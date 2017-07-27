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Евгений Малкин и Сергей Гончар
Текст: Павел Панышев
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Если Зарипов решит уехать в НХЛ, то не затеряется в этой лиге»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар презентовали кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве.
27 июля 2017, четверг. 14:15. Хоккей

27 июля в Музее хоккея в «Парке Легенд» форвард клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар презентовали свой третий кубок Стэнли. Малкин все три выиграл в качестве хоккеиста, Гончар завоевал два, будучи членом тренерского штаба. Сразу после церемонии фотографирования оба спортсмена побеседовали с журналистами и ответили на их вопросы. Затем дошла очередь и до болельщиков, которых выстроилась целая очередь. Все хотели получить автограф кумиров и сделать совместное фото.

«У меня контракт с «Питтсбургом», сконцентрирован на работе в клубе»

— Как проводили время с кубком Стэнли?
— Привезли сюда, а потом с семьями поужинаем. Ещё встретимся с друзьями. Многие просят сфотографироваться, повидаться.

— Сколько шампанского в него помещается?
— Примерно четыре литра. Или четыре с половиной.

— Что для вас значит назначение ассистентом главного тренера? — задали вопрос Сергею Гончару.
— Я уже выполнял тренерские функции в клубе. Посмотрим, как они поменяются теперь. Не думаю, что что-то сильно изменится. Продолжу проводить много времени с командой, выполнять поставленные задачи. Пока не знаю, буду ли стоять на скамейке.

— Возвращаться в Россию и поработать здесь пока не планируете?
— Сейчас у меня контракт с «Питтсбургом», я не могу ответить на этот вопрос, сконцентрирован на работе в клубе.

— Что делает команду «Питтсбург» особенной?
— У нас очень слаженный коллектив, сплочённый. Взаимопонимание находится на высоком уровне. Ребята умеют прибавить в нужный момент, в том числе и эмоционально. Это помогает добиться результата, новых побед.

— Как себя чувствует Крис Летанг, готовится к сезону?
— Он хорошо себя чувствует. Мы с ним недавно общались, всё идёт по плану. Готовится к сезону.

«НХЛ – единственный шанс для Зарипова не закончить карьеру»

— Какие эмоции от сезона? – спросили у Малкина.
— Команда поменялась, ушли многие мои друзья. Но такова жизнь, бизнес. Главное, что мы продолжаем побеждать. Будем продолжать бороться за первое место. У нас очень хороший коллектив. Есть много талантливой молодёжи.

— Насколько отличаются ощущения от первого и третьего трофеев?
— Эмоции не так сильно затрагивают, как в первый раз. Но каждый день с кубком – это особенная вещь. Сейчас у меня уже ребёнок, который будет на фотографиях с ним, семья. Первая победа была более эмоциональной, но и сейчас я рад нашему триумфу.

— Вы не попали в число 100 лучших игроков за историю НХЛ. Этот кубок – ответ тем людям, которые делали выбор?
— На самом деле, я об этом даже не думал. Конечно, было небольшое разочарование. Но я выиграл кубок Стэнли, чем доволен.

— Вы наверняка слышали о ситуации с Данисом Зариповым. Поддержали его? Может, пришло время ехать в НХЛ?
— Конечно, я следил за новостями. Очень за него переживал. Пока не удалось пообщаться с Данисом. Если он посчитает нужным ехать в НХЛ, то не затеряется в этой лиге. Неприятная ситуация для всех: и для него, и для КХЛ. Я надеюсь, что Зарипов продолжит играть в хоккей. Он чувствует в себе силы и, возможно, поедет в НХЛ. Это единственный шанс для него не закончить хоккейную карьеру. Данис доказал, что он один из лучших в КХЛ. Я думаю, что ему не составит труда адаптироваться в Северной Америке.

«Овечкин остаётся великим игроком, у него ещё всё впереди»

— Вам по-человечески жаль Овечкина, у которого нет ни одного кубка Стэнли?
— Я понимаю, что Александр хочет выиграть титул. Он лидер команды «Вашингтон Кэпиталз», ведёт её за собой. Думаю, у него ещё всё впереди. Таков спорт, здесь побеждает сильнейший. Мне повезло больше, чем ему. В любом случае Александр остаётся великим игроком. У него много индивидуальных трофеев, побед на чемпионатах мира. Желаю ему завоевать кубок Стэнли, но мы с ним в разных клубах. Каждый бьётся за свой коллектив.

— Реальны ли шансы попасть на Олимпиаду?
— Возможность приехать на ОИ-2018 после заявлений Гэри Беттмена не слишком высока. Может, ситуация как-то поменяется к началу сезона.

— Шансы россиян на победу высоки?
— Думаю, что шансы России на победу в Корее очень высокие. Учитывая неприезд игроков НХЛ, наша команда будет главным фаворитом. Желаю удачи сборной, но надеюсь, что в этой истории ещё не поставлена точка. Мне бы очень хотелось сыграть в Корее, всё-таки годы идут, и возможностей выступить на Олимпиаде остаётся не так много.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Питтсбург Пингвинз Александр Овечкин Данис Зарипов Евгений Малкин Сергей Гончар
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