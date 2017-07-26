Овечкин готовится к сезону с Малкиным. Обзор соцсетей игроков НХЛ

Кучеров тренируется с девушками, Овечкин катается с Малкиным, кубок Стэнли привезли в детскую больницу.

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Необычная тройка Кучерова

Форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров принял участие в рекламной акции своего экипировщика и потренировался с двумя известными хоккеистками: американкой Хилари Найт и канадкой Мари-Филип Пулен.

Великолепная пятёрка и вратарь

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин катается в эти дни в российской столице в компании известных людей. Помимо Евгения Малкина с ним занимаются Вячеслав Фетисов, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр обороны Сергей Шойгу.

«Неправильная» бейсболка Малкина

Малкин вспоминает свои детские годы, когда он ещё не был игроком «Питтсбург Пингвинз» и носил «неправильные»бейсболки.

Кубок Стэнли в детской больнице

Кубок Стэнли продолжает своё путешествие. Защитник «пингвинов» Крис Летанг привёз его в детскую больницу в Монреале. Скоро трофей будет в России, где его презентует Евгений Малкин.

Здесь вам не «Чикаго». «Эдмонтон» готовится к походу за кубком В сезоне-16/17 «Эдмонтон» впервые за 10 лет вышел в плей-офф. Почему контракт на $ 100 млн с Макдэвидом — взвешенный шаг к кубку Стэнли?

Педан работает с тяжёлыми весами

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Андрей Педан усиленно готовится к следующему сезону. Дадут ли ему шанс закрепиться в канадском клубе в следующем сезоне?

Бучневич ищет Месси

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич уже в США. Он не упустил возможности заглянуть на футбольный матч «Барселоны». Павел, как и большинство болельщиков, пытался понять магию Лионеля Месси.

Тройка мечты Лайне

Патрик Лайне не проводит времени зря. Финн из «Виннипега» решил проверить, как играть в одной тройке с такими мастерами, как Вильям Нюландер из «Торонто» и Патрик Кейн из «Чикаго».

Торнтон в Швейцарии

Неужели нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон задумался о том, чтобы поиграть в Европе? В эти дни он тренируется со швейцарским «Давосом», показывая всем свою знаменитую бороду.

Челябинский Дон Черри

Евгений Кузнецов подписал новый контракт с «Вашингтоном», а подготовку к грядущему сезону начал в Челябинске, где встретился с местной легендой по прозвищу Карман. Он работает в столовой во дворце спорта «Юность» и в курсе всех слухов о челябинском хоккее. Местный Дон Черри!

«Кленовые листья» осваивают горы

Игроки «Торонто Мэйпл Лифс» решили поднять командный дух с помощью поездок на велосипедах по горам. В мероприятии приняли участие Митч Марнер, Назем Кадри, Джейк Гардинер и Мэтт Мартин. Поводом стало бракосочетание Тайлера Бозака.