Во Владивостоке появилась аллея Гимаева, Казань заступилась за Зарипова

«Ак Барс» поддержал Зарипова

«Ак Барс» выразил поддержку форварду Данису Зарипову, который был дисквалифицирован на два года за употребление допинга, пообещав как можно скорее разобраться в этой ситуации.



«В связи с возникшей ситуацией в отношении хоккеиста Даниса Зарипова хоккейный клуб «Ак Барс» сообщает, что приложит все усилия, чтобы в ней разобраться. После этого возможны дополнительные комментарии. Данис Зарипов по-прежнему легенда клуба, и в сложной ситуации «Ак Барс» считает своим долгом поддержать игрока, с которым связаны славные страницы в истории команды», — говорится в заявлении казанского клуба.

Ранее стало известно, что Зарипов оспорит решение ИИХФ в арбитражном суде.

Поступок «Ак Барса». В Казани намерены биться за Зарипова В сложившейся вокруг Даниса Зарипова ситуации достойнее всех выглядит «Ак Барс», который мог даже не вести переговоров с игроком.

«Медвешчак» примет меры к Смиту за употребление допинга

Противоположную позицию заняло руководство хорватского «Медвешчака». Оно решило не продлевать контракт с бывшим защитником команды Дереком Смитом, который ранее был также уличён в употреблении допинга.



«Мы были неприятно удивлены результатом допинг-теста нашего бывшего игрока Дерека Смита, особенно потому, что во время взятия пробы он являлся действующим хоккеистом нашей команды и тем самым нарушил правила клуба. Компетентный персонал «Медвешчака» детально разберёт ситуацию и примет меры по отношению к такому безрассудному поведению игрока.

«Ак Барс» выразил поддержку форварду Данису Зарипову, который был дисквалифицирован на два года за употребление допинга, пообещав как можно скорее разобраться в этой ситуации.

Позиция клуба по данной ситуации известна всем – «Медвешчак» не терпит подобных действий, которые нарушают клубные правила. Дерек Смит больше не является нашим игроком, и его контракт не будет продлён, особенно после проваленного теста на допинг. Клуб продолжит настаивать на выполнении игроками наших правил, которые включают в себя тему допинга и употребления несанкционированных веществ. Спорт должен оставаться чистым, а подобные случаи – строго наказываться. На данный момент клуб не будет давать дополнительных комментариев», — говорится в заявлении «Медвешчака» на официальном сайте клуба.

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«Салават Юлаев» победил «Трактор» в товарищеском матче

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в выставочном матче с челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 1:0.



Единственный гол в матче записал на свой счёт защитник уфимской команды Денис Куляш, забросивший шайбу в численном большинстве.



Следующий матч команда Эркки Вестерлунда проведёт 1 августа, соперником станет нижегородское «Торпедо».

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в выставочном матче с челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 1:0.

«Локомотив» одолел рижское «Динамо»

Ярославский «Локомотив» в первой встрече Кубка Минска одержал победу над рижским «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:1.



«Локомотив» открыл счёт в первом периоде, заброшенной шайбой отметился Денис Алексеев с передачи Дениса Мосалёва. Во второй двадцатиминутке Денис Мосалёв забил гол, увеличив преимущество своей команды. На старте третьего периода Гунарс Скворцов сократил отставание «Динамо» в счёте. До конца встречи динамовцы не сумели сравнять счёт, а на последних минутах Егор Коршков забил в пустые ворота, установив окончательный счёт — 3:1.

Андрей Свечников не сыграет на мемориале Глинки из-за травмы

Главный тренер сборной России U18 Андрей Зыбин рассказал о подготовке команды к мемориалу Глинки.



«Были недовольны матчем с «Локо-Юниором» (6:1), особенно первым периодом. То, что нарабатывали, не сработало. Мы сделали коррективы, потом выправили и стали правильно играть. Всё равно есть игроки, которыми мы недовольны. Внимательно смотрели финал по этому году, вызвали ребят, которых раньше не было в сборной, ещё предстоит большая работа. 2000 год вливается в команды МХЛ, кто покажет себя, тот и получит шанс.

Ярославский «Локомотив» в первой встрече Кубка Минска одержал победу над рижским «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:1.

Александр Хованов приехал к сбору позже, но у него проблемы со здоровьем. У Андрея Свечникова травма. Может, и плюс, что их нет пока, потому что люди приезжают сюда и смотрят на них: «Да они забьют». Сейчас ребятам, которые здесь, нужно показывать, что они могут играть в первых звеньях, и не надо на них смотреть. На мемориал Глинки едем только за победой, других целей нет, будем бороться», — сказал Зыбин.

Игроки «Адмирала» заложили аллею памяти Сергея Гимаева

25 июля около «Фетисов Арены» игроками «Адмирала» была заложена аллея памяти заслуженного тренера России, почётного президента спортклуба «Адмирал» Сергея Гимаева, сообщает официальный сайт клуба.



Сергей Наильевич Гимаев ушёл из жизни 18 марта на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.



Хоккеист Гимаев выступал за ЦСКА и СКА, принимал участие в играх сборной СССР. Позже работал тренером, комментатором и экспертом на телевидении. Сергей Наильевич — многократный чемпион СССР и обладатель Кубка СССР, неоднократно входил в число лучших советских защитников, награждён орденом Почёта.



Посмотреть видео заложения аллеи вы можете на официальном канале «Адмирала» на Youtube.