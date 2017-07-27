Марков перейдёт в «Ак Барс», а Овечкин – главная знаменитость России

В Москве прошла выставка кубка Стэнли

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и тренер защитников команды Сергей Гончар привезли недавно завоёванный «пингвинами» трофей в Москву. Он был выставлен на всеобщее обозрение в Музее хоккея в «Парке Легенд».

После фотографирования с трофеем Малкин и Гончар приступили к общению с журналистами. Им пришлось ответить на вопросы по самым разным темам. Так, например, Малкин оценил шансы сборной России на золото Олимпиады-2018. «Возможность приехать на ОИ-2018 после заявлений Гэри Бэттмена не слишком высока. Может, ситуация как-то поменяется к началу сезона. Думаю, что шансы России на победу в Корее очень высоки. Учитывая неприезд игроков НХЛ, наша команда будет главным фаворитом. Желаю удачи сборной, но надеюсь, что в этой истории ещё не поставлена точка. Мне бы очень хотелось сыграть в Корее, всё-таки годы идут, и возможностей выступить на Олимпиаде остаётся не так много», — сказал Малкин журналистам.

Малкин: Учитывая неприезд игроков НХЛ, наша команда будет главным фаворитом. Желаю удачи сборной, но надеюсь, что в этой истории ещё не поставлена точка.

А Гончар порассуждал о возможности продолжить тренерскую карьеру в России.

«Я выполнял тренерские функции в клубе и до назначения ассистентом главного тренера. Посмотрим, как они поменяются теперь. Не думаю, что что-то сильно изменится. Продолжу проводить много времени с командой, выполнять поставленные задачи. Пока не знаю, буду ли стоять на скамейке. Поработать в России? Сейчас у меня контракт с «Питтсбургом», я не могу ответить на этот вопрос, сконцентрирован на работе в клубе», — отметил Гончар.



После общения с прессой игрок и тренер уделили внимание болельщикам, раздав автографы и сфотографировавшись со всеми желающими.

«Если Зарипов решит уехать в НХЛ, то не затеряется в этой лиге» Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар презентовали кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве.

Андрей Марков перейдёт в «Ак Барс»

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» в своём официальном «твиттере» сообщил, что не будет продлевать соглашение с защитником Андреем Марковым. Сам защитник уже объявил, что возвращается в Россию, где и продолжит карьеру. По нашей информации, 38-летний игрок обороны продолжит карьеру в «Ак Барсе», с которым уже договорился об условиях контракта. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

По нашей информации, 38-летний игрок обороны продолжит карьеру в «Ак Барсе», с которым уже договорился об условиях контракта. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Андрей Марков выступал в НХЛ за «Монреаль» на протяжении всей карьеры — 16 сезонов. В НХЛ он провёл 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности «+64». В прошедшем сезоне на его счету 36 (6+30) результативных баллов в 62 играх при показателе полезности «+18».



По предыдущему контракту с «Канадиенс», который истёк 1 июля, Марков зарабатывал $ 5,75 млн в год.



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Александр Овечкин возглавил рейтинг российских знаменитостей в Forbes

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил список российских знаменитостей по версии Forbes.

Хоккеист заработал за год $ 14 млн и обошёл в традиционном рейтинге звёзд спорта и шоу-бизнеса популярных исполнителей Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Тимати.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил список российских знаменитостей по версии Forbes.

Лидер рейтинга российских звёзд 2016 года теннисистка Мария Шарапова переместилась на 19-ю строчку, её доходы за год снизились более чем в 7 раз — с $ 21,9 млн до $ 3 млн. Место в рейтинге обеспечивают три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в Интернете. Рейтинг российских знаменитостей составляется с 2005 года.

«Спартак» обыграл «Торпедо» в контрольном матче

Московский «Спартак» одержал победу в товарищеском матче с нижегородским «Торпедо», встреча завершилась со счётом 2:1. В составе красно-белых заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Кулик и Вилле Лаюнен. В команде Петериса Скудры единственный гол записал на свой счёт Евгений Грачёв. Для «Спартака» это был второй товарищеский матч в это межсезонье. В первой встрече москвичи уступили братиславскому «Словану» в серии буллитов со счётом 2:3 Б. Для нижегородцев это был первый товарищеский матч лета.

Минское «Динамо» уступило «Юности»

В матче Кубка Минска клуб «Юность» одержал победу над минским «Динамо», встреча завершилась со счётом 5:2. После первого периода «Юность» вела в счёте благодаря заброшенной шайбе Виктора Туркина. Во второй двадцатиминутке команды забили по два гола: у «Юности» отметились Клемен Претнар и Андрей Михнов, у «Динамо» дубль оформил Егор Шарангович. В третьем периоде Михаил Плотников и Максим Парфеевец забросили по шайбе, принеся «Юности» победу — 5:2. В своём первом матче на турнире минское «Динамо» проиграло московским одноклубникам — 3:6.