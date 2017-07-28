Право на вторую жизнь. Почему Зарипов заслужил контракт в НХЛ

Сомнений в том, что Данис Зарипов в попытке себя оправдать готов идти до конца, нет никаких. Для 36-летнего игрока честное имя даже важнее продолжения карьеры. Все свои титулы он, скорее всего, уже выиграл, а вот как его будут воспринимать следующие поколения, ещё вопрос. Четыре кубка Гагарина и три золотые медали чемпионата мира у него никто не отберёт, но отныне их могут рассматривать через призму допинга, найденного у заслуженного форварда.

Бросить все силы на суды – идея, которая лежит на поверхности. Зарипов и сам человек не бедный, для отбеливания своего имени ему не составит труда привлечь лучших юристов. За ним стоит не только один из самых могущественных агентов страны, но и «Ак Барс» с «Магниткой». Наверное, впервые в истории два топ-клуба Востока вступили в коалицию. Данис в равной степени легенда как казанская, так и магнитогорская, и когда по нему наносится удар – самое разумное решение действовать вместе, забыв, что на льду вы соперники.

Зарипов попался на допинге. Конец карьеры легенды? Данис Зарипов и ещё два игрока попались на допинге. Двухлетняя дисквалификация может поставить точку в карьере легенды КХЛ.

Вот только шансы на то, что Зарипову скостят срок, не говоря уж о полном оправдании, стремятся к нулю. Не случайно ему выписали самое жёсткое наказание в истории нашего хоккея. Можно вспомнить, как четыре года назад Антон Белов и Максим Рыбин получили по три месяца, пропустив из-за допинга лишь предсезонку. Однако Белов доказал, что в его положительной пробе виноват врач «Авангарда», а Рыбин убедил комиссию, что употреблял запрещённые препараты без цели улучшить свои спортивные результаты. Ни у того, ни у другого в крови не было найдено диуретиков – мочегонных веществ, применяемых для вывода допинга из организма.



Все усилия, которые Зарипов и его команда сейчас направят на обжалование приговора, могут стать не чем иным, как бессмысленной борьбой с ветряными мельницами. Данис рискует потерять время, оставшись в итоге ни с чем. Почему бы, вместо того чтобы безрезультатно бороться с одной системой, не обратиться к другой? НХЛ – это не просто единственный выход для Зарипова, не безальтернативное место работы, а уникальный шанс перекрыть весь негативный фон, возникший из-за допингового скандала. Докажи, что можешь быть конкурентоспособен в сильнейшей лиге мира, и все обвинения в «читерстве» развеются в воздухе.

Три клуба НХЛ интересуются форвардом Данисом Зариповым

Зарипов может стать единственным в своём роде. Ещё никто из российских хоккеистов не уезжал за океан в таком возрасте. Сергея Макарова часто вспоминают как самого возрастного обладателя «Колдер Трофи», но ему на момент подписания контракта с «Калгари» был 31 год. Да, уже не мальчиком был партнёр Даниса по чемпионскому «Ак Барсу» Евгений Медведев, когда отправлялся в Филадельфию, но если кто и может служить ориентиром для Зарипова, то это Хелмут Балдерис. Самый титулованный игрок за всю историю латвийского хоккея подписал контракт с «Миннесотой» в возрасте 37 лет.



Кто-то скажет, что сравнивать Зарипова с Балдерисом это кощунство. Мол, по масштабу таланта Хелмут превосходил многих советских звёзд, не говоря уж о хоккеистах нынешних поколений. Но если взять достижения, то что он, что Данис – трёхкратные чемпионы мира. Балдерис даром что выступал за ЦСКА, стал чемпионом СССР «всего» трижды, тогда как Зарипов брал золото пять раз за карьеру. Но главное – это даже не титулы. Ключевая разница в том, что Балдерис получил предложение в тренинг-кэмп «Миннесоты» после четырёх (!) лет тренерской работы в Японии. И всё равно Хелмут провёл в НХЛ 26 матчей, в которых набрал девять очков.

Четыре кубка Гагарина и три золотые медали чемпионата мира у него никто не отберёт, но отныне их могут рассматривать через призму допинга.

Зарипов, в отличие от Балдериса, не то что не уходил из большого хоккея. До недавнего времени он составлял чуть ли не самую грозную связку во второй по силе лиге мира. А с 15 шайбами в плей-офф он стал лучшим снайпером минувшего Кубка Гагарина. Можно возвращаться к теме допинга и сопоставлять всплеск его результативности с взятыми пробами, но с тем, что на выжженной кахаэловской земле Данис оставался одним из самых мастеровитых игроков чемпионата, не поспоришь. В НХЛ из нашей лиги едут ребята, не умеющие и половины того, что умеет Зарипов.

Будь Зарипов года на три-четыре моложе, в НХЛ бы его оторвали с руками. Но именно в последние пару лет за океаном более выраженным стал спрос на мастерство. Более того, установился тренд на свободных агентов из Европы, который задал «Чикаго», пригласив Артемия Панарина. Находясь под прессом потолка зарплат, клубы каждое межсезонье вынуждены резать по живому, расставаясь с теми, кто определяет игру. Находясь на распутье, поднимать молодёжь из АХЛ или на небольшие деньги взять готового игрока из Старого Света, многие генменеджеры предпочитают второй вариант. Да только даже хоккейная Европа отнюдь не бездонна.

