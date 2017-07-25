Зарипов пойдёт в арбитраж, Дежарден возглавил сборную Канады

Два года Зарипова
Континентальная хоккейная лига отстранила нападающего Даниса Зарипова от участия в чемпионате на два года.
Международная федерация хоккея уведомила КХЛ, а также самого Зарипова, что в его допинг-пробе были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b – стимуляторы и S5 – диуретики и маскирующие агенты. Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел «дело Зарипова» 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении его от участия в соревнованиях до 22 мая 2019-го.
«Для меня и для Даниса решение дисциплинарного комитета ИИХФ стало неожиданностью. Мне непонятно, почему при вынесении подобного вердикта сам Зарипов не был вызван на эту комиссию. Хотя я не знаком с практикой проведения подобных мероприятий. Безусловно, Данис будет подавать апелляцию на это решение. Сейчас этим вопросом углублённо занимаются специалисты соответствующего профиля. Что касается контрактного обязательства с «Ак Барсом», то на время разбирательства действие соглашения с казанским клубом приостанавливается», — сказал «Чемпионату» агент игрока Юрий Николаев.
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Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел «дело Зарипова» 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении его от участия в соревнованиях до 22 мая 2019-го.
Смит и Конев также провалили допинг-тест
КХЛ отстранила защитников Дерека Смита («Медвешчак») и Андрея Конева («Адмирал») от участия в чемпионате из-за обнаружения в их допинг-пробах следов запрещённых веществ, о чём сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.
Смит не сможет выступать до 2 сентября 2018 года, а Конев — до 19 ноября 2017-го. Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/17 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и ВАДА, с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord – DFSU (DopingFreeSportUnit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных ВАДА. В сезоне-2016/17 КХЛ было взято 377 проб.
Григоренко ушёл из «Ак Барса»
«Ак Барс» объявил о расторжении соглашения с нападающим Евгением Григоренко по обоюдному согласию сторон, о чём сообщает официальный сайт клуба.
«Мы выражаем Евгению Григоренко благодарность за плодотворную совместную работу и желаем ему новых успехов в дальнейшей спортивной карьере», — говорится в заявлении.
В прошлом сезоне Григоренко отыграл 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Девять из них он провёл в составе «Нефтехимика» — забросил 1 шайбу при показателе полезности «-6», а также отбыл 2 минуты штрафа. За «Ак Барс» Евгений отыграл всего одну встречу, в которой не отметился результативными действиями.
«Трактор»обыграл «Сочи»
«Трактор» одержал победу над ХК «Сочи» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 5:1.
Защитник Юрий Александров открыл счёт уже через минуту после стартового вбрасывания, однако в середине периода Игорь Полыгалов восстановил равенство, а во второй двадцатиминутке оформил дубль. В третьем периоде отличились Ник Бэйлен, Андрей Ерофеев и Игорь Исаев. В воротах сочинской команды играл Олег Назаров, у «Трактора» — Павел Францоуз.
Дежарден возглавил канадцев
Главным тренером сборной Канады на олимпийский сезон назначен Уилли Дежарден. Крэйг Вудкрофт, Дэйв Кинг и Скотт Уолкер стали его помощниками. Генеральным менеджером команды стал Шон Бурк, в его команду также войдёт Мартин Бродо. Об этом сообщает Hockey Canada.
60-летний Дежарден в 2009 году в качестве помощника главного тренера помог молодёжной сборной Канаде выиграть чемпионат мира, а в 2010-м возглавил команду и завоевал серебро МЧМ. Последние три года Дежарден тренировал «Ванкувер Кэнакс».