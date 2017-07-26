Поступок «Ак Барса». В Казани намерены биться за Зарипова

В сложившейся вокруг Даниса Зарипова ситуации достойнее всех выглядит «Ак Барс», который мог даже не вести переговоров с игроком.

За последние сутки кто только не выступил с заявлениями и комментариями, касающимися ситуации с Данисом Зариповым. Напомним, что допинг-проба 36-летнего форварда дала положительный результат, а Континентальная хоккейная лига отстранила нападающего от участия в чемпионате на два года. В допинг-пробе спортсмена были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b – стимуляторы и S5 – диуретики и маскирующие агенты. Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел «дело Зарипова» 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении его от участия в соревнованиях до 22 мая 2019.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»



Многие люди поддерживают Даниса, но, конечно, есть и те, кто жёстко критикует. При этом мало кто попытался разобраться, что же произошло на самом деле. Сделать это в ближайшее время намерены в «Ак Барсе», в родной для Даниса команде, с которой он выигрывал два Кубка Гагарина и где стал звездой мировой величины.

Ещё накануне вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин сделал важное заявление. В котором, в частности, отметил, что казанский клуб знал о проблемах хоккеиста, когда вёл переговоры с его представителями и «Магниткой». То есть казанцы могли даже не вступать в них, вполне отдавая себе отчёт, что ничем хорошим подобные истории не заканчиваются. Особенно в последнее время, в связи с непростой политической ситуацией. Россиян наказывают моментально и без раздумий. Но в столице Татарстана не побоялись ответственности и уже тогда хотели всячески Данису помочь. Поговаривают, что против приглашения игрока в команду высказывался лишь главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов, лично наложивший запрет на подписание защитника Григория Панина. Однако на сей раз менеджмент татарстанского коллектива убедил тренера в необходимости сотрудничества с нападающим.

Апелляция и презумпция невиновности. Почему вина Зарипова ещё не доказана Форвард Данис Зарипов за употребление допинга отстранён от хоккея на два года. Сторона хоккеиста намерена оспорить решение.

Стоит отметить, что перестраховаться в «Ак Барсе» всё же не забыли. И правильно сделали. Повторимся, «барсы» могли вообще не ввязываться в эту историю, однако повели себя по-мужски. И это учитывая огромный контракт Зарипова (260 млн рублей за два года).



«Контракт начинает действовать после прохождения медосмотра, у нас он был в понедельник, Зарипов к нам присоединился только-только, и вот произошла такая неприятная ситуация. Что касается апелляции, то мы начали заниматься этим процессом, пока не знаем, что и как сложится. Постараемся сделать всё как можно оперативнее», — заявил директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов.

Получается, что на бумаге двухлетнее соглашение между казанцами и игроком имеется, а вот в юридическую силу оно не вступило, так как предусмотрительные «барсы» настояли на необходимости пункта об обязательном прохождении медосмотра для полного согласования отношений.

«Это шок, Зарипова очень жаль». Эксперты – о дисквалификации форварда Нападающего Даниса Зарипова дисквалифицировали на два года за употребление допинга. Своё мнение по теме высказали известные эксперты.

Уже 26 июля «Ак Барс» опубликовал на своём сайте ещё одно заявление, подтверждающее благие намерения коллектива.



«В связи с возникшей ситуацией в отношении хоккеиста Даниса Зарипова хоккейный клуб «Ак Барс» заявляет, что приложит все усилия, чтобы в ней разобраться. После этого возможны дополнительные комментарии. Данис Зарипов по-прежнему легенда клуба, и в сложной ситуации «Ак Барс» считает своим долгом поддержать игрока, с которым связаны славные страницы в истории команды», — говорится в сообщении.

Нужно понимать, что жалоба в арбитражную инстанцию в Лозанне играет в карьере Зарипова ключевую роль. По крайней мере на её российском этапе.

Поддержка и разбирательства Зарипову действительно необходимы. Помощь потребуется в большей степени моральная, нежели финансовая. Человек Данис обеспеченный, многое выигравший и даже имеющий свой собственный бизнес по производству хоккейных клюшек. Разобраться с денежными расходами на подачу апелляции в арбитраж и прочими затратами на судебные издержки вряд ли станет для него серьёзной проблемой. А вот качественная работа юристов, ограждение от бумажной волокиты и психологическое спокойствие для Зарипова гораздо важнее.

Нужно понимать, что жалоба в арбитражную инстанцию в Лозанне играет в карьере Зарипова ключевую роль. По крайней мере, на её российском этапе. Вернуться на былой уровень в 38 лет – именно столько будет Данису к концу срока отстранения от хоккея – практически невозможно. Тем более нападающему, для которого скорость и ловкость на льду – это основа. Нет, безусловно, можно участвовать в турнирах ветеранов, попробовать начать тренерскую деятельность или уехать за океан (где Зарипов никогда не играл), но форвард намерен доказать свою правоту гораздо раньше.



Зарипов хочет продолжать играть на высоком уровне, в связи с чем участие «Ак Барса» в решении возникшей проблемы явно не станет лишним. Только максимальная поддержка со стороны каждого и желание разобраться в трудной ситуации способны вернуть игрока в большой хоккей. Ну а критики Данис и так наслушается с лихвой. Да, звёздному нападающему предстоит пройти через многое, но разве Зарипов когда-то боялся сложностей?