«Если Зарипов решит уехать в НХЛ, то не затеряется в этой лиге» Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар презентовали кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве.

Пытаться вычислить оптимальный клуб для Зарипова – не многим лучше, чем гадать на кофейной гуще. С одной стороны, на него вряд ли обратит внимание контендер. На ум прежде всего приходят команды вроде «Аризоны» и «Ванкувера». Вряд ли на ветерана обратит внимание «Вегас», строящий команду на перспективу. Но что, если рассматривать Даниса как джокера для претендентов на кубок Стэнли? Например, для того же «Вашингтона», где после трат на новые контракты во втором звене рядом с Евгением Кузнецовым вырисовывается Джей Бигл.

Если кто и может служить ориентиром для Зарипова, то это Хелмут Балдерис.

Почему же Зарипов должен найти себе клуб НХЛ, когда на рынке остаются без работы такие монстры, как Яромир Ягр, Шейн Доан и Джером Игинла? За океаном, как впрочем, и в КХЛ, в последнее время не особо жалуют ветеранов. Устроиться игроку из категории «за 35» стало гораздо сложнее, чем раньше. Разумеется, легендам лиги будет отдано предпочтение в сравнении с мало кому известным нападающим из России. Однако многое всё же упирается в финансовые требования. Даже будучи на пятом десятке, великий Ягр вряд ли согласится на контракт в миллион долларов. Доан оказался не нужен почти родной «Аризоне», но играть за еду, лишь бы остаться в НХЛ? Это ниже его достоинства.

Зарипов сейчас в таком положении, что ему явно не до торгов. Пусть наши коллеги и уверяют, что один из клубов НХЛ предлагает Данису даже больше, чем он мог бы зарабатывать в «Ак Барсе» (около $ 2 млн), в его ситуации можно рассматривать и вариант с минимальным контрактом. Ягр, Доан и другие уже оставили свой след в сильнейшей лиге мира, тогда как для Зарипова это оплачиваемый билет в историю. К тому же, даже подписавшись на унизительный для игрока такого калибра контракт в миллион долларов, Данис имеет шанс неплохо заработать. Индивидуальные бонусы для игроков старше 35 лет не попадают под потолок зарплат, а это значит, что клубы НХЛ в переговорах с ветераном смогут чувствовать себя более-менее раскованно.



Обвинением в употреблении допинга Данис загнан в угол. Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, он лишён мук выбора, которые останавливают от поездки в НХЛ других звёзд внутреннего пользования. Любовь болельщиков, хороший контракт, отсутствие языкового барьера, щадящий режим и семья – все эти факторы лепят из потенциальных энхаэловцев «домоседов». Мы никогда не узнаем истинного потенциала Сергея Мозякина. Партнёр Зарипова обречён на клеймо «пожалуй, лучшего хоккеиста планеты, никогда не игравшего в НХЛ». Сам же Данис, пусть и не совсем по своей воле, может вырваться из зоны комфорта, испытав себя на закате карьеры.

Апелляция и презумпция невиновности. Почему вина Зарипова ещё не доказана Форвард Данис Зарипов за употребление допинга отстранён от хоккея на два года. Сторона хоккеиста намерена оспорить решение.

Из-за океана доносятся слухи о том, что руководство НХЛ разослало в клубы письмо с рекомендацией не иметь никаких дел с игроками, которые либо заключили контракты с клубами КХЛ, либо были пойманы на допинге. По крайней мере, для начала нужно обратиться в центральное бюро лиги за консультацией. Эта позиция наших заокеанских коллег, если она действительно имеет место, выглядит как минимум лицемерно. Можно говорить красивые слова о борьбе за репутацию лиги и каждого клуба в отдельности, но на деле к допингу в НХЛ относятся куда лояльнее, чем во всём остальном хоккейном мире. Чего только стоит история Никласа Бэкстрёма, которому по возвращении с Олимпиады лига даже пальцем не погрозила. Годичная дисквалификация за допинг не помешала ему как ни в чём не бывало играть за «Вашингтон».

Всей своей карьерой Зарипов заслужил право на второй шанс. Он мог бы реанимировать своё имя, вернувшись в хоккей по истечении срока дисквалификации, но в его возрасте это больше походит на сказку, чем на реальный сценарий. Новую жизнь Данис может начать уже в октябре, выйдя на лёд в составе одного из клубов НХЛ. Благо заинтересованность в нём по другую сторону Атлантики есть. Ему не надо будет ловить на себе косых взглядов, просить снисхождения и отвечать на однотипные вопросы журналистов. За океаном он будет одним из многих лучших игроков мира, к числу которых он, безусловно, и относится. Дисквалификация за допинг – это следование букве закона отдельно взятой организации, но она не должна быть запретом на профессию.