFSU (DopingFreeSportUnit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных ВАДА. В сезоне-2016/17 КХЛ было взято 377 проб.

Григоренко ушёл из «Ак Барса»

«Ак Барс» объявил о расторжении соглашения с нападающим Евгением Григоренко по обоюдному согласию сторон, о чём сообщает официальный сайт клуба.

«Мы выражаем Евгению Григоренко благодарность за плодотворную совместную работу и желаем ему новых успехов в дальнейшей спортивной карьере», — говорится в заявлении.

В прошлом сезоне Григоренко отыграл 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Девять из них он провёл в составе «Нефтехимика» — забросил 1 шайбу при показателе полезности «-6», а также отбыл 2 минуты штрафа. За «Ак Барс» Евгений отыграл всего одну встречу, в которой не отметился результативными действиями.

Апелляция и презумпция невиновности. Почему вина Зарипова ещё не доказана Форвард Данис Зарипов за употребление допинга отстранён от хоккея на два года. Сторона хоккеиста намерена оспорить решение.

«Трактор»обыграл «Сочи»

«Трактор» одержал победу над ХК «Сочи» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Защитник Юрий Александров открыл счёт уже через минуту после стартового вбрасывания, однако в середине периода Игорь Полыгалов восстановил равенство, а во второй двадцатиминутке оформил дубль. В третьем периоде отличились Ник Бэйлен, Андрей Ерофеев и Игорь Исаев. В воротах сочинской команды играл Олег Назаров, у «Трактора» — Павел Францоуз.

Дежарден возглавил канадцев

Главным тренером сборной Канады на олимпийский сезон назначен Уилли Дежарден. Крэйг Вудкрофт, Дэйв Кинг и Скотт Уолкер стали его помощниками. Генеральным менеджером команды стал Шон Бурк, в его команду также войдёт Мартин Бродо. Об этом сообщает Hockey Canada.

60-летний Дежарден в 2009 году в качестве помощника главного тренера помог молодёжной сборной Канаде выиграть чемпионат мира, а в 2010-м возглавил команду и завоевал серебро МЧМ. Последние три года Дежарден тренировал «Ванкувер Кэнакс».