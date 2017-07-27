«Все регионы России хотят выступать в Ночной лиге»

Рекордный сезон Ночной хоккейной лиги

В конференц-зале Министерства спорта России состоялось совещание, на котором были подведены итоги шестого сезона Ночной хоккейной лиги. Сезон по многим показателям получился рекордным, и обсудить положение дел и планы на будущее собрались люди, занимающие серьёзные посты. Прежде всего это заместитель министра спорта Российской Федерации Марина Томилова, исполнительный директор Ночной хоккейной лиги Игорь Бахмутов и двукратный олимпийский чемпион, председатель совета легенд лиги Александр Якушев.

Прошедший чемпионат стал самым массовым за всю историю проведения этих соревнований. В нём приняли участие 827 любительских команд из 74 субъектов страны. Традиционный майский фестиваль в Сочи собрал 155 коллективов из 73 регионов, а это более трёх тысяч игроков. Сборная легенд хоккея объехала множество городов с выставочными матчами против местных команд, открыв для хоккейной географии новые места, такие как, к примеру, Норильск.

Началось заседание с показа видеоклипа, в котором были собраны самые знаменательные и запоминающиеся моменты прошлого сезона. Видео получилось зажигательным и интересным, а его девизом стала фраза: «Прошлый сезон стал самым успешным в истории». И это действительно так.

Далее слово взяла Марина Томилова. Она рассказала, как сейчас в России развивается любительский хоккей.

Томилова: В прошлом году было построено 36 сооружений для занятий хоккеем. Но этого недостаточно, и Министерство спорта в дальнейшем продолжит реализацию федеральной целевой программы.

«Отрадно, что с нами много лет находятся легенды советского и российского хоккея. Сегодня в стране бум — не хватает спортивных сооружений, несмотря на то что за последние 10 лет было построено 639 спортивных объектов. Это ледовые дворцы и сооружения с искусственным льдом. В прошлом году было построено 36 сооружений для занятий хоккеем. Но этого недостаточно, и Министерство спорта в дальнейшем продолжит реализацию федеральной целевой программы. Ночная хоккейная лига показывает пример другим игровикам. На данный момент в стране нет других любительских соревнований, которые были бы так же логичны, понятны и обладали бы таким же административным ресурсом», — сказала Томилова.

Затем слово взял Александр Якушев. Двукратный олимпийский чемпион отметил, что в прошедшем сезоне в лиге произошли серьёзные структурные изменения, но это не повлияло на уровень организации. «Предыдущий сезон для нас стал в некоторой степени необычным. Вы прекрасно знаете, что в Ночной хоккейной лиге произошли серьёзные структурные изменения. В этой связи у меня были опасения насчёт того, как мы сможем провести этот год в плане организации соревнований, и главное фестиваля в Сочи. Но сотрудники лиги, хотя им было непросто, достойно провели отборочный этап и финал фестиваля. Судя по всем отзывам, мы хорошо справились», — заявил Якушев.

В Ночную хоккейную лигу вступят более 150 команд.

Затем к микрофону подошёл исполнительный директор лиги Игорь Бахмутов, который подвёл статистические итоги.

Томилова: В прошлом году было построено 36 сооружений для занятий хоккеем. Но этого недостаточно, и Министерство спорта в дальнейшем продолжит реализацию федеральной целевой программы.

«Заявочная кампания на следующий сезон стартует 1 августа. Ночная хоккейная лига вправе рассчитывать на рост количества команд. Мы прогнозируем, что более 150 коллективов из Российской Федерации появится в ней. На территории России добавится около 20 новых дивизионов. А в финальном фестивале в Сочи сыграют около 170 команд. Это ставит вопрос об увеличении количества ледовых площадок для его проведения. К сожалению, того льда, что мы имели в этом году в «Большом» и на «Айсберге», маловато. В связи с этим мы планируем увеличить сроки проведения — со 2 по 18 мая», — сказал Бахмутов.

Весь прошедший сезон на благо лиги и развития любительского хоккея в нашей стране трудились десятки специалистов. И после официальной части совещания они получили свою долю признания. Каждый из присутствовавших на мероприятии работников лиги получил из рук Томиловой благодарственное письмо, после чего на фон российского флага, украшавшего одну из стен конференц-зала, была сделана памятная фотография со всеми участниками торжественного собрания.

Бахмутов: Ночная хоккейная лига вправе рассчитывать на рост количества команд. Мы прогнозируем, что более 150 коллективов из Российской Федерации появится в ней. На территории России добавится около 20 новых дивизионов.

«В Ночной лиге хотят играть команды из всех регионов России»

Безусловно, увеличение числа участников Ночной хоккейной лиги влечёт за собой как популяризацию любительского хоккея в регионах, так и определённые организационные трудности. О том, какие проблемы возникнут перед лигой в следующем сезоне и как она будет их решать, журналистам рассказал Александр Якушев.

— На финальном фестивале в Сочи ожидается большее количество команд, чем в предыдущий раз, — поделился радостными ожиданиями Якушев. — В плане организации со стороны Ночной лиги проблем не будет, но найти свободное время для такого количества команд очень сложно.

— Финальный этап фестиваля становится длиннее с каждым годом…

— Это естественно, это вытекает из того, что увеличивается количество команд.

— А что вы скажете об их уровне?

— Если сравнивать с первыми годами, то тогда среди участников не было заинтересованности в том, чтобы показывать высокий для любителей уровень хоккея. Его не наблюдалось. Люди практически не тренировались. А после того как они в лиге поучаствовали, с годами поняли, что для того, чтобы выигрывать, надо себя готовить, тренироваться. Спортивное начало у хоккеистов есть. Уже сейчас очень многие команды изыскивают возможности для тренировочного процесса. Они хотят уже не просто играть, а участвовать в нашем проекте и выигрывать, что, естественно, поднимает уровень мастерства, который с каждым годом заметно растёт.

— В новом сезоне сыграют более 150 новых команд. Какие субъекты РФ они представляют и откроются ли для лиги новые регионы?

— Все регионы России хотят выступать в Ночной лиге. Это нужно не только для популяризации хоккея, но и для того, чтобы заинтересовать местные власти в его развитии, чтобы они своими силами помогали этому. Помощь заключается в строительстве хоккейных коробок, может быть, даже искусственных тренировочных катков. Мы на это надеемся. Диалог с властями регионов идёт через Министерство спорта и другие структуры власти.



— Будет ли лига проводить в следующем сезоне выставочные матчи?

— Обязательно. В нашей команде играют выдающиеся хоккеисты с мировым именем. И для того чтобы популяризировать не только хоккей, но и Ночную лигу, мы намечаем как можно большее количество игр с тем, чтобы все видели, что лига есть не только на бумаге, но и что она действует, что она жива и функционирует.

Теперь можно точно сказать, что шестой сезон Ночной хоккейной лиги подошёл к концу. Её участники уже с нетерпением ждут нового чемпионата, который обещает стать рекордным по охвату. Лига прогрессирует с каждым годом, и новый чемпионат обязательно подарит новые команды, новые имена, а возможно, и новых победителей.