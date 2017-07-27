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Мемориал Глинки – 2017
Текст: Роман Соловьёв
Фото: fhr.ru

Без Свечникова и Хованова. Юниоры поедут на мемориал Глинки за победой

Юниорская сборная России поедет на мемориал Глинки без двух главных звёзд – Свечникова и Хованова. Настало время сделать шаг вперёд другим?
27 июля 2017, четверг. 16:15. Хоккей

Минус Свечников

Как и годом ранее, юниорская сборная России начала подготовку к одному из самых интересных турниров года за месяц. Тренерский штаб под руководством Александра Зыбина просмотрел за это время около 40 хоккеистов. Среди них не было главной звезды сборной России по этому году Андрея Свечникова, которого все в один голос называют фаворитом ближайшего драфта НХЛ. Свечников не попал в команду из-за травмы: повреждение он получил ещё во время последнего юниорского чемпионата мира.

На том турнире, где россияне впервые за шесть лет завоевали медали, из игроков 2000 года рождения помимо Андрея был ещё защитник Данила Галенюк из «Мамонтов Югры». Уроженец Тюмени играет большую роль в нынешней команде, ему нашили ассистентскую литеру, и он старается быть лидером не только в раздевалке, но и на площадке.

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Минус Хованов

В отсутствии Свечникова лидером команды должен был стать его партнёр по школе «Ак Барса» Александр Хованов, но и тут сложилась неприятная история. Он приехал на сбор команды, но пробыл там недолго и по состоянию здоровья отправился домой. В эти же дни сам Александр объявил в своих социальных сетях о том, что ближайшие три года он проведёт в системе «Ак Барса», а не поедет в канадский «Монктон».

«Может, и плюс, что их нет пока, потому что люди приезжают сюда и смотрят на них: «Да они забьют». Сейчас ребятам, которые здесь, нужно показывать, что они могут играть в первых звеньях, и не надо на них смотреть. На мемориал Глинки едем только за победой, других целей нет, будем бороться», — не унывает главный тренер команды Александр Зыбин, говоря об отсутствии Свечникова и Хованова.

Выбор Соколова и Гуськов-младший

При этом игроков, кто может сделать шаг вперёд, предостаточно. Это и Григорий Денисенко из «Локо», и питерская связка Александр Жабреев – Павел Ротенберг, и форвард Егор Соколов, который этим летом решил сменить Россию на канадский «Кейп Бретон Скриминг Иглз». Проблемой в этой ситуации стало то, что «Трактор» хотел оставить Егора в России, но «Автомобилист», у которого были права на него, ни в какую не хотел расставаться со своим игроком.

В настоящее время в расположении команды находится пять звеньев, кого-то тренерам придётся отцепить от завершающего этапа подготовки команды. Самым молодым игроком сборной на Глинке может стать нападающий Матвей Гуськов — сын известного хоккеиста, а сейчас эксперта КХЛ ТВ Александра. «Папа внимательно следит за мной, каждую игру смотрит, подсказывает, где и как действовать лучше, где всё получается или нет. С детства пошло, что играю в атаке. Хотел быть защитником, как папа, но тренер сказал: «Лучше играй в нападении, у тебя хорошо получается», — рассказал Гуськов-младший.

В следующем году в Эдмонтоне

Мемориалы Глинки проводятся на территории бывшей Чехословакии с 1997 года, но уже в 2018 году случится переезд турнира в другое место. А именно в Канаду! Эдмонтон примет этот турнир в 2018, 2020 и 2022 годах. Разговоры об этом шли давно, и существовала вероятность полного переезда турнира в Северную Америку, но пока ожидается лишь чередование мест проведения.

Прошлогодний турнир стал самым необычным, возможно, за всё время проведения турнира. Сборная Канады, выигравшая до этого восемь турниров подряд, не смогла выйти из группы и играла лишь за пятое место. Сборная России в полуфинале турнира в овертайме уступила команде США, а победителями сенсационно стали хозяева чехи. Мемориал Глинки нынешнего года пройдёт с 7 по 12 августа в чешском Бржецлаве и словацкой столице Братиславе.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Автомобилист ХК Трактор Андрей Свечников U18 — Хоккей
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